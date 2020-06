Hivatalos: megvan az Egis Körmend kosárcsapatának új vezetőedzője

Ziga Mravljak lesz az Egis Körmend kosárcsapatának vezetőedzője a következő szezonban. A Rába-parti klub három éves szerződést kötött a szlovén szakemberrel.

A 33 éves Ziga Mravljak a 2016/17-es szezonban Gasper Potocnik segítőjeként került Körmendre, aztán tavaly rövid szünet után ismét visszatért a piros-feketékhez. A szlovén edző két feladatkört látott el: egyfelől Matthias Zollner segítője volt, másfelől az utánpótlás programot irányította.

Hajba Ádám, a körmendi klub ügyvezetője sajtótájékoztatón mondta el, hogy a döntés előtt több külföldi edzővel is tárgyaltak.

Hároméves megállapodást kötöttünk Zigával. A célunk az, hogy az elkövetkezendő években a fiatalok beépüljenek a csapatba és meghatározó játékosok legyenek az élvonalban. Évről-évre csökkentjük majd a légiósok számát és a saját nevelésű, magyar játékosoknak adunk több lehetőséget. Nem vagyunk könnyű helyzetben, hiszen a koronavírus-járvány a sportélet szereplőit is igen nehéz helyzetbe hozta. A város segítségére nagy szükségünk volt. Ennek a támogatásnak köszönhetjük azt is, hogy most új edzőt tudunk bejelenteni és a jövőről gondolkodhatunk – mondta a klubvezető.

Bebes István Körmend város polgármestere kiemelte, hogy személyes elköteleződése miatt rendkívül fontosnak tartotta, hogy segítsenek a csapatnak. A szezon váratlan befejezése más városokban is problémát okozott, nem könnyű stabilizálni a helyzetet, hiszen a versenysport támogatottsága 30-40 százalékkal visszaesett. Ezzel számolni kell a következő időszakban. Legalább 5-8 év kell ahhoz, hogy minden visszatérjen a régi kerékvágásba.

Körmend esetében két fontos stratégiai pontot említhetünk, az egyik a Batthyány örökség, a másik a kosárlabda csapat. Nagyon jó iránynak tartom, hogy a fiatalokra épít a klub, persze továbbra is számítunk a rutinos játékosokra, például Ferencz Csabára és Tóth Norbertre. Az utánpótlás nevelés, a folyamatos építkezés biztos alapokat jelenthet a jövőben.

Ziga Mravljak – aki korábban a neves Olimpija Ljubjanánál is edzősködött –, örömmel fogadta el a felkérést a vezetőedzői posztra.

Minden tudásommal azon leszek, hogy a csapat eredményes legyen. Kemény munkát kell végezniük a játékosoknak, hogy kellő magabiztossággal tudjanak pályára lépni és örömet okozzanak a nagyszerű szurkolótáborunknak.

A tervek szerint négy légióssal kezdik a szezon az Egis Körmendnél. Hozzájuk jön még Balogh Máté, aki az idény első felében még szintén külföldinek számít. A másodedzői posztra még keresik a megfelelő embert, az U20-as csapat munkáját pedig Patai Benjamin irányítja majd.