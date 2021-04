Megyei I. osztály: Szarvaskenden ikszelt az éllovas Sárvár, váratlan csepregi siker

A 27. forduló mérkőzéseivel folytatódott a megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság. A játéknap meglepetését a Csepreg szolgáltatta, amely legyőzte a Királyt.

Ezt ne hagyja ki! A kínai mellett az orosz vakcinát is tiltotta volna a baloldal

Celldömölki VSE-Vulkán Fürdő–Csörnöc Gyöngye Vasvár VSE 4-0 (1-0). Celldömölk, zárt kapuk mögött, vezette: Kondor T.

CVSE: Osvald – Marsai (Göntér), ENYINGI, Szuh, Tóth L., Dobson (Gábor), Keszei Ta. (Keszei Ti.), Manganelli (GORÁCZ), KOVÁCS A. (Kocsis), Keszei R., GALOVICH. Edző: Kelemen Kornél.

Vasvár: Bíró – Varga A., Horváth A., Berta, Vincze, Elekes (Farkas G.), Sinkó, Pálla, Márton (Gotthárd), Tóth K., Schermann. Edző: ifj. Sziffer István.

Gólszerzők: Kovács A. (2), Kocsis, Enyingi.

A mérkőzés első percében a vendég Vasvár vezetett egy szép támadást, de a helyzet kimaradt. Ezután a celliek vették át az irányítást, egy szöglet után a vezetést is megszerezték, a többi lehetőséggel viszont nem tudtak élni, mert a befejezésekbe még hiba csúszott. A második félidőben továbbra is támadásban maradt a házigazda, rengeteg helyzetet dolgozott ki, ezekből hármat gólra váltott. A CVSE megérdemelten nyert.

Szentgotthárdi VSE–Rábapatyi KSK 4-0 (1-0). Szentgotthárd, zárt kapuk mögött, v.: Árpád A.

Szentgotthárd: Kapui (Tóth A.) – POLLY, Báger, GEREBICS, OSVALD (Korpics), Dancsecz, Majczán (Kovács T.), Gécsek, BEDI, ANDREJEK, Gyécsek (Sulics). Edző: Crnko Bogdan.

Rábapaty: Király – Kovács T. (Nagy M.), Piros, Németh G., Vamper, Farkas B., Balhási, Fehér K., Fehér E., Nardai, Könczöl. Edző: Enzsöl Gábor.

Gólszerzők: Bedi (2), Báger, Osvald.

Kiállítva: Piros (87., Rábapaty).

Az első félidőben kiegyenlített volt a játék, de a hajrában vezetést szerzett a Szentgotthárd. A fordulás után megváltozott a játék képe, a házigazda átvette az irányítást, nagy mezőnyfölényben játszott, ez gólokban is megmutatkozott.

Csepregi SE–Király SE 2-1 (2-0). Csepreg, zárt kapuk mögött, v.: Marácz Z.

Csepreg: FARKAS B. – Tájmel, Kossuth, NIKA M. (Takács), Pócza (Horváth E.), Simon, NIKA B., Merk, Lukács (Horváth B.), STEINER C. (Baranyai), Németh O. Edző: Steiner Zsolt.

Király: Király – Szalay, Takács (Lakosi), Kalmár (Ligeti), Hertelendi (Fábián), Kiss K., Devecseri (Tamás), Kovács Zs., HALMOSI, Németh D., Hegedűs. Edző: Hegyi László.

Gólszerzők: Lukács, Nika M., ill. Halmosi.

A Csepreg meg tudta valósítani, amit eltervezett: próbálta lassítani, tördelni a Király játékát. A házigazda háromszor jutott el a szombathelyiek kapuja elé, ebből kétszer szerzett gólt az első félidőben. A hazai csapat megtartotta előnyét a második félidőben is, a Király csak szépíteni tudott. A hazaiaknál a kapus Farkas Bálint bravúrosan védett, a vendégeknél Halmosi nyújtott kiemelkedő teljesítményt, emellett hozzáállása is példaértékű volt az egész meccsen.

Jánosháza VSE–Schott Lukácsháza SE 1-1 (1-0). Jánosháza, zárt kapuk mögött, v.: Talabér N.

Jánosháza: Tóth A. – Závecz, Huszár, Palkovits, Németh J. (Kecskés), Manganelli (Vágusz), Büki, Nagy B., Balázsi, Székács, Niksz (Virág). Edző: ifj. Molnár Károly.

Lukácsháza: Horváth K. – Szentkúti, Vörös, Gombás (Németh N.), Szalai, Lengyel (Németh R.), Osztrosits, Gugcsó, Dan (Németh Cs.), dr. László, Bősze. Edző: Sántha Szilárd.

Gólszerzők: Németh J., ill. Szalai.

Két rivális találkozott egymással. Egyik fél sem tudott felülkerekedni a másikon, így pontosztozkodással ért véget az összecsapás.

Kőszegi Lóránt FC–Büki TK 2-2 (0-2). Kőszeg, zárt kapuk mögött, v.: Harcsár R.

Kőszeg: Bán – Rákhely, Lintner, Toldi (Prán D.), Gugcsó, Csák, Kovács Zs. (Réti), Rómer, Prán A., Fehér D., Szolyák. Edző: Fehér András.

Bük: Kamondi – Németh T., Czirók, Kovács Z., Orbán (Plenár), Resch (Stieber), Csonka, Schimmer, Horváth Á., Czingráber (Boldizsár), Taródi. Edző: Marton Róbert .

Gólszerzők: Prán D., Fehér D., ill. Horváth Á., Czirók.

Támadólag lépett fel a hazai csapat, mezőnyfölényt harcolt ki. Helyzetekig is eljutott a Kőszeg, de a félidő derekán egy kontra után a vendég szerzett vezetést. Ezután sem változott a játék képe, a Kőszeg birtokolta többet a labdát, a Bük kontrázott – és növelte előnyét. Kétgólos büki vezetésnél a vendégek erősen véleményes 11-eshez jutottak, amelyet Bán kapus kivédett. Aztán mindenki megdöbbenésére a játékvezető megismételtette a büntetőt, de a kapus ezt is hárította. A második félidőben nagyobb sebességre kapcsolt a Kőszeg. Ennek először egy szépségdíjas szabadrúgásgól formájában lett meg az eredménye, majd egy remek akció után az egyenlítés is összejött. Az első félidőben a vendég lezárhatta volna a meccset, a második felvonásban viszont a hazai csapatnak volt esélye arra, hogy több gólt szerezzen.

Vép VSE–Körmendi FC 2-1 (2-0). Vép, zárt kapuk mögött, v.: Takács Ryan L.

Vép: Bezdi B. – Szilvás (Varga O.), Kovács D., Szalai R., Bezdi Sz. (Szalai M.), Nagy T. (Illés), Varga B., Takács Á. (Beke), Balikó D., Takács M., Balikó M. (Dala). Edző: Török Richárd.

Körmend: Balogh Á. – Takács (Simon), Buti, Péter, Köntés (Varga L.), Sály (Németh N.), Majtényi, Sipos (Bajnok), Tóth M., Czeglédi, Tompa (Horváth N.). Edző: Kurucz Ádám.

Gólszerzők: Bezdi Sz., Szalai R., ill. Bajnok.

Nagyon jól kezdett a hazai csapat, sorra dolgozta ki helyzeteit. Szemre is tetszetős futballt mutatott a Vép, a félidőre akár többgólos előnye is lehetett volna – de „csak” kétszer talált kapuba. A második félidőre jelentősen feljavult a Körmend játéka, de ezúttal Fortuna a Vép mellé állt, és a csapategység is a hazaiaknál működött jobban. A vendég szépített ugyan, de nem forgott veszélyben a Vép győzelme.

Rum KSC–Répcelaki SE 3-4 (1-0). Rum, zárt kapuk mögött, v.: Bíró O.

Rum: Busi – Csonka, Székely, Schimmer, Szabó D., Szakos, Markó, Horváth Á., Pásti, Gyurkó A. (Tar), Máthé (Molnár R.). Edző: Lepár Attila.

Répcelak: Németh M. – Tóth Do. (De Paula), Vass, Tokaji, Tóth Dá., Ódor B., Prystupa, Ódor G. (Tamási), Rácz, Havasi, Verasztó. Edző: Balassa Péter.

Gólszerzők: Horváth Á., Molnár R., Schimmer, ill. Tamási, De Paula A., Tóth Do., Vass.

Jól előkészített pályán, kiváló játékvezetés mellett megérdemelt vendégsiker született a továbbra is „vendégszerető”, előzékeny Rum ellen.

Lorry Gm Kft. Szarvaskend–Sárvár FC 0-0. Szarvaskend, zárt kapuk mögött, v.: Szabó III. Z.

Szarvaskend: ESZTERGÁLYOS – Tóth G., CSILLAG, Jóna, Németh T., NAGY Á., Nagy Á., Görcsi, KUNOVICS (Tóth A.), KOPFER, Wolf (Vaspöri). Edző: Vaspöri Zoltán.

Sárvár: Viganó – Szabó R., Horváth K., Nagy D. (Potyi), Fider, Pap (Tóth M.), Csákvári, Horváth A., Szabó B., Kovács Be. (Kovács Bá.), Marsai. Edző: Haraszti Zsolt.

A két csapat különböző célokért küzd, de a meccsen ez nem látszott. A tartalékos Szarvaskend egyenrangú ellenfele volt a bajnoki címért küzdő Sárvárnak. A mérkőzés végén sérülést szenvedő hazai játékosnak mindkét csapat mielőbbi felépülést kíván. A kifogástalan játékvezetés mellett lejátszott mérkőzésen reális döntetlen született.

Celldömölkről Kelemen Kornél, Szentgotthárdról Kovács Tamás, Csepregről Steiner Zsolt, Jánosházáról Szűcs Dávid, Kőszegről Molnár Zoltán, Vépről Pajor Tamás, Rumból Kotsits Zoltán, Szarvaskendről Tompa Róbert tudósított.

A versenybizottság sűrű menetrendet hozott össze a csapatoknak, hétközi fordulót is kiírt, így szerdán is pályára lép a megyei I. osztály. A 18. forduló menetrendje, szerda, 17.30: Csepreg–Kőszeg, Jánosháza–Vép, Rum–CVSE, Szarvaskend–Egyházasrádóc, Sárvár–Vasvár, Répcelak–Körmend, Lukácsháza–Bük, Király–Rábapaty.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA