Megvan az első győzelem

Hosszabbításban nyert az Egis Körmend kosárcsapata a holland Landstede Hammers Zwolle otthonában, ezzel megszerezte első győzelmét a FIBA Európa Kupa második körének K csoportjában.

Landstede Hammers Zwolle – Egis Körmend 90-94 (14-25, 21-17, 27-23, 16-13, 12-16)

Zwolle, 600 néző, FIBA Europe Cup, vezette: I. Putenko, G. Jacobs, S. Bittner

Zwolle: D. Van Oostrum 20/9, Walker 11/3, DORSEY-WALKER 22/15, Kherrazi 7, DAHLMAN 16 Csere: N.L. Van Oostrum-, Bleeker-, De Pagler 6, Schilder 8/6, Vezetőedző: Hermannus Van Den Belt

Körmend: TURNER 17/9, Takács-, Edwards 9, VARNADO 28, TAYLOR 17 Csere: Durázi-, Kastrati 6, Ferencz 13/6, Németh Á. 4 Vezetőedző: Matthias Zollner.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 2-7. 7. perc: 7-19. 12. perc: 14-25. 17. perc: 21-33. 23. perc: 37-48. 26. perc: 43-53. 33. perc: 65-67. 37. perc: 72-76.

Kipontozódott: Edwards (41.)

Két nyeretlen csapat találkozott a FIBA Európa Kupa második csoportkörének harmadik fordulójában. Eddig az Egis Körmend és a Landstede Hammers Zwolle is két vereséget gyűjtött be a nemzetközi sorozatban. A vasi csapat számára sorsdöntőnek bizonyult a holland vendégszereplés, hiszen a tovább jutási esélyek életben tartásához győzelemre volt szüksége. Nem könnyítette meg a Körmend helyzetét, hogy kedden este a Ventspils először botlott a második csoportkörben, hazai pályán – meglepetésre – kikapott a Kijev Basket együttesétől (78-81).

A feldobásnál a Körmend hozta el a labdát, de Turner azonnal el is veszítette, így a hollandoké volt az első kosár. De azonnal jött Varnado válasza, és Turner is azonnal korrigálta előző hibáját és egy triplával szállt be a pontgyűjtésbe. Hamar tíz pontja lett a vendégeknek, ehhez kellett még egy hárompontos Turnertől. Szépen gyűltek a pontok körmendi oldalon, mindenki hozzátette a magáét. A hazaiak kevesebb sikerrel ostromolták a gyűrűt, meglepte őket a piros-feketék agresszív védekezése. A vasiak könnyű kosarakkal meneteltek előre, jó formában dobtak, nem érezték az idegen pályát. Tizenegy pontos előnye volt a körmendi együttesnek az első kisszünetre.

A második etap elején beragadt mindkét csapat, jó két percig nem esett kosár. A Körmend eszmélt előbb, a frissen beálló Németh Ákos talált be először. A Zwolle továbbra sem járatta csúcsra a koncentrációt, sokat hibázott. Dorsey-Walker vitte a hátán a holland csapatot, emellett büntetődobásokkal növelte pontjait a házigazda. A negyed második felében figyelmetlenebb lett a Körmend is, ennek meglett az eredménye: három pontra zárkózott a Zwolle (35-38). A félidő utolsó percében Matthias Zollner csapata még tudott igazítani a pontálláson (35-42).

A Körmend kezdett jobban a nagyszünet után, most is nehezebben kapcsolt a házigazda. A vendégek előnye ismét tíz pont fölé ugrott (37-48). De Schilder egy triplával közelebb lopta a hollandokat. Meg-megállt a körmendi gépezet, ilyenkor csökkent a távolság a felek között (48-54). A 27. percre elfogyott a vasiak előnye, Schilder megint jól triplázott (57-58).

Hárompontos körmendi előnnyel indult a záró játékrész, ami hamar egy pontra olvadt. A 34. percben fordított a Zwolle (68-67), de csak egy pillanatra. A végjátékban felváltva estek a kosarak, a néhány pontos körmendi előny köddé vált a 38. percre, mert Dorsey–Walker a legjobbkor varrt be egy triplát. Húsz másodperccel a vége előtt – 78-76-nál -, Turneren volt a világ szeme. Az amerikai mindkét büntetőjét bedobta, ezzel egyenlő lett az állás (78-78). Az utolsó támadásnál nem tudott élni a lehetőséggel a Zwolle, következett a hosszabbítás.

A ráadás öt perc büntetődobásokkal nyúlt igen hosszúra. A végén a Körmendnek jött ki jobban a lépés: a hollandok elleni győzelemmel Matthias Zollner csapata megszerezte első győzelmét a FIBA Európa Kupa második csoportkörében.