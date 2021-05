Megyei I. osztály: Hat gólt rúgott Jánosházán a Rábapaty, Répcelaki meglepetés Sárváron

A 29. fordulóval folytatódtak a megyei I. osztályú bajnokság küzdelmei – immár nézők előtt.

Szentgotthárdi VSE–Körmendi FC 1-1 (0-1). Szentgotthárd, 80 néző, vezette: Vass I.

Szentgotthárd: Kapui – Polly (Korpics), Báger, Gerebics, Kovács T., Osvald (Latyák), Dancsecz, Gécsek, Bedi, Sulics, Gyécsek. Edző: Crnko Bogdan.

Körmend: Balogh Á. – Takács, Buti, Péter, Németh M. (Tompa), Sály (Németh B.), Köntés (Varga M.), Sipos G., Sipos B., Tóth M., Czeglédi (Bajnok). Edző: Kurucz Ádám.

Gólszerzők: Kovács T., ill. Buti.

Kiállítva: Gerebics (80.), ill. Tompa (85.).

Sérülések miatt több játékosát nélkülözte a hazai csapat, ennek ellenére jól kezdte a mérkőzést. A vendég Körmend a félidő közepén került mezőnyfölénybe, és a vezetést is megszerezte. A második játékrészben a Szentgotthárd mindent megtett az egyenlítésért, ez a 61. percben sikerült. Küzdelmes mérkőzésen, ki­váló kapusteljesítmények mellett igazságos döntetlen, reális eredmény született.

Jánosháza VSE–Rába­patyi KSK 3-6 (0-3). Jánosháza, 80 néző, v.: Bedi T.

Jánosháza: Tóth A. – Závecz, Huszár, Virág, Palkovits, Vágusz, Willuhn (Kovács Sz.), Manganelli, Büki, Nagy B., Székács. Edző: ifj. Molnár Károly.

Rábapaty: Király – Vadász (Fehér K.), Fehér E. (Balhási), Piros, Gosztolya, Szabó A., Csupor, Kovács Ta. (Dugovics), Nardai (Kovács Ti.), Németh G., Könczöl. Edző: Enzsöl Gábor.

Gólszerzők: Manganelli, Vágusz, Kovács Ti. (öngól), ill. Piros (3), Fehér K., Csupor, Vadász.

A több sebből vérző Jánosháza enerváltan játszott, így a vendég Rábapaty megérdemelt és magabiztos győzelmet aratott.

Sárvár FC–Répcelaki SE 1-3 (1-2). Sárvár, 80 néző, v.: Horváth P.

Sárvár: Viganó – Kovács B. (Czöndör), Szabó R., Potyi, Joó (Nagy D.), Tóth M., Fider, Pap, Horváth A., Szabó B. (Horváth K.), Marsai. Edző: Haraszti Zsolt.

Répcelak: Tóth J. – Tóth Do., Vass, De Paula, Tokaji (Ódor G.), Ódor B., Horváth T., Prystupa (Sipos), Rácz, Havasi, Verasztó (Tamási). Edző: Balassa Péter.

Gólszerzők: Marsai, ill. Verasztó, Ódor B., Vass.

Kiállítva: Ódor B. (30., Répcelak).

A görcsösen játszó, erőlködő hazai csapat sokat hibázott mindkét kapu előtt. A Répcelak pontosan érkezett a lecsorgó labdákra, emellett lendületes szélső játékot és hatékony védekezést mutatott be, így begyűjtötte a három pontot Sárváron.

Kőszegi Lóránt FC–Csörnöc Gyöngye Vasvár VSE 2-2 (0-1). Kőszeg, 80 néző, v.: Sebesi P.

Kőszeg: Bán – Rákhely, Lintner, Fehér A., Gugcsó (Toldi), Prán D., Réti Mi. (Kovács Zs.), Rómer, Prán A., Fehér D., Szolyák. Edző: Fehér András.

Vasvár: Tóth K. – Bíró, Varga A., Horváth A., Berta (Pálla), Vincze, Elekes, Réfi, Farkas G. (Fülöp), Smolczer (Sinkó), Schermann. Edző: ifj. Sziffer István.

Gólszerzők: Fehér D., Schermann (öngól), ill. Fülöp, Farkas G.

A mérkőzés elejétől támadólag lépett fel a hazai csapat. De a vendégek előtt is adódott két nagy helyzet, egyikből sikerült is gólt szerezniük. A fordulás után is inkább a Kőszeg dominált, és egy szabadrúgásból egyenlített. Továbbra is támadásban maradtak a hazaiak, sorra dolgozták ki helyzeteiket, ám ismét a Vasvár jutott előnyhöz egy kontrát követően. A végén egy beadás után öngóllal lett megint egál az eredmény. A Kőszegnek lett volna esélye arra is, hogy több góllal megnyerje a mérkőzést, ám a meccs fordulatai alapján végül az egy pontnak is örülnie kellett.

Vép VSE–Egyházasrádóci SE 4-0 (2-0). Vép, 50 néző, v.: Árpád A.

Vép: Bezdi B. – Kovács D., Nagy T., Szalai R., Bezdi Sz. (Szalai M.), Szilvás (Beke), Balikó D., Illés (Auer), Takács, Dala (Varga B.), Balikó M. (Wágner). Edző: Török Richárd.

Egyházasrádóc: Bali – Péter, László, Vilics, Molnár L. (Budai), Molnár I. (Horváth V.), Németh K., Kardos, Mészáros, Kazinczki (Horváth P.), Krajczár. Edző: Simon Attila.

Gólszerzők: Bezdi Sz., Szalai R., Takács, Dala.

Jó iramú mérkőzésen megérdemelt hazai siker született a szimpatikusan küzdő Egyházasrádóccal szemben. A vépiek örülnek, hogy ismét visszatért az élet a lelátókra, így ezt a győzelmet szurkolóiknak ajánlják.

Csepregi SE–Büki TK 0-0. Csepreg, 80 néző, v.: Németh T.

Csepreg: Farkas B. – Kótai, Steiner M., Kossuth, Nika M. (Tájmel), Pócza, Simon, Nika B., Lukács (Takács), Steiner C., Németh O. (Baranyai). Edző: Steiner Zsolt.

Bük: Kamondi – Németh T., Kovács Z. (Horváth Á.), Orbán (Wágner), Tóth K. (Boldizsár), Resch, Schimmer, Plenár (Koronczai), Czingráber, Taródi, Tar (Stieber). Edző: Marton Zsolt.

Az első félidőben nem találta magát a Csepreg, nem tudta azt a játékot mutatni, amit az előző három fordulóban. A bükieknek voltak helyzeteik, de a csepregi kapus, Farkas Bálint állta a sarat, mindig tudott hárítani. A második félidőre némileg feljavult a hazaiak játéka, míg a Bük továbbra is szervezetten futballozott, de gól nem esett. Reális döntetlennel zárult a találkozó, mindkét csapat elégedett lehet az egy ponttal.

Rum KSC–Király SE 0-1 (0-0). Rum, 80 néző, v.: Harcsár R.

Rum: Busi – Csonka, Schimmer, Szabó D., Szakos, Molnár R. (Tar), Gyurkó, Horváth T. (Baumgartner), Leitgeb, Horváth Á., Pásti. Edző: Lepár Attila.

Király: Király – Szalay, Takács, Subicz, Kiss K., Devecseri (Marton), Kovács Zs. (Kalmár), Kondákor (Tamás), Halmosi, Németh D. (Ligeti), Hegedűs (Fábián). Edző: Hegyi László.

Gólszerző: Tamás.

Az első perctől a nagyon motivált hazai együttes közel állt a pontszerzéshez. A csapatoknak mindkét játékrészben volt esélyük gólszerzésre, a Király volt szerencsésebb. A szombathelyiek a 88. percben szerzett találatukkal tudtak nyerni. A Rum többet – leg­alább egy pontot – érdemelt volna a mérkőzésen.

Lorry GM Kft. Szarvaskend–Schott Lukácsháza SE 1-3 (0-1). Szarvaskend, 90 néző, v.: Bíró O.

Szarvaskend: Gáspár – Velekei, Csillag, Jóna, Németh T., Nagy Á. (Vaspöri), Kovács K. (Somogyi), Smolczer, Görcsi (Nagy R.), Kopfer. Edző: Vaspöri Zoltán.

Lukácsháza: Kiss D. – Szentkúti, Vörös, Gombás (Horváth K.), Lengyel (Bolfán), Osztrosits, Gugcsó (Kondics), Németh N., Dan (Németh Cs.), dr. László, Bősze. Edző: Sántha Szilárd.

Gólszerzők: Somogyi, ill. dr. László, Németh Cs., Dan.

A sérülésektől tizedelt hazai csapat kicsit álmosan kezdte a mérkőzést, de rendezte sorait, tizenöt perc után teljesen kiegyenlített lett a mérkőzés. Az első félidő hajrájában egy tizenegyesből szerezte meg a vezetést a Lukácsháza. A fordulás után kétszer ismét betalált a vendég, eldőlni látszott a találkozó sorsa – a szarvaskendiek erejéből csak a szépítésre futotta. A mérkőzés összképe alapján a Lukácsháza győzelme megérdemelt, a vendégeknél mindenki jó teljesítménnyel járult hozzá a győzelemhez.

Szentgotthárdról Kovács Tamás, Jánosházáról Szűcs Dávid, Sárvárról Haraszti Zsolt, Kőszegről Molnár Zoltán, Vépről Pajor Tamás, Csepregről Steiner Zsolt, Rumból Kotsits Zoltán, Szarvaskendről Tompa Róbert tudósított.

Megyei I. osztály, a következő, 30. forduló menetrendje, szombat, 17.30: Celldömölki VSE-Vulkán Fürdő–Vép VSE, Schott Lukácsháza SE–Sárvár FC, Király SE–Lotty GM Kft. Szarvas­kend, Büki TK–Jánosháza VSE, Körmendi FC–Csepregi SE. Vasárnap, 17.30: Csörnöc Gyöngye-Vasvár VSE–Szentgotthárdi VSE, Egyházasrádóci SE–Kőszegi Lóránt FC, Rábapatyi KSK–Rum KSC.

Kiemelt képünkön: Jó meccset, nagy csatát hozott a Sárvár–Répcelak (1-3) derbi

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA