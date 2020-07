Megkerülték a Tisza-tavat

Tiszafüred Több vasi sportember is részt vett az Ultra Tisza-tó (UTT) 126 elnevezésű futóversenyen.

Negyedszer rendezték meg a Tisza-tó-kerülő futást. Az első három évben 111 km-es távval kellett megbirkózniuk az egyéni versenyzőknek és a csapatoknak is. Idén – mivel májusban átadták Poroszló és Tiszafüred között a Tisza folyó felett átívelő kerékpáros hidat, már nem volt akadálya körbefutásnak. A szervezők éltek a lehetőséggel, az egyéni versenyzőknek egy- (65 km) és kétkörös (126 km), a csapatoknak kétkörös versenyt rendeztek. A 126 km-es távot Vas megyéből egyéniben hárman futották le – segítőik, a kerékpáros kísérőik is nagyot teljesítettek. A legelőkelőbb helyen Bazsó Tibor, a Vasi Triatlon SE versenyzője zárt, egyenletes teljesítménnyel 12 óra 35 perc 33 másodperc alatt a férfiak mezőnyében kilencedikként ért célba (kísérője Bazsóné Pulai Ibolya volt). A Szombathelyi Futóklub tagja, Horváth Péter a korábbi versenyeken is indult, nem volt ismeretlen számára a pálya. Elmondása szerint féltávig minden rendben volt, aztán egy hosszúra nyúlt holtpont következett, végül 14:20:27 órás idő és a 28. helyezés. (Kísérője: Németh Bernadett). A celldömölki Horváth Krisztián 15:21:24 óra alatt 41. helyen fejezte be a versenyt. A 116 indulóból 93-nak sikerült szintidőn belül célba érkezni.

A Dobó SE gyaloglója, Bodorkós-Horváth Kata nagy falatra vállalkozott a 65 km-es táv megtételével. Ugyan nem áll távol tőle a futás sem, részt vett az előző három Tisza-tó-kerülésen is, ám eddig csak váltóban. Férje, Bodorkós Tamás kíséretében féltávig dobogós helyen futott, utána azonban technikai hibák miatt visszaesett. A nők 65 km-es versenyének 53 indulójából 45-en érkeztek vissza Tiszafüredre szintidőn belül, a gyaloglásban többszörös szenior Európa-bajnok Kata 7:17:37 órás eredménnyel a 15. helyen.

A csapatversenyben két szombathelyi alakulat szerepelt. Az 5–10 fős csapatok kategóriájában a négy főre apadt Vakmerők (Vincze Magyar Zsanett, Szakács Eszter, Horváth Ádám, Szalai Krisztián, kísérők: Márk Andrea, Prisznyák Gábor) 11:31:51 óra alatt teljesítette a távot, a 206 együttesből a 27. helyet szerezték meg. A 39 négyfős csapat között ott volt a Szombathelyi Futóklub SRUN nevű kvartettje is; Guzmics Krisztián, Guzmics Szabolcs, Iker László, Farda Zsolt a 11. helyen ért célba 11:51:04 órás időeredménnyel.