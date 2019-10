Meglepte a mezőnyt – Értékes második hely a street workout világbajnokságról

Ezüstéremmel tért haza az Oroszországban megrendezett street work­out világbajnokságról az ELTE-Savaria Egyetemi Központ hallgatója, a szombathelyi Lelkes András.

A street workout saját testsúlyos edzésen alapuló sportág, a szertorna alapjait használják fel versenyzők, megspékelve hol statikus, hol dinamikus, akrobatikus elemekkel. A street workout két szakágra bontható. A látványos elemeket felvonultató ­freestyle talán az ismertebb. Lelkes András viszont az erőigényesebb, street lifting, vagy power válfaját űzi a sportágnak, ez esetben súlyokat akasztanak magukra a versenyzők, és úgy végzik el az alapgyakorlatokat. A szombathelyi fiatalember tavaly megnyerte a magyar bajnokságot, azután jött az ötlet, hogy a nemzetközi porondon is kipróbálja magát. Az évente egyszer esedékes WSWCF (World Street Work­out and Calisthenics Fede­ration) világbajnokságnak idén az oroszországi Pszkov városa adott otthont – ahonnan Lelkes András értékes ezüstéremmel tért haza.

– Kőkemény 16 hetes felkészülés után vettem részt a vb-n – árulta el Lelkes András. – A magyar válogatottat hárman alkottuk, továbbá két sofőr jött velünk. A 31 órás utat egyben nyomtuk le – eléggé megviselt minket a hosszú utazás. Ráadásul Lengyelországban gyorshajtáson fogtak minket, Litvániában egy fekvőrendőr okozott némi gondot az autónak, az orosz határon pedig több mint három órát kellett várakoznunk. De a megérkezésünk után minden klappolt. Az orosz emberek barátságosak, a szállás, a vendéglátás nagyon rendben volt, a szervezés tökéletesre sikeredett. És hát a verseny is jól alakult a számomra.

– Én a +80 kilós súlycsoportban, a nehézsúlyban neveztem, 88 kilóval mérlegeltem. Összesen 15 ország sportolói vettek részt a vb-n, döntően oroszok, lettek, litvánok, lengyelek, kínaiak neveztek, de találkoztam például brazil sportolóval is – az én súlycsoportomban tízen indultunk, mind a kilenc riválisom orosz volt. Elsőként a húzódzkodás következett, 32 kg-os súlyt kötöttek ránk. Összesen 12-szer húztam fel magam, de az orosz bírók csak 10 gyakorlatot ítéltek szabályosnak. A tolódzkodást 48 kilós pluszsúllyal csináltuk, 21-szer toltam ki magam. Végül következett a guggolás 105 kilóval – ez a kedvenc számom, 46 szabályos gyakorlatot mutattam be, messze a legtöbbet csináltam, a világbajnok például 16-tal maradt el tőlem. Pontszám alapján hirdettek végső sorrendet: a húzódzkodásnál minden gyakorlatért 3 pont járt, tolódzkodásnál kettő, guggolásnál pedig 1. Így lettem második, nem sokkal elmaradva a győztestől.

– Első vb-men vettem részt, újoncként alaposan megleptem a mezőnyt, sok gratulációt kaptam. És sok tapasztalattal gazdagodtam: most már tudom például, hogy sokat kell edzenem húzódzkodásra. A magyar street workout közösség elismerését is kivívtam. Előttem csak egy magyar versenyző, Szarka Ádám állhatott dobogóra a WSWCF vb-n, aki még 2013-ban lett bronzérmes freestyle kategóriában – az ő gratulációja nagyon jólesett. A honi szövetség azonban sok energiát nem pazarolt ránk, anyagi támogatásban sem részesített minket. Nekem csak az utazás, a szállás, a nevezés több mint 300 ezer forintba került, amit támogatók segítségével, illetve saját forrásból teremtettem elő – és akkor még nem is beszéltem a felkészülési időszakról.

– Most kicsit fújok egyet, aztán megkezdem a felkészülést a decemberi, székesfehérvári országos bajnoki döntőre – szeretném megvédeni a bajnoki címemet. Valamint megpróbálok minél több energiát fordítani a Hard Bar Strong elnevezésű csapatunkra, amellyel rendszeresen járjuk a város kondiparkjait, népszerűsítjük a sportágat, bemutatókon veszünk részt – zárta szavait a világbajnoki ezüstérmes Lelkes András.