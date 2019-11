Megőrizné hibátlan bajnoki mérlegét a Falco KC

Az NB I.-es kosárlabda-bajnokság 6. fordulójában a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely az Alba Fehérvár vendégeként lép pályára szombaton 18 órakor.

A szombathelyi szurkolók korábbi kedvencét, a tavalyi bajnokcsapat alapemberét, Govens Darrint is felvonultató Alba három győzelem, két vereség után fogadja a hibátlan mérleggel rendelkező, négy biztos diadalt maga mögött tudó Falcót. Az Alba nem titkoltan azzal a céllal kezdte a 2019/2020-as szezont, hogy feledtesse a tavalyi kudarcokkal teli évet – a klub visszavágyik a közvetlen élbolyba. A Falco szerdán még a Zaragoza vendégeként lépett pályára a Bajnokok Ligájában, remek teljesítmény nyújtott, megszorongatta a spanyol élgárdát, egy ponttal kapott ki a hajrában (70-69). A szombathelyiek csütörtökön délután érkeztek haza – az Alba többet készülhetett a szombati meccsre, kipihentebben várja a rangadót.

A Falcónál gyorsan alapemberré nőtte ki magát a nyáron éppen az Alba Fehérvártól igazolt Filipovity Márkó.

– Szép időszakot töltöttem Székesfehérváron, a mérkőzés előtt biztosan lesz bennem némi drukk, hiszen sok ismerős lesz a csarnokban, de most a Falco játékosa vagyok, minden tőlem telhetőt el fogok követni azért, hogy győztesen térjünk haza – jelezte Filipovity Márkó. – Az Alba jó csapat, erős a kerete, hazai pályán pedig mindig mindenkire veszélyes. Nehéz, kiélezett mérkőzés vár ránk. Ugyanakkor szerintem képesek vagyunk begyűjteni a győzelmet. Sűrű volt a heti programunk, pénteken kezdtünk el készülni az Albára, aznap két edzésünk volt, és szombaton délelőttre is be van iktatva egy foglalkozás. Zaragozában közel voltunk a bravúrhoz, de sajnos elszúrtuk a végét. Most az a legfontosabb, hogy a szerdai BL-meccs, az egypontos vereség emlékét kisöpörjük a fejünkből – és a következő feladatra, az Alba elleni derbire koncentráljuk. Lesz még lehetőségünk javítani!