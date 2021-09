Megyei I.: Az ihletett formában játszó vépiek hatot vágtak a Táplánnak – fotók, videó

A megyei első osztályú labdarúgó bajnokság 5. fordulójában háromgólos hátrányból állt fel a Sárvár.

Kőszegi Lóránt FC–Schott Lukácsháza SE 2–2 (1–1).

Kőszeg, 250 néző, vezette: Papp Á.

Kőszeg: Németh M. – Kovács D., CSUKA, Toldi (Lintner), Prán (Szűcs), Csák (Molnár Cs.), Rákhely, Réti (Szabella), Németh A., Kiss B., FEHÉR. Edző: Őri Gábor

Lukácsháza: Bán – Szentkúti, Gombás, Lengyel (Németh R.), Kovács Zs. (Horváth M.), Németh N. (Molnár G.), Osztrosits, Gugcsó, Dan (Keresztényi), dr. László (Pungor), Bősze. Edző: Sántha Szilárd

Gólszerzők: Fehér (2), ill. Szentkúti, Kovács Zs.

Kiállítva: Bán (42., Schott Lukácsháza SE).

A kőszegiek kezdték aktívabban a találkozót, több veszélyes támadásuk is volt. A vezetést azonban a Lukácsháza szerezte meg – a korábban Kőszegen játszó – Kovács Zsolt találatával. A hazaiak ennek ellenére is mentek előre, egy büntetővel sikerült is egyenlíteniük még a szünet előtt. A fordulás után megpróbált még nagyobb nyomást helyezni ellenfelére a Kőszeg, helyzet helyzetet követett, a futball törvényszerűsége azonban érvényesült: betalálnia a Lukácsházának sikerült, így ismét náluk volt az előny. Hasonlóan az első félidő forgatókönyvéhez ezúttal is mindent egy lapra feltéve támadott a Kőszeg, Fehér Dániel bombagóljával pedig 2-2-re módosult az állás. Ez az eredmény már nem változott, az összecsapás így pontosztozkodással zárult.

Király SE–Sárvár FC 3–3 (3–0).

Szombathely, 200 néző, v.: Bagoly G.

Király: Király – Szalay (Kalmár), Auer, SUBICZ, Kudron (Kovács Á.), Reseterits, Fábián, Devecseri (Vargyas), HALMOSI, NÉMETH D., SCHIMMER. Edző: Hegyi László

Sárvár: László – Horváth A., Ódor (Fülöp), Fider (Szemes), Tokaji (CZÖNDÖR), Illés (Tóth L.), Potyi, Kovács Be., Vass (Kovács Bá.), Szabó B., Csákvári. Edző: Haraszti Zsolt

Gólszerzők: Fábián, Halmosi, Németh D., ill. Czöndör (2), Tokaji.

Jó iramú, színvonalas mérkőzést láthatott a közönség. Két ellentétes félidő jellemezte a találkozót. Az első játékrészben a házigazda összpontosított jobban, így háromgólos előnnyel mehetett pihenőre. A második félidőben határozottabb játékot mutatott a Sárvár, ez gólokban is megmutatkozott. Egyenlített a vendégcsapat, de ezután már nem esett gól, így a döntetlen állás a legfújásig megmaradt. Osztozkodtak a pontokon a felek.

CVSE-Vulkánfürdő–Rábapatyi KSK 1–0 (0–0)

Celldömölk, 200 néző, v.: Németh T.

CVSE: Osvald – Marsai Mi. (Keszei T.), Enyingi, Szuh, Szabó R., Marsai Má., Gorácz (Tóth D.), Kovács Z. (Göntér), Galovich, Keszei R., Kovács A. Edző: Kovács Balázs

Rábapaty: Király – Németh Z. (Horváth R.), Horváth K., Szabó A., Csupor, Nardai (Németh G.), Tóth M., Csonka, Balhási, Piros (Kovács T.), Könczöl. Edző: Nagy Dániel

Gólszerző: Keszei T.

Masszív, védekezésre berendezkedett csapattal találta magát szemben a Celldömölk. A Rábapaty megszállta a saját térfelét az első félidőben, ennek ellenére a celli egység jó néhány helyzetet tudott kialakítani, de ezek mind kimaradtak. A második félidőben is a hazai csapat dominált, és a második félidő közepére sikerült is megszerezni a kicsit már türelmetlenül várt gólt. Ettől megnyugodott a CVSE, de a második találat nem jött össze, a vendégek támadásai viszont veszélyt jelentettek. A celliek végül kapott gól nélkül hozták le a találkozót, és megérdemelten gyűjtötték be a három pontot a fordulóban.

Vasvár VSE–Körmendi Football Club 1–3 (0–0)

Vasvár, 100 néző, v.: Vass I.

Vasvár: Tóth K. – Bíró, Varga A. (Smolczer), Markó, Berta, Vincze, Fülöp, Elekes, Dávid (Márton), Réfi, Czövek (Pálla). Edző: Ifj. Sziffer István

Körmendi Football Club: Sipos (Tompa) – Zsoldos, Lakosi, Buti (Németh B.), Köntés (Bita), Sály, Majtényi, László, Horváth N. (Majczán), Török, Balogh. Edző: Kurucz Ádám

Gólszerzők: Fülöp, ill. Majtényi, Sipos, Sály.

Az első félidőben jól futballozott a hazai csapat, több nagy helyzetet is kidolgozott. Ezek azonban rendre kimaradtak. Ez a második félidőben megbosszulta magát. Egy les szituáció után vezetést szerzett a Körmend, majd hamar jött a második vendég találat is. A Vasvár szépíteni tudott, majd ment előre az egyenlítésért, a Körmend azonban egy kontra után lezárta a találkozót. A helyzeteit jobban kihasználó vendégcsapaté lett a három pont.

Jánosháza VSE–Répcelaki SE-Sport36 0–1 (0–1).

Jánosháza, 120 néző, v.: Talabér N.

Jánosháza: Pethő – Virág, BOGNÁR, Laczi, Szabó T., KISS Á., Büki (Sztojka), NAGY B., Balázsi (Benkő), Székács (Kecskés), Niksz. Edző: Vágusz Arnold

Répcelak: Tóth J. – Tóth D., De Paula, Antal (Prystupa helyett), Verasztó, Joó, Ódor, Horváth T., Rácz, Havasi, Tar. Edző: Balassa Péter

Gólszerző: De Paula Alex Jose.

A házigazda dominált mérkőzés során végig, ám gólt szerezni nem tudott. A vendégek azonban egyszer betaláltak, ez elég volt ahhoz, hogy idegenben pontokat szerezzenek.

Büki TK–Szentgotthárdi VSE 3–0 (2–0).

Bük, 50 néző, v.: Árpád A.

Bük: Kamondi – Németh T. (Wágner), Czirók (Tóth K.), Kovács Z., Orbán (Kossuth), Németh G., Schimmer, Horváth Á. (Resch), Czingráber, Németh Z., Taródi (Tóth B.). Edző: Marton Róbert

Szentgotthárd: Kapui – Polly, Gerebics, Papp V., Nagy O., Laczó, Gécsek, Latyák, Sipos G., Sipos B., Gyécsek. Edző: Crnko Bogdan

Gólszerzők: Orbán (2), Czirók.

Már az első félidőben megmutatkozott a két csapat közti tudáskülönbség. A Bük uralta a találkozót, a nagyszünetig két gólt szerzett. A második félidőben sem változott a játék képe, a hazaiak könnyedén érvényesítették akaratukat és egy újabb találattal megpecsételték a szentgotthárdi egység sorsát. Megérdemelt hazai győzelem született.

Egyházasrádóci SE–Haladás VSE – Zanati SE 0–1 (0–1).

Egyházasrádóc, 120 néző, v.: Gaál Á.

Egyházasrádóc: GÁSPÁR – Halász (Molnár I.), Kenesei, Péter, Szendrődi, Molnár L. (Budai), Farkas P., Németh K., Simon, Molnár G., KRAJCZÁR. Edző: Simon Attila

Zanat: Luisser – Buzás (Nagy B.), Szőts, Varga Cs., Perger, Pap (Németh G.), Ferencz, Szenczi, Iván (Németh E.), Péter (Maráczi), Machinek. Edző: Szenczi Imre

Gólszerző: Ferencz.

A közepes iramú és színvonalú találkozó első félidejében inkább a hazaiak lábán vándorolt többet a labda, de az enyhe mezőnyfölény meddőnek bizonyult, gól nem esett. A második félidőben előnyhöz jutott a Zanat. Ezután mindkét fél előtt adódtak lehetőségek, a hazaiaknak két ziccerük is volt, sőt a hajrában – a 89.percben – a kapufát is eltalálták. Az Egyházasrádóc nem tudott gólt szerezni, így hazai pályán vesztett pontokat.

Vép VSE–Vasi Bádogos Kft. Táplán SE 6–0 (2–0).

Vép, 400 néző, v.: Szabó III. Z.

Vép: BEZDI B. – Németh Á., Szalai (Török), Bezdi Sz., Beke, Balikó, Auer (Wágner), Takács Á. (Illés), Czeglédi (Varga O.), Takács M., Dala (Németh M.). Edző: Simon Miklós

Vasi Bádogos Kft. Táplán SE: Gyécsek – Stieber, Manganelli (Jantos), Vidák, Németh B. (Fürdős), Polyák, Huszár, Nagy K., Polgár, Mikovics, Versegi. Edző: Borbás János

Gólszerzők: Dala (2), Török, Bezdi Sz., Takács Á., Beke.

Jól kezdte a mérkőzést a hazai csapat, már a 12. percre kétgólos előnyre tett szert. Ezután is voltak helyzetek, de a befejezésekbe hiba csúszott. A második félidőben újabb két találattal menetelt előre a Vép.

A Táplánnak is voltak helyzetei, de Bezdi bravúros formában védett, gyakorlatilag zárva tartotta a kaput a kapu a vendégek előtt.

A végjátékban sem adta alább a házigazda, újabb két gólja már biztos és fölényes győzelmet jelentett a szomszédvári rangadón.

Tudósítók: Kőszeg Őri Gábor, Király Hegyi László, Celldömölk Kovács Balázs, Vasvár ifj. Sziffer István, Jánosháza Szűcs Dávid, Bük Marton Róbert, Egyházasrádóc Bali László, Vép Pajor Tamás

A 6. forduló párosítása: Szentgotthárd VSE-CVSE Vulkánfürdő, Haladás VSE-Zanati SE-Király SE, Sárvár FC-Kőszegi Lóránt FC, Schott Lukácsháza SE-Jánosháza VSE, Répcelaki SE-Sport36-Vasi Bádogos Kft. Táplán SE, Körmendi Football Club-Büki TK, Vasvár VSE-Vép VSE, Rábapaty KSK-Egyházasrádóci SE