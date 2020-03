Megsérült a vasi síugró, hordágyon vitték le a pályáról

Vörös Virág a síugró világkupa-sorozat lillehammeri állomásának hétfő esti edzésén bukott és megsérült. A Kőszegi SE 19 éves versenyzőjét hordágyon vitték le a pályáról.

– Virág elugrás után a levegőben megbillent picit, így szerencsétlenül ért földet, és elesett. Megsérült az a térde, amelyet négy évvel ezelőtt megműtöttek. Sajnos nem tudott lábra állni – nyilatkozta rögtön a beleset után Szentgyörgyi Zoltán, a Magyar Sí Szövetség főtitkára a szövetség hivatalos honlapján.

Kedden kedvezőbb hírekről számolt be a sportvezető.

– Megnézte Virág itthoni orvosa a leleteket. A Norvégiában felállított diagnózis alapján sürgősségi beavatkozást nem igényel a sérülés. Most szervezzük a hazautazását, majd vizsgálatok várnak rá a Sportkórházban. A norvég doktor szerint nem súlyos a sérülés, a lelet alapján keresztszalag-lazulása van, így várhatóan két hónapos rehabilitációs időszak vár rá – osztotta meg a híreket Szentgyörgyi Zoltán.

Vörös Virág 2016 szeptemberében szenvedett súlyos keresztszalag-szakadást, megműtötték, rehabilitáció következett, egy teljes téli szezont ki kellett hagynia. Most érte el csúcsformáját: januárban a női világkupa-sorozat történetének első magyar világkupa pontját gyűjtötte be a romániai Barcarozsnyón. A kőszegi síugró előtt a pontszerzés utoljára Fischer Lászlónak sikerült 1984-ben a Lake Placid-i világkupán. A további világkupa versenyeken is remekelt, újabb pontokat szerzett, ezzel belépett a síugrók szűk elitjébe: 14 versenyből öt alkalommal is bekerült a legjobb 30 közé, így 12 pontjával jelenleg a 39. helyen áll a vk-ban.