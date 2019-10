Megszerezte idei első győzelmét a Körmendi DMTE

Az NB II-es női kézilabda-bajnokság 4. fordulójában megszerezte első győzelmét a Körmend, idegenben kapott ki a Sárvár és a Celldömölk.

Alba KFC U22–Sárvárfürdő Kinizsi 29-26 (15-16). – Székesfehérvár, 50 néző, NB II-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: Holman, Rubint.

Sárvár: Varga Á. – Peitli 5, Jenőfi 8/2, Doncsecz 1, Soós 1, Cser 6, Szemes. Csere: Jurik, Bokor (kapusok), Vajda 2, Horváth E., Gerencsér 1, Dávid 2, Marton A., Farkas L. Edző: Farkas Veronika.

Mindkét csapat kapkodóan, sok hibával kezdett, a ­hazaiak rendezték előbb a sorokat. Az ezúttal szellősebben védekező Sárvár nem tudta megállítani a robbanékony, gyors fehérvária­kat (10. perc: 4-1). Majd egy időkérés után megnyugodtak a vasiak is, és a fél­idő derekára egy gólra felzárkóztak. Sőt, az első játékrész végére Jenőfi vezérletével a vezetést is átvették. Fordulás után azonban elfáradt a vendég, amit a házigazda könyörtelenül kihasznált (55. perc: 29-23). A végén ugyan még rákapcsolt, ám a vereséget már nem kerülhette el a zsinórban negyedik meccsét is idegenben játszó Sárvár.

Vady Mosonszolnok–Körmendi DMTE 28-29 (16-13). Mosonszolnok, 150 néző, NB II-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: Antal, Antalné.

Körmend: Dudora – Rábai 3, Huszár 5, Zsiga 3, Török 2, Herczeg 2, Kiskós 9. Cserék: Anek (kapus), Cser 1 , Őri 2, Horváth D. 2, Szalai, Somlai, Varga K. Edző: Varga Andrea, Kiskós Kitti.

A mérkőzés elején a körmendiek ragadták magukhoz az irányítást, a vezetést. Szigorúan védekeztek, ám a támadásokba csúszott hiba (10.perc: 3-5). Ezután sorozatban kapták a kiállításokat a ­vasiak, amit kihasználva egy 6-0-s rohammal elléptek a ­hazaiak (18. perc: 11-7). És a házigazda meg is őrizte előnyét a szünetig. A második félidőt is jól kezdték a vendégek, ám a felzárkózásukat újabb emberhátrányok nehezítették. A játékrész közepén aztán ritmust váltott a Körmend, egy 4-0-s sorozattal izgalmas végjátékra kényszerítette a Mosonszolnokot. A hajrát a Körmend bírta jobban: mert Zsiga góljára már nem volt válasza a házigazdának, ugyanis Dudora védte a szélső ziccert.

Győri Audi ETO KC U22–Celldömölki VSE-Vulkán fürdő 34-25 (15-10). Győr, 80 néző, NB II-as női kézilabda-mérkőzés, vezette: Hársfalvi, Mórocz.

CVSE: Tömő – Kazári 1, Szomorkovits L. 2, Szomorkovits A. 4, Freiberger 9, Szecsődi 6/1, Bagics 1. Csere: Balogh V., Pongrácz, Geiger 1, Füzfa, Győrffy 1. Edző: Salamonné Csótár Adrienn.

A hazaiak nagy lendülettel, gólokkal kezdtek, elhúztak 9-2-re. Aztán felébredtek a celliek és megközelítették az ETO-t. A második játékrészben a CVSE ledolgozta hátrányát, sőt, a 45. percben átvette a vezetést is (22-23). A felzárkózás azonban sok energiát követelt a vendégektől, így a győriek lassan felőrölték a fáradó celli védelmet – és megnyerték a mérkőzést.

A Büki TK már korábban lejátszotta a meccsét, 28-25-re nyert az Egerszegi KK vendégeként.