Megyei I.: Csepregen ikszelt a Kőszeg, kikapott a Szécseny

Az utolsó előtti, 29. fordulóval folytatódott a megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság – meglehetősen gólerősre sikeredett a játéknap. Tovább tart a Körmend és a Király versenyfutása az ezüst­éremért.

Schott Lukácsháza SE–Vép VSE 2-2 (0-1). – Lukácsháza, 250 néző, vezette: Tóth R.

Lukácsháza: Horváth K. – Bolfán, Bősze, Vörös, Ódor (Gombás), Lengyel (Sárdy), Németh Cs., Kovács D., Komálovics, Németh R., dr. László. Edző: Bezdi István.

Vép: Bezdi B. – Wágner, Kovács D., Varga O. (Beke), Bezdi Sz., Hankó (Koszokovits), Markó (Mester), Illés (Németh M.), Baumgartner (Pócza), Auer, Dala. Edző: Pupp András, Somogyi Gábor.

Gólszerzők: László, Németh Cs., ill. Németh M., Kovács D.

A vendégek jól kezdték a mérkőzést, de több nagy helyzetet is kihagytak. A Vép fölénye a félidő hajrájában egy szabadrúgás után érett góllá. A második játékrészben változott a játék képe, a Lukácsháza egyenlített a továbbra is jó iramú mérkőzésen. A végén még gyors gólváltás történt, így igazságos döntetlennel zárult a találkozó.

Jánosháza VSE–Celldömölki VSE-Vulkán Fürdő 1-3 (0-1). – Jánosháza, 200 néző, vezette: Horváth P.

Jánosháza: Kovács K. – Marsai, Szabó T. (Simon), Horváth A. (Zsoldos), Vágusz, Palkovits, Bugyi, Dákai (Fenyő), Megyesi, Dénes, Balázsi. Edző: Kelemen Kornél.

CVSE: Bíró – Lempeg, Enyingi, Szuh (Németh J.), Győrvári (Varga J.), Orosz, Kovács Z., Büki (Virág), Molnár T., Huszár, Piri (Szép). Edző: Kovács Balázs.

Gólszerzők: Bugyi, ill. Virág, Enyingi, Molnár T.

A mezőnyfölényben játszó CVSE sokáig nem tudta feltörni a Jánosháza védekezését, csak szabadrúgásokból jelentett veszélyt a kapura. Az első félidő hajrájában mégis szerzett vezetést a Cell. A szünet után rákapcsolt a Jánosháza, de ziccere kimaradt. A vendégek büntettek, újabb góllal növelték előnyüket. A házigazda átlövésből szépített, próbált többet támadni. Egy hiba után azonban a Cell még egyszer betalált, és megérdemelten nyert.

Király SZE–Egyházas­rádóci SE 1-0 (0-0). – Szombathely, 90 néző, vezette: Marácz Z.

Király: Veszelinov – Németh B., Hujber, Kudron (Bokor), Németh D., Biácsy (Takács), Vámos, Lakosi, Kondákor, Szenczi (Szabó Z.), Hajmási (Kalmár). Edző: ­Hegyi László.

Egyházasrádóc: Bali – Kertes, Németh M., László (Kazinczki B.), Vilics, Molnár L., Báger (Filipovits), Mészáros, Kazinczki G., Krajczár, Molnár I. (Horváth V.). Edző: Lukács Ede.

Gólszerző: Szabó Z.

A hazai csapat nagy elánnal kezdte a mérkőzést. Nagy taktikai csata folyt a pályán – a Rádóc ugyanis felkészülten érkezett. Végül egy egyéni akció döntötte el a találkozót és a három pont sorsát. A második félidő derekán a hazaiak közül Szabó talált be a rádóci kapuba.

Rum KSC–Répcelaki SE 1-2 (0-2). – Rum, 100 néző, vezette: Harcsár R.

Rum: Busi – Csonka, Székely, Ivic, Kontics, Gyurkó, Szabó D., Szakos, Kovács B., Nagy A. (Velladics), Farkas B. (Sipos). Edző: Joó András.

Répcelak: Gyécsek – Tóth Do., Rácz, Németh G., Harkai, Ódor, De Paula A., Horváth Sz. (Lónai), Balikó, Horváth T. (Tóth Dá.), Catomio (Kónya helyett). Edző: Balassa Péter.

Gólszerzők: Szabó D., ill. Horváth T., De Paula A.

Az első félidőben a Répcelak akarata érvényesült, ez az eredményen is megmutatkozott, a vendégek a szünetig két gólt szereztek. A Rum több helyzetet hibázott, de egy találatot azért összehozott a második játékrészben. Szépíteni igen, egyenlíteni viszont már nem tudott a házigazda, így a Répcelak megérdemelten vitte el a három pontot.

Petőfi SE Vasszécseny–Kiswire-Szentgotthárd VSE 2-3 (1-2). – Vasszécseny, 100 néző, vezette: Szabó III. Z.

Vasszécseny: Kollarics – Szilvás, Horváth G., Gyürü, Horváth D., Kiss K., Devecseri, Varga R., Maczek (Borbás), Orsós, Viszked. Edző: Varga Roland.

Szentgotthárd: Soós – Kovács G., Vass (Sipos), Düh (Muszka), Nagy O., Dancsecz, Bedi, Kovács T., Sulics, Takács (Kostyál), Latyák. Edző: Heiter László.

Gólszerzők: Horváth D., Maczek, ill. Kovács T. (2), Latyák.

A tartalékosan felálló hazai csapat egy darabig tartotta magát a Szentgotthárd ellen. A vendégeké volt ez első gól, amire hamar jött a válasz a Vasszécsenytől. A szünetig azonban még egyszer betalált a Szentgotthárd. Sérülés miatt cserére kényszerült a hazai együttes, ami okozott némi zavart – ezt kihasználva ismét betalált a vendég. Hiába küzdött jól, a végén csak szépíteni tudott a Vasszécseny. Megérdemelten nyert a Gotthárd, de volt tartása a házigazdának is.

Csepregi SE–Kőszegi FC 2-2 (0-1). – Csepreg, 250 néző, vezette: Bedi T.

Csepreg: Farkas B. – Tájmel (Takács), Steiner M., Kótai, Steiner Zs., Reichardt (Péntek), Baranyai (Németh O.), Pócza, Steiner C. (Németh B.), Tóth A. (Maráczi), Lukács. Edző: Steiner Zsolt.

Kőszeg: Bán – Lintner, Major, Gugcsó, Prán, Rákhely, Rómer, Csák (Marti), Bujtás (Dan), Fehér, Kovács Zs. (Réti). Edző: Őri Gábor.

Gólszerzők: Pócza, Steiner C., ill. Fehér, Lintner.

Kiállítva: Lintner (90., Kőszeg).

Két ellentétes félidővel hozták le a mérkőzést a felek. Az első játékrészben a Kőszeg volt kezdeményezőbb, így a nagy iramú mérkőzésen kétgólos vezetéshez jutott. A második félidőben erőre kapott a Csepreg – a Kőszeg talán elfáradt egy kicsit. Egalizált is a házigazda, de arra már nem maradt ideje, hogy a győzelmet jelentő harmadik gólt is megszerezze. Igazságos pont­osztozkodás lett a vége.

Vasvár VSE–ÖTE Ikervár FC 4-3 (1-3). – Vasvár, 200 néző, vezette: Héra Cs.

Vasvár: Tóth K. – Varga A. (Lepár), Horváth A., Berta (Vincze B.), Vincze K., Hajas, Dávid, Pálla (Kránicz), Bakos, Horváth Á., Schermann. Edző: Lepár Attila.

Ikervár: Schener – Belegrai, Pap, Csenterics, Németh R., Vincze, Döbrente, Naszádos, Kosztolánczi Á. (Kosztolánczi R.), Ódor (Dobány), Pásti. Edző: Dobány Gábor.

Gólszerzők: Schermann (2), Horváth Á. (2), ill. Pásti (2), Kosztolánczi Á.

Kiállítva: Németh R. (60., Ikervár).

Nagyon gyorsan, már a második percben vezetést szerzett a Vasvár. Aztán jött a hideg zuhany: az Ikervár fordított, három gólt rúgott még az első félidőben. A hazai csapat az enervált első félidő után komolyabb tempóra váltott, ennek meg is lett az eredménye. Ugyanis nagy küzdelemben három találatot szerezve megfordította a mérkőzést és otthon tartotta a három bajnoki pontot.

Rábapatyi KSK–Körmendi FC 2-6 (1-3). – Rábapaty, 100 néző, vezette: Mórocz Gy.

Rábapaty: Király T. – Tóth R., Király L., Horváth K., László (Yarish), Fehér, Piros, Dugovics, Dovánszki, Csupor, Kovács T. Edző: Pungor István.

Körmend: Farkas M. – Majtényi (Varga P.), Németh M., Takács M., Kósik, Niksz (Balogh Á.), Balázs, Sipos (Tompa), Czimber, Sály, Takács Á. Edző: ifj. Molnár Károly.

Gólszerzők: Csupor, Piros, ill. Sipos (2), Takács M. (2), Niksz, Sály.

Korán előnyhöz jutott a Körmend, de szinte rögtön egyenlített a Rábapaty. Ezután azonban a vendégek akarata érvényesült, a szünetig kétszer találtak a kapuba. A második félidőben sem változott igazán a játék képe, pontosabban, jobban futballozott a vendégcsapat. A Rábapaty pedig 2-4-es állásnál büntetőt hibázott, ez döntőnek bizonyult. A kontrákra berendezkedő vendégek biztosan, megérdemelten nyertek idegenben – még ilyen arányban is.

Tudósítók

Lukácsháza: Bezdi István. Jánosháza: Kelemen Kornél. Király: Hegyi László. Rum: Kotsits Zoltán. Vasszécseny: Varga Roland. Csepreg: Steiner Zsolt. Vasvár: Lepár Attila. Rábapaty: Pungor István.