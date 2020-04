Megyei I.: jól teljesít, ontja a gólokat az újonc Szarvaskend

A Vép VSE gárdája várja a tabella éléről a megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság folytatását.

A Magyar Labdarúgó Szövetség döntésének megfelelően a koronavírus-járvány miatt a megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságot is felüggesztették – bizonytalan időre. A tabella élén – némi meglepetésre – a Vép áll. A vépi csapat az elmúlt években inkább stabil középcsapatnak számított, tavaly a hatodik, tavalyelőtt pedig a tizedik helyen végzett. Az idei szezonban viszont kiegyensúlyozottan teljesít, 19 meccséből 15-öt megnyert, gólerősen futballozik, a védekezése is rendben van. A Török Richárd által edzett csapat komoly kihívója lett a favorit Celldömölknek (a CVSE egy meccsel kevesebbet játsz-va, egy ponttal kevesebbet gyűjtve második a tabellán).

– Két éve dolgozom játékos-edzőként Vépen, de nem ismeretlen közegbe jöttem, hiszen korábban fociztam a csapatban és edzősködtem az utánpótlásban – mondta Török Richárd, a Vép VSE játékos-edzője. – Most azok a fiatalok alkotják az első csapatot, akik korábban nálam játszottak az utánpótlásban – szerencsésen jött ki a lépés. Igyekeztem zömében vépi, vépi kötődéssel rendelkező játékosokból álló, fejlődőképes csapatot kialakítani. Ennek is köszönhető, hogy az elmúlt időben egyre több régi játékos tért vissza a csapathoz. Erős, bő a keretünk, jó a fiatal és a rutinosabb futballisták aránya. A társaság motivált, nincs gond az edzéslátogatottsággal. Szerintem benne van a csapatban egy kiugró eredmény lehetősége. Már tavaly is közel voltunk az éremhez. Tudtam, hogy jó a csapatunk, reméltem, hogy ismét harcban leszünk a dobogóért, az azonban, hogy a bajnoki címre is van esélyünk, kicsit azért meglepett. De ha már itt vagyunk, akkor szeretnénk aranyat nyerni. Az NB III-ról pedig ráérünk akkor beszélni, ha huzamosabb időn keresztül ott tudunk ragadni a megyei I. közvetlen élmezőnyében. Szerintem ez a keret még három-négy évig együtt játszhat, minden esélyünk megvan tehát arra, hogy sporttörténelmet írjunk Vépen. A törekvéseinket szerencsére az önkormányzat, a klubvezetés is támogatja, és egyre nő a szurkolói bázisunk.

– A téli átigazolási időszak után már biztos voltam benne, hogy a Vép lesz a legfőbb riválisunk a bajnoki címért zajló versenyfutásban, ugyanis remek játékosokat igazolt, ráadásul korábban is stabilan teljesített – vélekedett Haraszti Zsolt, a Celldömölki VSE-Vulkán Fürdő mestere. – Mi ebben a nehéz helyzetben próbálunk edzésben maradni, egyéni edzéstervek alapján készülnek a játékosaink, futnak, erősítenek. Bízunk ugyanis abban, hogy folytatódik a bajnokság. A sérültjeink felépülése jól halad, így ha folytatódik a szezon, akkor már számíthatok Csákvári Zsolt, Virág Martin és Osvald Márkó játékára is – mind minőségi futballista. A bajnoki cím a célunk, remélem, hamarosan a pályán bizonyíthatunk.

Ugyancsak remek szezont fut a tavaly még a kiesés ellen küzdő, jelenleg a dobogó harmadik fokát elfoglaló Rum – igaz, a klub sikeres, kiváló edzőt, ismert, meghatározó játékosokat igazolt a nyáron.

A szezon egyik meglepetéscsapata az újonc Szarvaskend, amely ötödik a tabellán, harcban áll a dobogóért – ráadásul a mezőny leggólerősebb alakulata, 57 alkalommal talált az ellenfelek kapujába.

– Nagyon fontos volt, hogy a megyei II-es bajnokcsapatunkat együtt tudtuk tartani, erősítésként pedig igazoltunk három játékost, köztük Velekei László személyében egy kiváló támadót – jelezte Tompa Róbert, a Lorry GM Kft. Szarvaskend technikai vezetője. – A Magyar Kupa-összecsapásokon és az edzőmeccseken szerzett tapasztalatok alapján úgy véltük, hogy van helyünk a megyei I-ben, de óvatos célokat fogalmaztunk meg, a biztos bentmaradás reményében kezdtük a szezont. Gyorsan felvettük a tempót, bizonyítottuk, hogy megyei I-es szintű csapatunk van. Főleg előre játékban teljesítettünk remekül, a 19 meccsen szerzett 57 gólunk önmagáért beszél. Velekei úgy szerzett 18 gólt, hogy hat bajnokin nem léphetett pályára, Jóna Szabolcs pedig 17 találattal segítette a csapatot. Egy héten minimum két edzésünk volt, jó a hangulat az öltözőben. Az pedig komoly motivációt adott a társaságnak, hogy újoncként a dobogóért küzdhettünk. És nagy segítség volt számunkra a szurkolótáborunk. Ha negatívumot is kellene mondanom, akkor talán a csapatszintű védekezésben kellene javulnunk. De ettől függetlenül eddig várakozáson felül szerepeltünk. Éppen ezért nagyon sajnálom, hogy félbeszakadt a bajnokság – de bízom benne, hogy be tudjuk fejezni a szezont.