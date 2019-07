Megmenteni a szombathelyi labdarúgást

Homlok Zsolt, a Haladás VSE társadalmi elnöke és Keringer Zsolt, a Haladás Szurkolói Kör elnöke egyaránt úgy véli: legfontosabb a Szombathelyi Haladás futballklub megmentése.

Megegyezés körvonalazódik a Szombathelyi Haladás futballklub ügyében: a Haladás VSE elnöksége hétfő délelőtti ülésén felhatalmazta az egyesület társadalmi elnökét, hogy szándéknyilatkozatot írjon alá a patinás labdarúgóklubot működtető társaság többségi tulajdonosával, a HALMILL Team Tanácsadó Kft.-vel annak a Haladás Kft.-ben meglévő tulajdonrésze átvételéről. Nem sokkal később pedig a tulajdonos társaság is megerősítette, hogy a Halmill Kft-nek is szándékában áll a Szombathelyi Haladás Kft-ben lévő többségi tulajdonrésze átadása a Szombathelyi MÁV Haladás Vasutas Sportegyesületnek. A végső szót majd csak a Szombathelyi Haladás Kft. taggyűlése után lehet kimondani, de addig is megszólaltattuk Homlok Zsoltot, a Haladás VSE társadalmi elnökét és Keringer Zsoltot, a Haladás Szurkolói Kör elnökét.

– A döntés első számú oka, hogy a Szombathelyi Haladás Kft. minden erőfeszítése ellenére sem tudta megteremteni a futballklub fenntartásához szükséges anyagi hátteret – mondta Homlok Zsolt, a Haladás VSE társadalmi elnöke. – Vállalatvezetőként és sportegyesületi társadalmi elnökként is a rendszerszerű, strukturált, szisztematikus működés elvét vallom. Ez az a gazdasági alap, amelyre az elmúlt évek folyamán a Haladás VSE hosszú távú működési modelljét felépítettük, és amelyet a Szombathelyi Haladás labdarúgóklub gazdasági konszolidációjához is a célravezető útnak tartok. A Szombathelyi Haladás 1919-es megalakulásától kezdve a sportegyesület keretein belül működött, mindössze 1995-ben vált külön tőle. Ez a működési mechanizmus azonban mára bizonytalanná tette a klub fennmaradását, és igény teremtődött az újbóli egyesülésre. Az első és legfontosabb szempont a futballcsapat megmentése. Szombathelyi érdekeltségű vagyok, és a helyi sport támogatása, értékeinek megőrzése számomra elsődleges. Ha a Haladás VSE-n belüli működéssel biztosítani tudjuk, hogy a focicsapat hosszú távon fenntartható sikeres pályára kerüljön, tudom, hogy jó célt szolgálunk.

– Örülök, hogy végre elindult egy folyamat, amit mindenki várt és rövid időn belül teljesen egyenesbe kerülhet a klub – mondta Keringer Zsolt, a Haladás Szurkolói Kör elnöke. – Az idő szorít – szinte az utolsó pillanatban vagyunk – ennek ellenére rengeteg feladat, nagyon sok munka van még hátra. A játékosok felé mihamarabb rendezni kell a tartozásokat, és a működést is biztosítani kell. Azt megígérhetem, hogy a szurkolók mindenben segítenek, bármit kérnek tőlünk, megtesszük szeretett csapatunkért. Csakúgy, mint eddig, ezentúl is a csapat mellett állunk, hiszen a Haladás az életünk. Rajtunk eddig sem múlt semmi. Reméljük, hogy a korábbi irányvonal visszatér, azaz a saját nevelésű, a magyar, a városhoz, a megyéhez, a térséghez kötődő játékosok kerülnek előtérbe. Ehhez kapcsolódóan jegyzem meg: a Halmosi Péter-ügyet is rendezni kell. És az eddiginél nagyobb megbecsülést kell kapniuk a klubhoz kötődő embereknek is. Egy szó mint száz: hiszem, hogy újra egy család leszünk.