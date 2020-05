Megkezdték az edzést a sportiskolások is

Fokozatosan kezdték, kezdik meg az edzéseket a Szombathelyi Sportiskola szakosztályaiban.

Miután kormányrendeletben május 4-étől az ország egész területén engedélyezték az edzések tartását, a Szombathelyi Sportiskolánál is megfontolták a lehetőségeket. Az első „szabad” napon azonban még csak a dobóatléták éltek a lehetőséggel, a fiataloknak könnyű volt csatlakozni a nagyobbakhoz, hiszen a Dobó SE-ben a veszélyhelyzet márciusi kihirdetése óta sem állt le a munka, ott már kialakult az a protokoll, amit mindenkinek be kell tartania.

-A múlt héten jobbára tájékozódtunk – mondta Boros András, a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. sportiskolai részlegének vezetője.

– Körültekintőnek kell lenni, hiszen a jogi, egészségügyi és üzemeltetési feltételeknek is meg kell felelni. A sportiskola szakosztályai fokozatosan kezdik újra a közös munkát figyelembe véve a szakszövetségek ajánlásait is. Az edzéslátogatás alapfeltétele – fiatalkorúakról lévén szó – a szülői beleegyező nyilatkozat és természetesen a higiéniás szabályok betartása. Az érintkezések minimalizálása érdekében az öltözőket nem nyitjuk ki (csak a mellékhelyiségeket), sportfelszerelésben érkeznek a gyerekek. Az asztaliteniszezők csak zárt térben tudnak edzeni, de nagy a csarnok és nagyon kis létszámmal, azokkal is időben elcsúsztatva dolgoznak. A sakkozók továbbra is online módon folytatják a munkát. Már elkezdték a korcsolyázók is az edzéseket a Sportliget pályáján két hét főből álló csoportban. Szintén kis csoportokban dolgoznak a Sugár úti Atlétikai Centrumban a futóatlétáink. A kis tornászok nem mehetnek még be a terembe, egy nyolcfős csoportnak szabadtéren tartják a foglalkozásokat. Jövő héten szintén szabadtéri edzésre jöhetnek az U17-es és U15-ös röplabdázók. Az utánpótláskorú kosarasok betartva a szövetségük ajánlását, május 31-ig nem kezdik el a munkát, csak utána, szintén szabadtéren. Az úszóknak sincs egyelőre edzéslehetőségük, legkorábban júniusban, szabadtéri strandon lehet vízfelületük.