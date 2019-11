Megdolgoztatta a Békéscsabát a Haladás

Méltó ellenfele volt a veretlen Békéscsabának a tartalékos Hungast-Haladás Szombathely röplabdacsapata.

Hungast-Haladás Szombathely–Békéscsabai RSE 0:3 (-13, -24, -22). – Szombathely, 350 néző, női röplabda Extraliga-mérkőzés, vezette: Szabó Zs., Kiss Z. (Őri, Prukner).

Haladás: CSÓKA 1, Császár 9, Lescay 7, Wallner 6, MIRANDA 12, VACSI 8. Csere: LOJEN (liberó), Pickering, Marton 1. Vezetőedző: Leiszt Máté.

Békéscsaba: EVANS 2, Sebestyén 4, BODOVICS 7, Dapic 11, KLARIC 13, Bodnár 7. Csere: Molcsányi (liberó), Szedmák 4, Fábián, Glemboczki 4. Vezetőedző: Vasja Samec Lipicer.

Nagy érvágás érte a Haladást: az első számú feladója, Cicic Marija karja ujjtörés miatt gipszben van, a még nem egészen 19 éves Csóka Lili kapta meg az irányítói szerepkört. A hazai közönség előtt először mutatkozott be a zöld-fehéreknél az új kubai center, Daymara Lescay. Egy szép sánccal ő szerezte a mérkőzés első pontját. Aztán úgy tűnt, elhúznak a nemzetközi sorozatra is készülő vendégek (2-5), de elsősorban Miranda lendületes támadásaival sikerült felzárkózni (6-6). Ezután azonban a békéscsabaiak lazán, könnyedén léptek el, folyamatosan nőtt a különbség a két csapat között (13-25).

Nagyszerűen kezdte a második játszmát a Haladás, 6-3-nál időkérésre késztette a békéscsabai szakvezetést (6-3). De ez sem hozott változást, egy-két ponttal továbbra is a szombathelyiek jártak előrébb, mert nagyon fegyelmezetten, taktikusan játszottak. Ültek a nyitások, bejöttek az ejtések, a támadások. A szett közepén, 13-14-nél vezettek először a csabaiak, akiknél a kezdőben kapott lehetőséget a Szombathelyen nevelkedett center, Bodovics Hanna. De nem hagyták magukat a hazaiak, megint lépéselőnybe kerültek. 20-18-nál érkeztek a finisbe, és 22-21-nél is vezettek még. Aztán fordítottak a vendégek (22-24). Jól jellemzi a zöld-fehérek küzdenitudását, hogy innen is volt erejük egyenlíteni (24-24). Ám végül elment a játszma (24-26).

De ugyanolyan nagyszerű hozzáállással folytatta a Haladás. Néhány pont erejéig fel tudott pörögni a Békéscsaba (6-12), de egy időkérés után kapaszkodtak, küzdöttek tovább a vasiak – és közelítettek, 21-21-nél pedig egyenlítettek is. 22-22 után azonban az utolsó három pont már a nemzetközi sorozatra is készülő csabaiaké lett (22-25).

Leiszt Máté: – Nem érheti szó ma a ház elejét, hiszen nagyon jól küzdöttek a lányok, ebben a szokatlanabb felállásunkban is szépen dolgoztak. Gratulálok a Békéscsabának. És különösen gratulálok Csóka Lilinek, aki nagyon szépen megoldotta a feladatát.

Vasja Samec Lipicer: –Mindenek előtt gratulálok a szombathelyieknek, komoly küzdelemre kényszerítettek bennünket egy remek atmoszférájú mérkőzésen. Külön öröm, hogy a fiatalok, Bodovics Hanna és Sebestyén Flóra jól éltek a játéklehetőséggel.

A Haladás kedden 19.30-tól ismét hazai környezetben játszik: a BL főtáblájára jutott Vasast fogadja a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében.