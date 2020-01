Megérkezett Szombathelyre Dávid Richárd – Jelentősen erősödött a HVSE futsalcsapata

A 180-szoros válogatott, Ukrajnából hazatérő Dávid Richárd a komoly célokért küzdő Haladás VSE NB I-es futsalcsapatában folytatja pályafutását – jelentősen megerősödött így a zöld-fehérek kerete.

Dávid Richárd magasan jegyzett játékosa a magyar futsalnak. A 29 éves válogatott az Aramisban kezdett futsalozni, majd a Berettyóújfalu, a Győr és a Veszprém színeiben ért el szép sikereket, mielőtt nyáron az ukrán bajnok MFK Prodexim Kherson együttesébe igazolt. A Bajnokok Ligájában hat meccsen három gólt szerzett, az ukrán bajnokságban 13 forduló alatt ötször talált be.

Nem mellékesen a 2019-es esztendőben Dávid Richárdot választották meg az év legjobb férfi futsaljátékosának. Aki korábbi győri edzőjét, Javi Rodriguezt követte Ukrajnába, a tréner azonban Spanyolországba szerződött, az általa igazolt játékosokat pedig az elmúlt év végén szabad listára tették – így került képbe a Haladás. A felek már karácsony után megegyeztek egymással, a fél plusz egy évre szóló szerződést azonban szerdán, sajtótájékoztató keretében írták alá.

– Komoly célokért küzdünk, mind a bajnokságban, mind a kupában szeretnénk begyűjteni a legfényesebb érmet, ehhez pedig jó játékosokra, erős keretre van szükségünk – jelezte Bokor Zsolt, a HVSE sportigazgatója. – Örülök, hogy Ricis a sok ajánlat közül a miénket választotta, biztos vagyok benne, hogy nagy segítségünkre lesz.

– Többször is tárgyaltam már a Haladással, ám valami miatt rendre meghiúsult a közös munka, most nem volt akadálya annak, hogy zöld-fehér mezt öltsek – fogalmazott Dávid Richárd. – Volt több külföldi és magyar ajánlatom is. Azért választottam a Haladást, mert egy patinás, minőségi játékosállománnyal rendelkező, komoly célokért küzdő csapatról van szó – nagyon motivált vagyok. A beilleszkedéssel nem lesz gond, hiszen a társak zömét a válogatottból már ismerem.

Calvo Rodriguez Juan Ramon, a HVSE edzője hangsúlyozta, hogy játszott együtt Dávid Richárddal a fénykorát élő Győrben, tudja, hogy mire képes. Több poszton bevethető futballista, akinek a tudására, rutinjára nagy szüksége van a Haladásnak. A tréner megköszönte a vezetőség erőfeszítéseit, hogy sikerült egy ilyen kaliberű játékost Szombathelyre csábítani.

Pálmay Tamás szakágvezető elmondta, hogy január 15-én kezdődik az átigazolási szezon, az új szerzemény legjobb esetben a Csömör elleni bajnokin, január 20-án léphet pályára. Továbbá a Haladás még tervezi egy brazil légiós szerződtetését is.