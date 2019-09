Megyei I.: öt gólig jutott a Szarvaskend és a Celldömölk

A 6. forduló mérkőzéseivel folytatódott a megyei I. osztályú labda­rúgó-bajnokság – az elmúlt hétvégén csak hat mérkőzést rendeztek.

A megyei I. osztályú labda­rúgó-bajnokság 6. fordulójában megtört a Szentgotthárd rossz sorozata, ezúttal nyerni tudott hazai pályán a Csepreg ellen. Gálázott a Celldömölk és a Szarvaskend, mindkét csapat öt gólig jutott. A Lukácsháza–Kőszeg szomszédvári rang­adón a vendégek egy szerencsés góllal pontot raboltak idegenből – a mérkőzésen hét sárga, három piros lapot osztott ki Papp Ádám játékvezető. Nem botlott az éllovas Egyházasrádóc. Mivel az elmúlt hétvégén a Vép és a Vasvár a Magyar Kupa főtábláján szerepelt, e két csapat bajnokiját elhalasztották.

Szentgotthárdi VSE–Csepregi SE 3-1 (1-1). Szentgotthárd, 100 néző, vezette: Bíró O.

Szentgotthárd: Kapui – MAJCZÁN, POLLY, KOVÁCS G., Kovács T., Németh Be. (Németh Bo.), Kostyál (Nagy O.), Düh, BEDI, Sulics, SIPOS (Vadász). Edző: Heiter László.

Csepreg: Farkas B. – Steiner M., Tájmel, Steiner Zs., Maráczi (Kovács Á.), Reichardt, Takács (Hódosi), Baranyai (Horváth E.), Lukács (Péntek), Steiner C., Németh O. (Kovács B.). Edző: Steiner Zsolt.

Gólszerzők: Düh, Sipos, Nagy O., ill. Steiner C.

Az elmúlt hetek sikertelensége után nagy lendülettel állt bele a mérkőzésbe a Szentgotthárd. A hazaiak több helyzetet dolgoztak ki, de gólt nem tudtak összehozni. Egy kontrából – meglepetésre – a Csepreg jutott előnyhöz egy szépségdíjas találattal. De még az első félidő lefújása előtt egálra tudta hozni az eredményt a házigazda. A második félidőben is nagyobb intenzitást mutatott a Szentgotthárd, és két újabb góllal végérvényesen eldöntötte a találkozót. A hazai gárda megérdemelten nyert a sportszerűen küzdő Csepreg ellen.

Schott Lukácsháza SE–Kőszegi FC 0-1 (0-0). Lukácsháza, 250 néző, vezette: Papp Á.

Lukácsháza: Horváth K. – Gombás, Lengyel, Németh Cs., Osztrosits (Bolfán), Gugcsó, Kovács D. (Vörös), Dan (Polhammer), Szentkúti, Bősze, Horváth M. (Sárdy). Edző: Bezdi István.

Kőszeg: Bán – Lintner, Fehér A., Gugcsó, Prán D., Csák (Réti), Prán A. (Léhmann, Major), Rómer, Marti, Fehér D., Szolyák. Edző: Őri Gábor.

Gólszerző: Fehér D.

Kiállítva: Szolyák (47., Kőszeg), Prán D. (87., Kőszeg), Marti (78., Kőszeg).

Mozgalmas mérkőzést hozott a szomszédvári rangadó. Már az elején bekezdtek a csapatok, mindkét fél gólt akart szerezni és a győzelemre hajtott. Minimálisan ugyan, de a Lukácsháza tartotta kézben a mérkőzés irányítását. A hazaiak gólig is eljutottak, de a játékvezető lest fújt és érvénytelenítette a találatot. A második félidőben még nagyobb volt az iram, parázs hangulat uralkodott a pályán, több piros és sárga lapot osztott ki a játékvezető. Most már bőven akadt dolga a kapusoknak, a már emberhátrányban játszó Kőszeg egyik labdája be is csorgott. Ha szerencsével is, de nyert a Kőszeg a Lukácsháza ellen, amelynek nem megy túl jól az utóbbi időben, önmagát keresi az együttes.

Celldömölki VSE-Vulkán Fürdő–Jánosháza VSE 5-1 (2-1). Celldömölk, 500 néző, vezette: Szabó I. Z.

CVSE: Lempeg – SZUH, MARSAI (Horváth D.), Go­rácz (Büki), OROSZ, NÉMETH J., Virág, Kovács Z., Molnár T. (Pázsi), PIRI (Horváth T.), Osvald (Bíró). Edző: Haraszti Zsolt.

Jánosháza: Marsai – Vágusz, Burai, Laczi, Ambrus, Megyesi, Dornai, Dénes, Horváth A., Balázsi, Tóth A. Edző: Kelemen Kornél.

Gólszerzők: Németh J. (4), Piri, ill. Vágusz.

A stadionavató napján a celldömölki csapat az első perctől támadó szellemben futballozott, és hamar jelezte az erőviszonyokat két gyors góllal. A játékot továbbra is a celliek uralták, de egy kapu előtt eladott labda megbosszulta magát, szépített a Jánosháza. A második felvonásban is sokat futott és a gyors passzokat erőltette a CVSE – és tovább növelte előnyét. A Jánosháza hosszú labdákkal próbálkozott, sikertelenül. A mérkőzés utolsó részében már igen komolyan nyomás alá helyezte ellenfelét a házigazda, és csak a jánosházi kapus nagy bravúrjainak köszönhető, hogy a Cell nem jutott öt gólnál tovább.

Rum KSC–Körmendi FC 2-1 (0-1). Rum, 150 néző, vezette: Horváth P.

Rum: Busi – Csonka, Székely, Klauzer, Kontics (Szakos), Szabó D., Pupp (Máthé), Markó, Kovács B., Koronczai (Pásti), Leitgeb. Edző: Kovács Balázs.

Körmend: Farkas Ma. – Dévai (Major), Buti, Varga P. (Marton), Németh M., Sály, Takács M., Majtényi, Sipos, Czimber (Török), Takács Á. Edző: Somfalvi Péter.

Gólszerzők: Markó, Koronczai, ill. Varga P.

A hazai együttes lagymatagon kezdte a mérkőzést, ez a körmendieknek kedvezett, akik egy szép találattal előnyhöz jutottak. A félidő további részében a tapogatódzás volt jellemző, helyzet nem volt. A második játékrészre a rumiak edzője, Kovács Balázs felrázta csapatát. Komolyabb fokozatra kapcsoltak a hazaiak és előbb egyenlítettek, majd fordítottak. A második félidőben megsérült játékosoknak mielőbbi jobbulást kívánnak a sporttársak.

Lorry GM Kft. Szarvaskend–Büki TK 5-2 (2-1). Magyarszecsőd, 120 néző, vezette: Mónos J.

Szarvaskend: Esztergályos – Velekei (Csenterics), Tóth G. (Balogh B.), Tóth A., Csillag, Jóna, Németh T. (Nagy Á.), Földes, Smolczer, Kunovics, Kopfer. Edző: Tóth Gábor.

Bük: Kamondi – Kovács Ri., Németh T., Boldizsár (Czingráber), Csonka, Kovács Z. (Komjáthy), Czirók (Kiss R.), Tóth K., Kovács D. (Babos), Horváth Sz. (Kovács Ro.), Taródi. Edző: Marton Róbert.

Gólszerzők: Velekei (2), Csenterics, Csillag, Jóna, ill. Czirók (2).

A magyarszecsődi alkalmi hazai pályán nagyszerűen és gólerősen futballozott a Szarvaskend a szervezett bükiek ellen. A szarvaskendiek rengeteg helyzetet dolgoztak ki, ötször találtak a kapuba. Nagyszerűen előkészített pályán, kitűnő játékvezetés mellett zajlott a találkozó, megérdemelt szarvaskendi siker született – még ilyen mértékben is. A vendégek erejéből csak a szépítésre futotta. A hazai együttes minden tagja jól teljesített.

Egyházasrádóci SE–Király SE 2-1 (1-1). Egyházasrádóc, 120 néző, vezette: Szabó III. Z.

Egyházasrádóc: Báger – László, VILICS, Molnár L., Tóth B. (Somlai), Molnár I., Máté (Mersits), Mészáros (Lukács T.), Horváth V. (Kovács K.), KAZINCZKI, Krajczár. Edző: Lukács Ede.

Király: Veszelinov – Sásdi, Kalmár, Beke (Hujber), Hertelendi (Kudron), Vámos, Perger (Biácsy), Devecseri (Lakosi), Kondákor, Polgár (Hegedűs), Subicz. Edző: Hegyi László.

Gólszerzők: Tóth B., Vilics, ill. Veszelinov.

Az első félidő elején a mezőnyjáték dominált. A házigazda előtt adódott az első lehetőség, de a pontrúgás kimaradt. A Király szerzett vezetést tizenegyesből, de még a félidő hajrájában egyenlíteni tudott a hazai együttes. A második játékrész elején az Egyházasrádóc jutott büntetőhöz, amit nem hibázott el.

Ezután ismét jobbára a mezőnyben folyt a játék, helyzet nem adódott egyik fél előtt sem, kivéve egy nagy hazai lehetőséget, amit végül nem tudott gólra váltani az Egyházasrádóc. A házigazda megérdemelten tartotta otthon a három pontot.

Szentgotthárdról Heiter László, Lukácsházáról Bezdi István, Celldömölkről Haraszti Zsolt, Rumból Kotsits Zoltán, Szarvaskendről Tompa Róbert, Egyházasrádócról Bali László tudósított.

A Répcelak–Vép találkozót november 30-án, a Vasvár–Rábapaty mérkőzést pedig december 1-jén rendezik.