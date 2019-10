Megbotlott, csak ikszelt a HVSE

Kellemetlen döntetlennel folytatta az NB I-es futsalbajnokságot a Haladás VSE NB I-es futsalcsapata.

A 7. fordulóban a zsinórban négy győztes meccset maga mögött tudó Haladás az utolsó előtti, szerény erőt képviselő Rubeola vendégeként lépett pályára – a kötelező győzelem reményében.

Rubeola FC–Haladás VSE 2-2 (2-2). – Csömör, 200 néző, NB I-es futsalmérkőzés, vezette: Tamási, Deme (Sipos).

Rubeola: Varsányi – Nehéz, Husz, Keresztury, Józsa. Csere: Horváth N., Horváth Sz., Érsek, Dauner, Milavecz, Viz, Németh M., Fischer. Edző: Jenei Ottó.

HVSE: Sásdi – Simic, Bruno, Dróth, Vidák. Csere: Alasztics (kapus), Michel, Hajmási, Horváth P., Sipos, Gerencsér, Péter, Vas, Luis Garcia. Edző: Calvo Rodriguez Juan Ramon.

Gólszerzők: Nehéz (15.), Horváth N. (20.), ill. Gerencsér (4.), Luis Garcia (7.).

Az esélyesebb Haladás nagy rohamokkal kezdett, és már a 7. percben 2-0-ra vezetett. A folytatásban azonban elmaradtak a gólok, és a szombathelyiek lendülete is alábbhagyott. Ráadásul védekezésben könnyelmű hibákat vétettek, ezeket kihasználva a házigazda szépített. A folytatásban pedig egyre jobban felbátorodott a Csömör, és másodpercekkel a lefújás előtt egyenlített. Fordulás után elmaradtak a várt szombathelyi rohamok, ekkor már teljesen nyílt csatát vívtak a felek – a játék képe alapján nem tűnt úgy, hogy a HVSE sokkal nagyobb erőt képvisel. Mind a két kapu előtt adódott helyzet – Sásdinak is volt dolga bőven, például egy kisbüntetőt és több ziccert is hárított. A hajrában a Haladás mindent megtett a győzelemért, vészkapus játékkal is próbálkozott, de nem tudta begyötörni a harmadik gólt – így két értékes pontot elveszett.

Tetézi a bajt, hogy a zöld-fehérek brazil légiósa, Moura Da Silva Petterson Bruno súlyosnak tűnő térdsérülést szenvedett. De csak tüzetes orvosi vizsgálatok után derül majd ki a pontos diagnózis.