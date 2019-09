Még két olimpiai kvalifikációs versenyen próbálkozhatnak a birkózók

Olimpiai kvóta nélkül érkezett haza a Haladás VSE két szabadfogású birkózója a kazahsztáni világbajnokságról. Ligeti Dánielt és ifj. Veréb Istvánt a folytatásról is kérdeztük.

A nur-szultani birkózó-világbajnokságon mindhárom szak­ág (kötöttfogás, szabadfogás, női) hat-hat olimpiai súlycsoportjából az 1–6. helyezettek harcolták ki országuknak az ötkarikás játékokon való részvétel jogát. Kvalifikációs versenyeken súlycsoportonként további tíz-tíz kvóta talál majd gazdára, amelyek megszerzésére még két lehetőségük lesz a birkózóknak. Március 19–22. között kontinentális (Amerika, Ázsia, Óceáni/Afrika és Európa) viadalokon az 1–2. helyezettek visznek el nyolcat – az európai versenyt Budapesten rendezik. Majd az adott szakágban és súlycsoportban kvótával még nem rendelkező nemzetek az áprilisi 30. és május 3. közötti szófiai világkvalifikációs viadalra küldhetik el birkózóikat, akik közül szintén az 1–2. helyezettek érhetnek célba. Nem egyszerű tehát tokiói indulási jogot szerezni; Kazahsztánban egyes súlycsoportokban negyven-ötven nemzet képviselői is pályáztak erre.

Magyarország két kötött- és egy-egy szabadfogású férfi- és női kvótát szerzett a vb-n, sajnos a Haladás VSE két háromszoros olimpikon birkózójának ez nem sikerült. A 11. helyen végzett, 86 kilós ifj. Veréb István közel, egy győzelemre volt a kvalifikációt is jelentő bronzmérkőzéstől. Négy meccsen léphetett szőnyegre. Az ukrán elleni győzelemmel a 16 közé jutott, a nyolcaddöntőben kikapott az olimpiai és világbajnok iránitól, aki a vigaszágra segítette – aztán meg is nyerte az aranyat. A vigaszágon sikerült legyőznie a Puerto Ricó-i Espinalt, de az utána a dobogó harmadik fokára álló orosz Naifonov elütötte a kvótától.

– Amiért mentem/mentünk Danival, az nem lett meg, de bízom benne, hogy Budapesten már sikerül kiharcolni a kvótát – utalt már a következő feladatokra is a vb után a 32. születésnapjához közelítő ifj. Veréb István.

– Ez volt idén az első versenyem 86 kg-ban. Nagyon jól sikerült a fogyasztásom, mindkét versenynapon jól éreztem magam. Jól ment a birkózás is, sajnos most a sorsolás nem volt mellettem. A mostani formámban szerintem a kategóriából az iránin és az oroszon kívül bárkit le tudtam volna győzni, de mindkettővel összekerültem. Annak örülök, hogy sikerült igazán jó birkózót is megvernem a vb-n, ami azt mutatja, hogy jó úton haladok. A kvalifikációs versenyen is lesz kiemelés, jelenleg a harmadik helyen állok a spanyol és a német birkózó mögött. Ha minden igaz, a jövő évi Eb is beleszámít a kiemelésbe, szóval ott kellene náluk előrébb végeznem. Október elején Gulyás Istvánnal Oroszországba utazom, ahol két meghívásos versenyen is indulok. A további menetrendet még egyeztetjük. Szinte mindenki számára egyértelmű, hogy minőségi felkészülést csak külföldön, erős edzőpartnerekkel lehet elérni. Bízom benne, hogy a lehető legjobb helyeken edzőtáborozhatunk.

A 125 kilós Ligeti Dánielnek két mérkőzés jutott Nur-Szultanban, végül a 15. helyet szerezte meg. Küzdelmes meccsen, akció nélkül sikerült legyőznie indiai riválisát, a nyolcaddöntőben pedig tussal kapott ki a fiatal üzbég Rakhimovtól. Ez után a veresége után a televízió kamerái előtt még az esetleges visszavonulására is utalt.

– Nagyon csalódott voltam, nehezen viseltem a vereséget, szinte sokkolt. Ifikorom óta soha nem tusolt be senki, most pedig pont egy olimpiai kvalifikációs világbajnokságon tör­tént meg. Kuszák voltak még a gondolataim. Egyelőre annyi tanulságot sikerült levonnom, hogy vereség után ne nyilatkozzak – mondta a 30 éves Ligeti Dániel. – Mert még magam sem értem, még mindig nem tudom felfogni, hogy mi történt. Teljesen jó volt a felkészülésem, ott, Kazahsztánban is rendben éreztem magam. Mi lehet az oka, hogy a két meccsemen egyetlen akciót sem csináltam, bár eddig éppen az ellenkezője volt rám jellemző?

Hogyan kerültem olyan szituációba, ahonnan esélyem sem volt kimenekülni? Csak egy nagyon rossz napot fogtam ki?! Egyet azért biztosan állíthatok, nem vonultam vissza. Az azt jelentené, hogy szögre akasztom a birkózócipőt, de erről szó sincs. Hiszen a hétvégén már Németországban lesz versenyem. Persze akadnak problémák, amiket meg kell oldani. Bízom benne, hogy a szövetség

illetékeseivel sok mindent sikerül tisztázni. Közben versenyzek – öt egymást követő hétvégén is. Talán éppen a birkózással sikerül kilábalnom a gödörből. Nem lesz könnyű dolgom a hátralévő kvalifikációs versenyeken, mert csökkentek a kvótaszerzési esélyeim azzal, hogy a súlycsoportomban rajtam kívül még hat-nyolc nagyon jó európainak nem sikerült az első hatba jutnia Nur-Szultanban. De van még idő, dolgozni kell, talán még többet, mint eddig.