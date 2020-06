Meglepetésserlegek a Karantén Kupa után

A mindenkinek sok nehézséget okozó „karanténos” időszakot sportosan vészelték át a jáki tornászok, sőt, maradandó élménnyel gazdagodtak.

Ahogy szerte az országban mindenhol, a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet kihirdetése után, március közepén bezárták az iskolákat. A Jáki Nagy Márton Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola épületében is megállt az élet, de a tornászokat edzőjüknek, a közel három évtizede töretlenül és nagyon lelkesen dolgozó Weidinger Veronikának a karanténos időszak alatt is sikerült edzésben tartania – online kapcsolattartással. Karantén Kupát hirdetett a tanítványai számára, videón küldte nekik a feladatokat. A gyerekek az otthon elvégzett feladatok – gimnasztika, erősítés, nyújtás, akrobatika, összefüggő talajgyakorlat – teljesítéséről fotókat, videókat küldtek vissza. Veronika ezeket pontozta, és az összesítés után kialakult a végső sorrend. Tíz hét után jött el az idő, amikor újra találkozhattak – és az eredményt is kihirdethették. De az eredményhirdetés sem volt szokványos – köszönhetően a Magyar Diáksport Szövetségnek (MDSZ).

– Két neves tornaszakember, pontozóbíró, dr. Lászlóné Horváth Eszter és Árvay Katalin érkeztek hozzánk egy bőrönddel, amelyben 24 gyönyörű serleget hoztak az online versenyünkön részt vevő 24 gyereknek. A Facebookon fedezték fel a versenyünket, a kupákat pedig Pinnyei Richárd úr, a Budapesti Diáksport Szövetség főtitkára segítségével tudták beszerezni. Óriási meglepetés volt számunkra, soha nem fogjuk elfelejteni – mondta Weidinger Veronika, aki azt is elárulta, hogy a hétfői ünnepi eseménnyel újraindultak náluk a közös edzések is, már a tornateremben, a szereken.HE