Megnyerte a Falco a Magyar Kupát!

A Falco-Vulcano Energia KC Szombathely fennállása során először hódította el a férfi kosárlabda Magyar Kupát, mivel a vasárnapi döntőben 67-64-re legyőzte a DEAC-ot a Ludovika Arénában.

Idegesen, sok hibával kezdtek a felek – Tóth Ádám büntetői vezették fel a meccset. Mindkét oldalon sorozatban maradtak ki a helyzetek. Majdnem három percet kellett várni az első szombathelyi kosárra, Anderson triplája ért célba (3. perc: 3-2). Az gyorsan kiderül, hogy roppant fizikális mérkőzés vár a csapatokra, nem kímélték egymást a játékosok – és sok energiát fordítottak a védekezésre is. Sokat próbálkozott a Falco, de a tiszta helyzetek is kimaradtak, rendre leperdült a labda a gyűrűről. Perl és Lake is ponttal szállt be a padról, kezdett megnyugodni a Falco. Kénytelen volt időt kérni a DEAC (7. perc: 9-2). De a folytatásban sem változott a játék képe, maradt az irányítás a Perl által vezérelt szombathelyieknél. Tíz pont fölé növelte az előnyét a Falco (9. perc: 13-2). Váradi bravúros pöcije zárt az első etapot – 11 ponttal nyerte meg a játékrészt a Falco. A kisszünetről agresszívabb játékkal tért vissza a pályára a DEAC. Megszületett a Debrecen első hármasa is – a nyolcadik kísérlet bizonyult sikeresnek. De minden debreceni pontra érkezett szombathelyi válasz. Barac ismét roppant hasznos játékkal segítette csapatát. Futott az eredmény után a DEAC (14. perc: 26-13). Remekül védekezett, jól lepattanózótt a Falco, a Debrecen kétségbeesett távoli dobásokkal próbálta tartani a lépést – ami nem sikerült. Sok labdát szerzett a sárga-fekete együttes, leindításokból szerzett könnyű pontokat (17. perc: 31-15). Nehezen bírta a történéseket a DEAC kispadja, technikait kapott reklamálásért. A Falco egyébként remek játékából csak a triplák hiányoztak. A félidő hajráját azonban megnyomta a minden mindegy alapon rohamozó Debrecen, feljebb zárkózott – bő másfél perccel a szünet előtt rögtön időt kért Gasper Okorn (32-21). Rendezte is a sorait a Falco, felhagyott a könnyelmű rádobásokkal. Keller szerezte a második szombathelyi hármast – nagyon jókor. Végül megnyugtatónak tűnő, 14 pontos előnnyel vonulhatott nagyszünetre a Falco (20. perc: 39-25).

Fordulás után Benke 2+1-es akcióval jelentkezett, majd Perl büntetőzött jól (22. perc: 44-25) – villámgyorsan közel 20 pontra növelte előnyét a Falco. De a DEAC nem adta fel, megpróbált visszajönni a meccsbe, rohanós játékra váltott, és siker kísérte az erőfeszítéseit. Már csak 11 pont pont volt a szombathelyi előny, amikor időt kért a vasi kispad (25. perc: 44-33). Megakadt a Falco szekere, a támadójátéka, szinte csak büntetőből tudott betalálni. Közben pedig benézett tíz pont alá a DEAC (27. perc: 45-37). Bruinsma törte meg a hosszú szombathelyi gólcsendet. De ismét éles lett a meccs, egyre közelített a Debrecen – mintha leblokkolt, begörcsölt volna a Falco. Mindössze három pontos szombathelyi előnyről kezdődött meg a negyedik játékrész (30. perc: 48-45). Barac sportszerűtlen hibája volt a záró játékrész első jelenete. Megfordította a meccset a DEAC (32. perc: 48-49). Váradi 3+1-es akciója után vette ismét magához az irányítást a szombathelyi együttes. Keller zsákolt (34. perc: 56-49) – ismét lépéselőnyhöz jutott a Falco. Érezhetően rákapcsolt a szombathelyi gárda – nagyon nem akart kikapni (36. perc: 61-54). Minden egyes labdáért őrült küzdelem dúlt, fáradtak, hibáztak, de küzdöttek becsülettel a játékosok. De úgy tűnt, hogy a Falco vonultat fel több extra egyéni teljesítményt. Az utolsó perc 65-58-ról kezdődött – Tóth Ádám személyében pedig kulcsember pontozódott ki a Debrecentől. Innen pedig már nem engedte ki a kezéből a diadalt a Falco – és megszerezte az első történelmi kupagyőzelmét!

A lefújás pillanatában óriási öröm szabadult fel a játékosokból, a vezetőség, a szakmai stáb tagjaitól. Váradi pedig levágta a hálót, és rögtön Gráczer György ügyvezető nyakába akasztotta!

Perl Zoltán, a döntő legértékesebb játékosa: – Végre – a hetedik döntőt sikerült megnyerni! Nem volt egy szép meccs, inkább egy küzdelmes csata, de a lényeg az, hogy behúztuk! Ezt a győzelmet a Falco szurkolóknak ajánljuk, akik nagyon régóta vártak erre a sikerre. Próbáltam úgy beszállni a játékba a padról, hogy lendületet adjak a csapatomnak, csak tettem a dolgomat. Csapatként nyertük meg a döntőt!

Gasper Okorn: – Nagyon boldog, nagyon elégedett vagyok, hiszen megszereztük a klub első, történelmi kupagyőzelmét! A mérkőzés nagyon ideges hangulatban zajlott, sok volt a párharc, fizikálisan fárasztó csatát láthattak a szurkolók. De hát egy döntő ilyen. Ezúttal mi voltunk a jobbak, a hajrában, a kiélezett pillanatokban mi vonultattunk fel több extrát – ezek döntöttek. Ez a kupagyőzelem nem jelzés a többi csapat számára – a bajnokság egy másik történet. Az viszont jelzés értékű, hogy miután mínusz 19-ről fordított a DEAC, mi tudtunk újítani. Nagyon köszönöm mindenkinek, aki csak egy kicsit is segített minket – annak is nagyon örülök, hogy örömet tudtunk szerezni a Falco-szurkolóknak. Benkének és Váradinak pedig külön köszönöm, hogy itt voltak velünk!

Váradi Benedek, a Falco csapatkapitánya: – Tudtuk, hogy milyen sokat jelent a kupagyőzelem Szombathelynek – ennek megfelelően mindenki mindent megtett a sikerért! Komoly érzelmek kavarognak bennem. Nehéz időszakon van túl a csapatunk, megküzdöttünk a koronavírussal, és voltak egyéb problémáink is. Erős, bátor, kitartó csapatunk van – számíthatunk egymásra. Én ezt a győzelmet édesanyámnak köszönöm meg. És köszönöm a szurkolók támogatását is, óriási energiákat küldtek felénk! Nyilván megyünk tovább, meg akarjuk nyerni a bajnokságot is. De most szusszanunk egy kicsit, ezt a sikert meg kell ünnepelni!