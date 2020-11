Mégis kedd este lesz a Körmend–Atom

Mégis megrendezik az Egis Körmend–Atomerőmű SE találkozót kedden 18 órától a körmendi Városi Sportcsarnokban. Az elmúlt hétvégén még úgy tűnt, hogy a vendégek kérésére nem lesz meccs, aztán változott a helyzet, a Paks mégis eljön a Rába partjára.

Gyorsan változik a menetrend az NB I-es férfi kosárlabda- bajnokság A csoportjában. A korábbról elmaradt Körmend–Paks meccset november 3-ára írták ki, ám a múlt hétvégén az ASE kérte a sportági szövetségtől a találkozó újbóli elhalasztását arra hivatkozva, hogy kilenc bevethető játékosuk van, és nem biztos, hogy fiatalokkal fel tudják tölteni a keretet. Vasárnap estére változott a helyzet, a versenyiroda tájékoztatása szerint mégis megtartják a találkozót.

Mindkét csapat szombaton játszott utoljára. A Körmend Kecskeméten vendégszerepelt, amit jobb elfelejtenie. A piros-feketék vereségéhez (82-69) gyenge támadójátékuk és könnyelműen vett védekezésük is hozzájárult. A Paks viszont nagy győzelmet aratott Sopronban (76-82), ahol különösen az egyik légiós, Justin Jackson teljesített jól. Az atomvárosiak összességében öt bajnoki fordulón vannak túl, négy győzelemmel (Kecskemét, Szolnok, Oroszlány, Sopron) és egy debreceni vereséggel.

Ferencz Csaba, a Körmend csapatkapitánya elmondta, hogy szombaton éjjel ért haza a csapat Kecskemétről nem túl jó szájízzel, hiszen vesztes meccs után voltak.

– A kecskemétiek sikeréhez nagyban hozzájárult, hogy támadásban komolyabb problémáink adódtak és védekezésben sem voltunk jók. Rosszul helyezkedtünk és rossz elzárásokat csináltunk. Nem tudtuk felvenni a ritmust, persze ez érthető, hiszen nemrég tértek vissza a hiányzók és eddig csak egy meccset tudtunk lejátszani.

Az Egis Körmend rangidős játékosa nehéz meccsre számít a Paks ellen.

– Vasárnap videóztunk, megnéztük, hogy milyen hibákat vétettünk Kecskeméten. Ezeket próbáljuk korrigálni, bár elég kevés idő áll rendelkezésünkre. A Paks nagyon erős csapat, ráadásul sokkal többet játszott, mint mi, így valószínűleg összeszokottabb is. A keretük mély, hiányzóikat tudják pótolni. Én a magam részéről arra számítok, hogy fegyelmezettebbek leszünk, mint legutóbb. Igazából most hirtelen kerülünk mély vízbe, két rangadót játszunk a héten, fel kell szívnunk magunkat. Nincs időnk gondolkodni és azon rágódni, hogy nem tudtunk a tervek szerint készülni és hogy esetleg fizikálisan megérezzük a kihagyott heteket. Én több hetet töltöttem edzés nélkül, de ez egy ilyen időszak, ez most benne van a pakliban. Gyakorlatilag minden órában előállhat egy váratlan helyzet, ezekre azonnal kell reagálnunk – zárta szavait a piros-feketék 35 éves kapitánya.