Megszórta magát a Körmend és a Rábapaty együttese

Az őszi utolsó, 15. forduló mérkőzéseit rendezték a megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban.

Király SE–Kőszegi FC 1-3 (0-1). Szombathely, 50 néző, vezette: Szabó III. Z.

Király: Mester – Németh B. (Vámos), Kovács B., Kalmár (Hajmási), Fülöp, Devecseri, Subicz, Kondákor, Lakosi, Szabó Z. (Beke, Kudron), Hegedűs. Edző: Hegyi László.

Kőszeg: Bán – Lintner, Fehér D., Fehér A. (Marti), Gugcsó, Prán, Csák (Réti), Kovács Zs., Rómer, Szűcs (Léhmann), Riegler (Horváth N.). Edző: Őri Gábor.

Gólszerzők: Kudron, ill. Réti, Riegler, Fehér D.

Kiállítva: Fülöp (43., Király).

A Kőszeg végig agresszív letámadást mutatott be, amellyel nem tudott mit kezdeni a Király. A házigazdának semmi nem jött össze, megérdemelten nyert a vendég.

Schott Lukácsháza SE–Szentgotthárdi VSE 1-0(1-0). Lukácsháza, 80 néző, vezette: Boda Gy.

Lukácsháza: László – Vörös, Gombás, Lengyel, Osztrosits, Gugcsó, Zergi (Horváth M.), Polhammer (Naisz), Dan, Szentkúti, Németh G. (Sárdy). Edző: Horváth Tibor.

Szentgotthárd: Lang – Majczán, Kovács G., Kovács T., Korpics (Papp V.), Düh (Muszka), Dancsecz, Bedi, Sulics, Sipos (Németh B.), Takács (Vadász). Edző: Heiter László.

Gólszerző: Lengyel.Kiállítva: Németh B. (80., Szentgotthárd).

Azonos képességű csapatok meccseltek, a találkozó nagy részét a házigazda uralta – az első félidő végén, 11-esből szerzett vezetést. A vendég a hajrát ugyan megnyomta, de a Lukácsháza megőrizte előnyét és szépen zárta a kaotikusra sikeredett őszt.

Jánosháza VSE–Büki TK 1-2 (0-1). Jánosháza, 100 néző, vezette: Mónos J.

Jánosháza: TÓTH A. – Marsai, Tóth L. (Dornai), Péter, PINTÉR (Fenyő), Vágusz (Nyőgéri), Palkovits, Laczi, Dénes, Ambrus, Horváth A. (SZABÓ T.). Edző: Kelemen Kornél.

Bük: Kamondi – Németh T., Boldizsár (Komjáthy), Wágner, Czirók (Horváth Sz.), Tóth K. (Kovács R.), Czingráber (Kossuth), Csonka, Schimmer, Taródi, Babos (Kovács Z.). Edző: Marton Zsolt.

Gólszerzők: Szabó T., ill. Czirók (2).

Kiállítva: Németh T. (63., Bük).

Korán, már a 12. percben vezetést szerzett a Bük egy tizenegyesből. Ezután a Jánosháza is támadóbban lépett fel, de gólt nem tudott összehozni. A Bük kontrákra játszott, eredménytelenül. A második félidőben egalizált a házigazda, de ezt a vendég nem hagyta annyiban. A jánosháziak labdáját a gólvonalról mentették a bükiek, onnan indítottak gyors támadást, amelyet góllal zártak. A Jánosházának már nem maradt ideje módosítani az eredményen, így hazai pályán vesztett pontokat.

Celldömölki VSE-Vulkán Fürdő–Répcelaki SE 2-1(1-1). Celldömölk, 250 néző, vezette: Papp Á.

CVSE: Osvald – Lempeg, Szuh, Marsai, Gorácz, Németh J. (Pázsi), Kovács Z., Molnár T., Horváth T. (Horváth D.), Büki (Szép), Piri. Edző: Haraszti Zsolt.

Répcelak: Gyécsek – Tóth Do., Németh G., Prystupa (Balassa), Harkai, Ódor, De Paula, Balikó, Horváth T., Rácz, Szabó B. (Tóth Dá.). Edző: Balassa Péter.

Gólszerzők: Németh J., Marsai, ill. Tóth Do.

Nagy iramú, változatos mérkőzést hozott a rangadó, mindkét csapat nagy erőbedobással, szervezetten kezdett. A házigazda inkább gyors passzos játékkal próbált a védelem mögé jutni, míg a vendégek Alex megjátszásával igyekeztek helyzetbe kerülni. Marsai góljával a celliek szerezték meg a vezetést, a Répcelak egy szögletrúgás utáni kavarodásból egyenlített. A második félidőben a CVSE beszorította a Répcelakot, a nyomás a 70. percben érett góllá. A játék képe ezután sem változott, a celliek támadtak, a Répcelak türelmesen futballozott. A hajrában a vendég a kapu elé ívelt labdákkal, pontrúgásokkal próbálkozott – eredménytelenül. A CVSE a második félidőben mutatott játékának köszönhetően megérdemelten tartotta otthon a három pontot.

Egyházasrádóci SE–Rum KSC 1-3 (0-1). Egyházasrádóc, 100 néző, vezette: Talabér N.

Egyházasrádóc: Bali – László, Vilics, Molnár L., Lukács T., Mersits (Somlai), Máté, Tóth B., Kazinczki, Krajczár, Kovács K. (Móricz). Edző: Lukács Ede.

Rum: Busi – Csonka, Székely, Németh L. (Sipos), Szabó D., Szakos, Markó, Pásti, Horváth T., Koronczai, Máthé (Klauzer). Edző: Kovács Balázs.

Gólszerzők: László, ill. Koronczai, Pásti, Máthé.

Az első félidő kiegyenlített játékot hozott A játékrész felénél egy szép akció után a Rum szerzett vezetést. A házigazda is támadott, helyzeteit azonban nem tudta gólra váltani. A második félidő elején határozottabban lépett fel az Egyházasrádóc, ami meghozta az egyenlítő találatot. Ezután megint kiegyensúlyozott volt a játék, míg a vendégek két pontrúgásból be nem találtak. A Rum kapu előtti jobb játékával megérdemelten nyert.

Csörnöc Gyöngye Vasvár VSE–Körmendi FC 3-5

(1-2). Vasvár, 100 néző, vezette: Kondor T.

Vasvár: Tóth K. – Horváth A., Vincze (Horváth Á.),

Robán, Kálin, Réfi, Sinkó (Berta), Bakos D. (Bíró), Bakos Cs. (Sárközi), Horváth P., Schermann. Edző: Lepár Attila.

Körmend: Farkas Mi. – Buti, Varga P. (Tompa), Németh M., Takács M. (Török), Majtényi, Sipos, Czimber (Sály), Kis-Nemes, Takács Á., Rákhely. Edző: Somfalvi Péter.

Gólszerzők: Schermann, Horváth Á., Bakos D., ill. Takács M. (2), Kis-Nemes, Varga P., Sipos.

A Körmend a játék minden elemében jobb volt, megérdemelte a győzelmet. A Vasvár mélyen a tudása alatt játszott a találkozón.

Rábapatyi KSK–Csepregi SE 8-0 (3-0). Rábapaty, 100 néző, vezette: Szabó I. Z.

Rábapaty: Kollarics – HORVÁTH K., MEICZ, Dugovics, Tóth M., Balhási (Tóth R.), Csupor, NAGY D., Kovács T. (Piros P.), PIROS D. (Király L.), Gyürü (Bajnok). Edző: Enzsöl Gábor.

Csepreg: Taródi (Farkas B.) – Steiner M., Tájmel (Horváth E.), Steiner Zs., Maráczi (Péntek), Reichardt, Takács, Baranyai, Kovács B., Steiner C., Németh O. Edző: Steiner Zsolt.

Gólszerzők: Meicz (3), Piros D. (2), Nagy D., Gyürü, Horváth K.

A hazai együttes igyekezett feledtetni az elmúlt hetek gyenge szereplését, az első perctől támadólag lépett fel, amelynek már az első félidőben három gól lett az eredménye. A Csepreg nem volt veszélyes ellenfele kapujára. A második félidőben sem lassított a házigazda, még ötször talált a kapuba. Ilyen arányban is megérdemelten nyert a Rábapaty.

Vép VSE–Lorry GM Kft. Szarvaskend 4-2 (1-1). Vép, 250 néző, vezette: Bedi T.

Vép: PAJOR – Wágner, KOVÁCS D., Varga O., BEZDI (Baumgartner), Szilvás (Beke), ILLÉS, Auer, VARGA B. (Koszokovits), Nagy Zs. (Horváth B.), Dala (Németh M.). Edző: Török Richárd.

Szarvaskend: Esztergályos – Tóth G., Tóth A., Csillag, Jóna, Szabó D. (Nagy Á.), Földes, Smolczer, Csenterics (Vörös), Kunovics, Kopfer (Herczeg). Edző: Tóth Gábor.

Gólszerzők: Illés (2), Bezdi, Kovács D., ill. Jóna (2).

Kiállítva: Illés (93.), Wágner (92.), ill. Vaspöri (79.).

Jó iramú meccset játszottak a felek, 2-2-ig felváltva estek a gólok. Ezután rákapcsolt a Vép, előbb egy tizenegyest értékesített, majd fél perccel később mezőnyből is betalált. A hajrá komoly izgalmakat hozott, a Szarvaskend két tizenegyest is elhibázott. A Vép kettős emberhátrányban fejezte be a meccset, de a vezetést meg tudta tartani. Győzelmével a Vép bebiztosította második helyét a tabellán.

Újperintől Hegyi László, Jánosházáról Kelemen Kornél, Celldömölkről Haraszti Zsolt, Egyházasrádócról Bali László, Vasvárról Lepár Attila, Rábapatyról Dénes István, Vépről Pajor Tamás, Lukácsházáról Horváth Tibor tudósított.

További menetrend, szombat, 13.00: Répcelak–Vép (Szabó I. Z.). Vasárnap, 13.00: Vasvár–Rábapaty (Bedi T.).