Megvan a Hali új nyerőembere? – videó

A Szombathelyi Haladás csatára, Tóth Milán döntötte el a Pécsi MFC elleni szezonnyitó bajnokit.

Tóth Milán az utóbbi hetekben remek formába lendült. Az Illés Akadémián pallérozódott 19 esztendős támadó a felkészülési-mérkőzéseken a legtöbb találatot – hármat – szerezte a csapatban, gólt lőtt a ZTE-nek, Dunaszerdahelyen és az Al-Ettifaq FC-nek. Azaz három első osztályú együttesnek. Tóth nem állt le, hétfőn a bajnokságban nyitófordulójában Pécsett győztes találatot szerzett. A csatár a 45+2. percben Délczeg Gergely beadását továbbította szép mozdulattal, ballal a jobb sarokba, a Hali pedig 1-0-ra nyert és három ponttal gazdagodott. Ez volt a futballista harmadik NB II-es találata.

– A felkészülési meccseken jól ment a játék, ezért reméltem, hogy a vezetőedző a kezdőcsapatba jelöl Pécsett – mondta Tóth Milán. – Az első félidő kifejezetten jól alakult a számunkra, három nagy helyzetünk is volt, sajnos az egyiket én hagytam ki. De nem sokat agyaltam ezen, úgy voltam vele, ha lesz rá lehetőségem, majd a következőt beverem. Szerencsére az első félidő hosszabbításában eljött az én időm. Ahogy Kiss Bencétől jobbra Délczeg Gergelyhez került a labda, összenéztünk és ekkor már tudtam, oda rúgja, ahová kell. Jött is a beadás, nekem már nem volt nehéz a hálóba továbbítanom a labdát, még akkor is, ha a gyengébbik, bal lábamra jött a beadás. Kicsit meg is ijedtem ettől, de olyan közelről azért már nem hibáztam. Csak pár hete érkezett hozzánk Délczeg, de nagyon rutinos, jó játékos, akivel máris jól megértjük egymást a pályán. Csakúgy mint valamennyi támadásunk, ez is begyakorolt szituáció volt. A szünetben Németh Szabolcs azt kérte, hogy focizzunk tovább, ahogy eddig, ám ez sajnos a második félidőben már nem sikerült. Egyetértek a két tréner meccs utáni nyilatkozataival: ekkor már a szív és az akarat számított, nem igazán a játék. De ebben is jobbak voltunk!

A Haladásra jellemző, hogy már a saját tizenhatosánál letámadja ellenfelét, ez a taktika Pécsett is ült. Kérdés, erővel hogyan lehet ezt bírni.

– Természetesen jó erőnlét nélkül ez mit sem érne – szögezte le Tóth. – Nyilván nem lehet kilencven keresztül állandóan sprintelni és letámadni az ellenfelet, de ameddig bírjuk, csináljuk. Ennek már a felkészülési-mérkőzéseken is megvolt a gyümölcse. Fontos győzelmet arattunk Pécsett, hiszen a jó rajt nagy lendületet adhat egy csapatnak – így nekünk is. Már a meccs előtt látni lehetett a csapaton, hogy nagyon szeretne nyerni és roppant fontos számára a mérkőzés. De nincs idő ünnepelni, vasárnap már újabb meccs, az ETO FC elleni vár ránk – ami nehezebbnek ígérkezik, mint a pécsi volt. A győrieknél gólveszélyes csatárok vannak, az pedig nem fér bele, hogy annyi ziccert elpuskázzunk, mint Pécsett tettük. De a célunk egyértelmű: vasárnap is győzni akarunk!