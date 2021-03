Megyei I: Nyert a Sárvár Vépen, hat gólt rúgott a Király SE, ötöt a Körmendi FC

A 21. forduló mérkőzéseivel folytatódott a megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság. A Sárvár két kiállítással, 11 lappal tarkított rangadót nyert Vépen, a CVSE–Répcelak derbi elmaradt.

Körmendi FC–Rábapatyi KSK 6-1 (4-0). – Körmend, zárt kapuk mögött, vezette: Horváth P.

Körmend: Balogh Á. – Takács, KÖNTÉS, BUTI, Péter (Tompa), Németh M. (Németh B.), Sály, MAJTÉNYI, SIPOS G. (Bajnok), Sipos B. (Horváth N.), Czeglédi (Varga L.). Edző: Kurucz Ádám.

Rábapaty: Király – Fehér E., Dugovics, Szabó A., Csupor, Fehér K. (Balhási), Nardai, Farkas B., Kovács T., Németh G., Könczöl. Edző: Enzsöl Gábor.

Gólszerzők: Sipos G. (3), Sipos B. (2), Köntés, ill. Fehér E.

Két vereség után mindenképpen javítani akart a Körmend. Ennek megfelelően óriási elszántsággal kezdett, amelynek meg is lett az eredménye. Alig fél óra elteltével már 4-0 volt az állás a hazaiak javára, ezzel gyakorlatilag el is dőlt a találkozó. A második félidőben két körmendi gól mellett egy szépítő találat esett. A Körmend magabiztos, ilyen arányban is megérdemelt győzelmet aratott.

Király SE–Csörnöc Gyön­gye-Vasvár VSE 5-0 (1-0). – Szombathely, zárt kapuk mögött, v.: Papp Á.

Király: Király – SZALAY, Takács (Ligeti), Subicz, Kalmár (Marton), Kiss K., Devecseri (Kiss Á.), Kovács Zs. (Tamás), HALMOSI, NÉMETH D., HEGEDŰS (Lakosi). Edző: Hegyi László.

Vasvár: Tóth K. – Bíró, Horváth A., Berta, Vincze, Fülöp (Gotthárd), Elekes (Pásztor), Réfi, Sinkó (Márton), Pálla (Farkas G.), Schermann. Edző: ifj. Sziffer István.

G.: Tamás, Ligeti, Halmosi, Hegedűs, Szalay.

Az első félidőben adok-kapok folyt a pályán, sok hiba, rengeteg eladott labda jellemezte a játékot. A hazai csapatnak így is voltak lehetőségei, egy gólt szerzett is. A második félidőben már egyértelműen a Király dominált – a vendégvédők nagy területet hagytak, ez meghatározta a mérkőzés kimenetelét. A házigazda jó támadójátékkal megérdemelt, fölényes győzelmet aratott.

Szentgotthárdi VSE–Rum KSC 3-1 (2-0). – Szentgotthárd, zárt kapuk mögött, v.: Németh T.

Szentgotthárd: Kapui – Báger, GEREBICS, KOVÁCS T., Osvald (Polly), Nyári, Gécsek (Majczán), BEDI, Latyák, Andrejek, Gyécsek. Edző: Crenko Bogdan.

Rum: Busi – Csonka, Székely (Máthé), Markó, Schimmer, Szabó D., Szakos, Molnár R. (Horváth T.), Baumgartner, Tar, Horváth Á. (Koronczai). Edző: Lepár Attila.

G.: Gyécsek, Nyári, La­tyák, ill. Horváth Á.

A bennmaradás szempontjából fontos találkozót vívtak a felek. Az első félidőben a hazai csapat mezőnyfölényben játszott, de helyzetei közül csak kettőt tudott értékesíteni. A második játékrészben a Rum vette át a kezdeményezést, és a szépítő gólja után nyílttá vált a mérkőzés. A rumi együttes legjobb játékosának kiesése után újra a Gotthárd kezébe került az irányítás, és harmadik gólja eldöntötte a találkozó sorsát. Értékes győzelmet szerzett a hazai alakulat.

Kőszegi Lóránt FC–Lorry GM Kft. Szarvaskend 1-1 (0-1). – Kőszeg, zárt kapuk mögött, v.: Bagoly G.

Kőszeg: Bán – Rákhely, Lintner (Rómer), Toldi (Prán D.), Gugcsó, Csák (Molnár Cs.), Kovács Zs. (Fehér A.), Prán A., Őri (Réti), Fehér D., Szolyák. Edző: Őri Gábor.

Szarvaskend: Gáspár – Velekei (Nagy R.), Vaspöri, Csillag, Jóna (Somogyi), Németh T., Földes, Görcsi, Kunovics, Kopfer, Wolf (Nagy Á.). Edző: Vaspöri Zoltán.

G.: Rómer, ill. Görcsi.

Kiállítva: Vaspöri (48., Szarvaskend).

A helyzeteket tekintve igazságos döntetlen született. A Kőszeg szebb napokat is látott már, a tavaszi fordulókban gyengén teljesít, ráadásul a szerencse is elpártolt tőle. Így a házigazda nem tehet mást, mint gratulál a Szarvaskend csapatának az idegenbeli pontszerzéshez.

Egyházasrádóci SE–Schott Lukácsháza SE 2-1 (2-0). – Egyházasrádóc, zárt kapuk mögött, v.: Bíró O.

Egyházasrádóc: VAS – Péter, Németh K., Vilics, Molnár L., BALOGH A. (Horváth V.), Kardos, MÉSZÁROS (Németh M.), Kazinczki (BUDAI), Krajczár, Molnár I. Edző: Lukács Ede.

Lukácsháza: Kiss D. – Bolfán (Lengyel), Szentkúti, Vörös, Szalai, Németh Cs. (Gombás), Osztrosits, Gugcsó (Németh R.), Bősze, Dan (Lévai), Horváth M. Edző: Sántha Szilárd.

G.: Balogh A., Péter, ill. Lengyel.

A hazai csapat számára nagyon fontos volt a találkozó, ennek megfelelően állt bele a mérkőzésbe. Így kétgólos előnyre tett szert az első félidőben. A második felvonásban – a cseréknek köszönhetően – jelentősen feljavult a Lukácsháza, ez egy szép szabadrúgásgólban is megmutatkozott. A vendégek a lefújás pillanatában büntetőt hibáztak, így a rádóciak – még ha szerencsével is – otthon tartották az értékes három pontot.

Vép VSE–Sárvár FC 0-1 (0-0). – Vép, zárt kapuk mögött, v.: Boda Gy.

Vép: Bezdi B. – Görög (Szalai M.), Kovács D. (Beke B.), Szalai R., Bezdi Sz. (Wágner), Nagy T., Varga B., Takács Á. (Bene D.), Balikó D., Takács M., Balikó M. Edző: Török Richárd.

Sárvár: Velladics – Kovács Bá. (Szabó B.), Szabó R., Potyi, Tóth M., Fider, Pap (Horváth K.), Csákvári (Nagy D.), Horváth A., Kovács Be., Marsai. Edző: Haraszti Zsolt.

G.: Potyi.

K.: Nagy T. (36.), ill. Szabó R. (58.).

Két jól felkészített együttes találkozott egymással – jó lett volna, ha ez a rangadó a csapatokról szól… Az első félidőben egy kiállítás után tíz főre fogyatkozott a Vép. A Sárvár kihasználta emberelőnyét, és egyetlen helyzetét gólra váltotta. Végig kiegyenlített volt a játék, a vépiek nagy erőket mozgósítottak azért, hogy ikszre hozzák a találkozót. Döntetlen színezetű mérkőzésen maradt alul a házigazda, amely ezúton is gratulál a sárvári együttesnek.

Csepregi SE–Jánosháza VSE 3-2 (1-0). – Csepreg, zárt kapuk mögött, v.: Kondor T.

Csepreg: Farkas B. – Kótai, Steiner M., Kossuth, Nika M. (Takács), Pócza (Horváth E.), Simon, Nika B., Lukács, Steiner C. (Baranyai), Németh O. (Merk). Edző: Steiner Zsolt.

Jánosháza: Tóth A. (Pethő) – Szabó L., Závecz, Huszár (Vágusz), Németh J., Niksz, Manganelli, Büki, Nagy B., Balázsi, Székács. Edző: ifj. Molnár Károly.

G.: Pócza (2), Niksz (öngól), ill. Szabó L., Vágusz.

A tabellán előkelő helyet elfoglaló, jó erőket soraiban tudó Jánosháza mérkőzött a lelkes csepregi együttessel. A házigazda meg tudta valósítani a megbeszélt taktikáját: kontrákra rendezkedett be, az ellentámadásokból egy gólt szerzett. Ezután is több helyzet adódott a hazai egység előtt, de nem tudott kapuba találni – 11-est is hibázott a Csepreg. A Jánosháza egyenlítő gólja nem törte meg a házigazdát, újabb két találattal biztos előnyre tett szert. A Jánosháza büntetőből szépített. A mérkőzés utolsó húsz percében a védekezésre helyezte a hangsúlyt a Csepreg, de kontrákkal továbbra is veszélyeztette a jánosházi kaput. A végjáték meleg lett, a hajrában Farkas hárította a vendégek igen veszélyes pontrúgását. A Csepreg fontos győzelmet szerzett, az egész csapat – beleértve a cseresort is – nagyszerűen teljesített.

A szombatra kiírt Celldömölki VSE-Vulkán Fürdő–Répcelaki SE találkozó elmaradt. A vendég pénteken este halasztást kért koronavírus-­gyanú miatt, de a celliek arra hivatkozva, hogy a szabályok szerint legkésőbb a mérkőzés előtt 48 órával korábban kell

jelezni a változtatási szándékot, nem mentek bele a módosításba.

Körmendről Kurucz Ádám, Újperintről Hegyi László, Szentgotthárdról Kovács Tamás, Kőszegről Őri Gábor, Egyházasrádócról Bali László, Vépről Pajor Tamás, Csepregről Steiner Zsolt, Celldömölkről Kelemen Kornél tudósított.

Megyei I. osztály, a következő, 22. forduló menetrendje, szombat, 15.00: Sárvár–Kőszeg, Répcelak–Vép, Lukácsháza–Celldömölk, Ki­rály SE–Egyházasrádóc, Bük–Körmend. Vasárnap, 15.00: Szarvaskend–Szentgotthárd, Vasvár–Rábapaty, Rum–Csep­reg.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA