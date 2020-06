Még edzenek a Falco játékosai

A sikeredző, Gasper Okorn irányításával dolgoznak a Falco KC Szombathely NB I-es kosárcsapatának játékosai – majd július elején vonulhatnak rövid nyári szünetre.

Gasper Okorn vezetőedző és segítője, Milos Konakov a magyar különítménynek vezényel edzést – hetente öt foglalkozást. A régiek közül Váradi Benedek, Perl Zoltán, Bíró Olivér, Verasztó Péter, Sövegjártó Ábel és Körmendi Bence koptatja a parkettet, míg az új igazolások közül Kovács Benedek, Doktor Péter és Dancsecs András dolgozik gőzerővel (Benke és Filipovity nyaral). A játékosok a kiscsarnokban és a konditeremben edzenek. A legtöbben közülük július 4-én kezdik meg nyári szabadságukat, de lesznek, akik később, július 15-e után vonulnak rövid pihenőre. A 2020/2021-es szezonra augusztus 15-én kezdi meg a felkészülést a csapat – a tervek szerint már teljes kerettel.

– Örülök, hogy mérséklődött a koronavírus-járvány, remélem, hogy így is marad az egészségügyi helyzet, és augusztusban a megszokott módon tudjuk elkezdeni ismét a munkát – fogalmazott Gasper Okorn vezetőedző a klub hivatalos honlapján. – Elégedett vagyok a játékosok jelenlegi formájával, erőnlétével. Ugyanakkor nehéz most szakmailag ilyen dolgokról beszélni, hiszen a bajnokság a vártnál jóval korában fejeződött be. Az elmúlt bő két hónapban már előretekintettünk, próbáltunk készülni az új bajnokságra. Elégedett vagyok, jól használtuk ki az időt, alakul a csapatunk – a következő szezonban is erős lesz a Falco, okozunk majd nehézséget a kihívóknak.

– Néhány játékos még csatlakozik majd a csapathoz, de a fiatalok már rendelkezésre állnak – folytatta Gasper Okoron, – Nekünk is meg kell felelnünk a fiatalszabálynak, miszerint az alapszakaszban az első félidőben egy 23 évnél fiatalabb magyarnak a pályán kell lennie. Ezért szükségünk volt U23-as játékosokra. Dancsecs szombathelyi srác, tulajdonképpen hazatért, Doktor nagyobb tapasztalattal bír – mindkét játékos megfelel a céljainknak. A harmadik fiatal szerzeményünk Kovács Benedek – aki jó döntést hozott, hogy hazatért Monacóból és az ország egyik legerősebb csapatát választotta. Számítunk rá. Ez a szabály sok mindent megváltoztat a Falcónál – de az összes csapatnál. Okosnak kell lennünk. Most három légiósunk van, De’Quon Lake, Kyan Anderson és Strahinja Milosevic. Kérdéses még, hogy ki lesz a másik magasember: külföldi vagy magyar? De szerintem maximum négy légiósunk lesz. Egy pozíciót kilőttünk a fiataloknak. Ezért távozik Bíró Olivér.