Megyei I. hétközi forduló: Hét gólt vágott a Király

Elmaradt játéknapot pótolt a megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság mezőnye szerdán: a 18. forduló meccseit játszották le a csapatok.

Ezt ne hagyja ki! A Demokratikus Koalícióval jönne a fizetős egészségügy

Csepregi SE–Kőszegi Lóránt FC 1-0 (1-0). Csepreg, zárt kapuk mögött, vezette: Vass I.

Csepreg: Farkas B. – Kótai, STEINER M., Tájmel (Németh O.), Kossuth, NIKA M. (Takács), Pócza, Simon, Nika B., Lukács (Horváth P.), Steiner C. (Baranyai). Edző: Steiner Zsolt.

Kőszeg: Bán – Rákhely, Lintner, Toldi, Prán D., Csák (Laki Hegyi), Prán A., Réti Mi. (Kelemen), Rómer, Molnár Cs. (Réti Ma.), Fehér D. Edző: Fehér András.

Gólszerző: Nika M.

Mindkét csapat a biztos védekezésre rendezkedett be, de egy szép támadás után mégis vezetéshez jutott a Csepreg. Az első félidőben főleg mezőnyben folyt a játék, helyzet alig adódott. A fordulás után a házigazdának volt pár százszázalékos ziccere, de mind kimaradt. A Kőszeg nem jelentett veszélyt a csepregi kapura – így megérdemelt hazai siker született.

Jánosháza VSE–Vép VSE 1-1 (0-1). Jánosháza, zárt kapuk mögött, v.: Németh T.

Jánosháza: Tóth A. (Pethő) – Závecz, Huszár, Virág, Palkovits, Manganelli, Büki, Nagy B., Balázsi (Bugyi, Vágusz), Székács, Niksz (Willuhn). Edző: ifj. Molnár Károly.

Vép: Bezdi B. – Szilvás (Illés), Kovács D. (Beke), Szalai R., Bezdi Sz. (Szalai M.), Nagy T., Varga B., Takács Á., Balikó D., Takács M., Balikó M. Edző: Török Richárd.

Gólszerzők: Vágusz, ill., Huszár (öngól).

Az első félidőben a hazai csapat törekedett arra, hogy megszerezze a vezetést, ehelyett egy szerencsétlen szituáció után öngól született. A második játékrészben a vépiek léptek fel támadólag, a hajrában mégis a házigazda egyenlített – és döntetlenre mentette a találkozót. A pontosztozkodás igazságos.

Rum KSC–Celldömölki VSE-Vulkán Fürdő 0-6 (0-2). Rum, zárt kapuk mögött, v.: Boda Gy.

Rum: Kozma – Csonka, Markó, Schimmer (Molnár M.), Máthé, Szabó D., Szakos, Molnár R. (Tar), Gyurkó A. (Gyurkó B.), Horváth Á., Pásti (Baumgartner). Edző: Lepár Attila.

CVSE: Hujbert – Marsai (Keszei Ti.), Galovich, ENYINGI, SZUH, Tóth L. (Gábor), Dobson, Gorácz, Keszei Ta., Kovács A. (KOCSIS), Keszei R. (Göntér). Edző: Kelemen Kornél.

Gólszerzők: Kocsis (2), Szuh, Marsai, Kovács A., Enyingi.

A Cell egyértelműen uralta a találkozót, az első félidőben szerzett két góljához a másodikban még négyet hozzátett. A vendégek gőzelme egy percig sem forgott veszélyben.

Lorry GM Kft. Szarvaskend–Egyházasrádóci SE 2-2 (2-2). Szarvaskend, zárt kapuk mögött, v.: Bedi T.

Szarvaskend: Esztergályos – Velekei, Nagy Á., Tóth G., Tóth A., Csillag, Jóna, Németh T., Nagy Á., Kopfer, Wolf (Görcsi). Edző: Vaspöri Zoltán.

Egyházasrádóc: Bali – Horváth V. (Mészáros), Péter, László, Vilics, Molnár L., Molnár I. (Horváth P.), Németh K. (Budai), Kazinczki, Krajczár, Balogh A. Edző: Simon Attila.

Gólszerzők: Jóna, Tóth G., ill. Molnár I., Balogh A.

A hazai csapat nagy elánnal kezdett, ennek eredményeképpen megszerezte a vezetést. Majd a vendégek is felvették a ritmust, és egyenlítettek. Ezután ismét a Szarvaskend jutott előnyhöz egy szép góllal, de az Egyházasrádóc újra egalizált egy hazai hiba után. A második félidőben jobbára a rádóciak domináltak, de több gól már nem esett, így döntetlen született a kifogástalan játékvezetés mellett lejátszott mérkőzésen. Az eredmény reális.

Sárvár FC–Csörnöc Gyöngye Vasvár VSE 3-0 (1-0). Sárvár, zárt kapuk mögött, v.: Árpád A.

Sárvár: Velladics – Kovács Bá. (Kovács Be.), SZABÓ R., Horváth K. (PAP), Nagy D. (Czöndör), POTYI, Tóth M. (Fülöp), FIDER, Csákvári, Horváth A. (Bakonyi), Szabó B. Edző: Haraszti Zsolt.

Vasvár: Tóth K. – Bíró, Varga A., Horváth A., Berta, Vincze, Elekes (Gotthárd), Réfi, Sinkó (Tomanóczy), Pálla (Márton), Schermann (Pásztor). Edző: ifj. Sziffer István.

Gólszerzők: Pap (2), Szabó R.

A találkozó Farkas István törzsszurkoló emlékének adózva egyperces gyászszünettel kezdődött. A két csapat tabellán elfoglalt helyezése megmutatkozott a játék képében is. A sárváriak harcosan támadtak, lendületes akciókat vezettek, különösen a széleken tudtak a vasvári védők mögé kerülni. A sportszerű vendég játéka a védekezésben merült ki, helyzete nem igazán volt. A Sárvár megérdemelten nyert.

Répcelaki SE–Körmendi FC 1-1 (0-1). Répcelak, zárt kapuk mögött, v.: Harcsár R.

Répcelak: Németh M. – Tokaji, Tóth D., Tamási, Ódor B., Ódor G., Németh B. (De Paula), Rácz, Havasi, Verasztó, Prystupa. Edző: Balassa Péter.

Körmend: Balogh Á. – Takács, Varga L. (Varga M.), Köntés (Németh M.), Sály (Bajnok), Majtényi, Horváth N., Tóth M., Török, Czeglédi (Németh B.), Tompa (Krajczár). Edző: Kurucz Ádám.

Gólszerzők: Tokaji, ill. Havasi (öngól). Kiállítva: Török (84., Körmend).

A Körmend már az 5. percben vezetést szerzett – a gólhoz a hazaiak is nagyban hozzájárultak, hiszen a játékosukról vágódott a kapuba a labda. Ezután mezőnyben gyűrték egymást a felek, a kapuk nem forogtak veszélyben. Semmi említésre méltó nem történt egészen az első félidő hajrájáig, amikor a házigazda két komoly helyzetet is elpuskázott. A szünet után rákapcsolt a Répcelak, De Paula Alex beállásával feljavult a támadójátéka, több helyzete is akadt. Végül Tokaji egalizált. Ezután mindkét csapat a győzelemre hajtott. Helyzetek voltak, gól már nem esett, így a két tartalékos csapat meccsén igazságos döntetlen született.

Schott Lukácsháza SE– Büki TK 1-1 (0-0). Lukácsháza, zárt kapuk mögött, v.: Kondor T.

Lukácsháza: Horváth K. – Szentkúti (Lévai), Vörös, Gombás, Szalai, Lengyel, Osztrosits, Gugcsó (Bolfán), Dan (Németh R.), László (Németh Cs.), Bősze (Németh N.). Edző: Sántha Szilárd.

Bük: Kamondi – Boldizsár, Czirók (Resch), Tóth K. (Orbán), Csonka, Schimmer, Komálovics (Czingráber), Plenár, Taródi, Tar, Horváth Á. Edző: Marton Zsolt.

Gólszerzők: Lévai, ill. Taródi.

Küzdelmes, de kevésbé színvonalas mérkőzést játszottak a felek. Az első félidőben a hazai csapat dominált, de egyetlen százszázalékos helyzetét nem tudta értékesíteni. A fordulás után feljavultak a bükiek, annak ellenére, hogy két meghatározó játékosukat is elvesztették. A vezetést is megszerezte a vendég, de a Lukácsháza nem adta fel, és a hajrában – még ha Fortuna segítsége is kellett hozzá – kiegyenlített. A döntetlen megfelel a játék képének.

Király SE–Rábapatyi KSK 7-0 (5-0). Újperint, zárt kapuk mögött, v.: Papp Á.

Király: Király – Szalay (Lakosi), Marton, TAMÁS, Nyári, Devecseri, Kovács Zs. (Kalmár), Kondákor, HALMOSI (Fábián), NÉMETH D. (Márfy), Hegedűs (Kiss Á.). Edző: Hegyi László.

Rábapaty: Király – Fehér E., Piros, Vamper, Gosztolya, Szabó A., Csupor, Fehér K. (Kovács T.), Nardai (Nagy M.), Farkas B., Balhási. Edző: Enzsöl Gábor.

Gólszerzők: Halmosi (4), Kiss Á., Németh D., Tamás.

Nagyon jó és magabiztos játékkal rukkolt elő a Király. A házigazda rengeteg helyzetet dolgozott ki, amelyekből jöttek a gólok is. Három fontos pontot tudott begyűjteni hazai pályán a szombathelyi gárda.

Csepregről Steiner Zsolt, Jánosházáról Szűcs Dávid, Rumból Kotsits Zoltán, Szarvaskendről Tompa Róbert, Sárvárról Haraszti Zsolt, Lukácsházáról Sántha Szilárd, Újperintről Hegyi László tudósított.

A következő, 28. forduló menetrendje: Szombat, 17.00: Rum–Szentgotthárd, Körmend–Kőszeg, Répcelak– Szarvaskend, Lukácsháza– Rum, Király–Jánosháza. Vasárnap, 17.00: Vasvár–Vép, Egyházasrádóc–Celldömölk, Rábapaty–Csepreg.

Kiemelt képünkön: Szarvaskend–Egyházasrádóc 2-2. Velekei Lászlót (2) ezúttal jól őrizték a rádóci védők