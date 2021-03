Megyei I.: pontot lopott Jánosházáról a Szentgotthárd

A 20. forduló mérkőzéseivel folytatódott a megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság – a Sárvár megszórta a Cellt, a Vép pedig a Szarvaskendet.

Jánosháza VSE–Szentgotthárdi VSE 0-0. – Jánosháza, zárt kapuk mögött, vezette: Bedi T.

Jánosháza: Tóth A. – Szabó L., Závecz, Virág, Palkovits (Kovács Sz., Vágusz), Németh J., Manganelli, Büki, Nagy B., Székács, Niksz. Edző: ifj. Molnár Károly.

Szentgotthárd: Kapui – Báger, Gerebics, Kovács T., Osvald (Majczán), Latyák, Dancsecz T., Gécsek, Dancsecs A. (Papp V.), Andrejek, Gyécsek. Edző: Crenko Bogdan.

Mindkét együttes győzelemre törekedett, de a kapuk nem igazán forogtak veszélyben. A csapatok főként mezőnyben gyűrték egymást. A második félidőben változtattak játékukon a hazaiak, így többször veszélyeztették a szentgotthárdi kaput, de gól nem esett. A vendégcsapat is próbálkozott, szintén eredménytelenül. Így mindkét félnek meg kellett elégednie az egy ponttal.

Sárvár FC–Celldömölki VSE-Vulkán Fürdő 6-0 (3-0). – Sárvár, v.: Bagoly G.

Sárvár: Velladics – Kovács Bá. (Harkai), SZABÓ R., POTYI, Tóth M. (Szabó B.), Fider, PAP (Horváth K.), Csákvári (Joó), HORVÁTH A., Kovács Be., Marsai. Edző: Haraszti Zsolt .

CVSE: Osvald – Marsai (Kovács A.), Enyingi (Gorácz), Göntér (Döbrente), Tóth L., Dobson (Szabó K.), Keszei Ta. (Keszei Ti.), Gábor, Manganelli, Keszei R., Galovich. Edző: Kelemen Kornél.

G.: Horváth A. (2), Szabó B., Szabó R., Pap, Csákvári.

Meglepetésre készültek a celliek a Sárvár ellen, de a hazaiak percnyi esélyt sem hagytak ellenfelüknek arra, hogy pontot, netán pontokat szerezzen. Végig gyors és magabiztos játékot mutatott be a házigazda, és mindkét félidőben három góllal terhelte meg a celldömölki kaput. A vendégcsapat előrevágott labdákkal próbált helyzetbe kerülni, de a hazai védők minden támadást könnyedén hárítottak.

Répcelaki SE–Egyházasrádóci SE 3-0 (1-0). – Répcelak, v.: Sebesi P.

Répcelak: Németh M. – Tóth Do., Vass, De Paula, Tokaji (Prystupa helyett), Ódor B., Sipos, Horváth T., Rácz, Havasi, Verasztó (Tamási). Edző: Balassa Péter.

Egyházasrádóc: Bali – Péter, László, Kardos, Molnár L., Molnár I., Németh K. (Budai), Mészáros, Kazinczki (Horváth P., Szabó B.), Horváth V., Krajczár (Németh M.). Edző: Lukács Ede.

G.: Ódor B., Vass, De Paula Alex.

Kiállítva: Bali (91., Egyházasrádóc).

A hazaiak voltak kezdeményezőbbek a találkozó elején. Az első répcelaki gól a 7. percben 11-esből született. A házigazda ezután is lendületben maradt, folyamatosan nyomás alatt tartotta a rádóci kaput. Bár a répcelaki fölény egyértelmű volt, újabb gól nem esett. A fordulás után továbbra is a házigazda dominált, és a 70. percben egy újabb büntetőnek köszönhetően kétgólosra növelte előnyét. A meccs hajrájában Ódor állította be a végeredményt.

Schott Lukácsháza SE–Csörnöc Gyöngye Vasvár VSE 3-3 (2-1). – Lukácsháza, v.: Szabó I. Z.

Lukácsháza: Kiss D. – Bolfán (Lévai), Szentkúti, Vörös, Gombás, Szalai, Osztrosits, Gugcsó, Dan (Németh Cs.), Keresztényi (Horváth M.), dr. László. Edző: Sántha Szilárd.

Vasvár: Tóth K. – Bíró, Horváth A., Berta, Vincze, Fülöp, Elekes, Réfi, Sinkó (Tomanóczy), Márton (Farkas G.), Schermann (Gotthárd). Edző: ifj. Sziffer István.

G.: Lévai, Keresztényi, Dan, ill. Bíró, Sinkó, Vincze.

K.: László (88., Lukács­háza).

Az őszi mérkőzéshez képest ezúttal egy jól összerakott, megerősített Vasvárral találta magát szemben a Lukácsháza. A vendégek tetszetősen játszottak, sorra dolgozták ki veszélyes helyzeteiket, majd a 13. percben előnyhöz is jutottak. A házigazda nem tört meg, a félidőre megfordította az eredményt. A második játékrészt is jól kezdték a hazaiak, de az 50. perctől érthetetlen módon visszavettek, így megint vezetést szerzett a vendégcsapat, amely akár nagyobb különbséget is kialakíthatott volna. A Lukácsháza elkeseredetten támadott, és a 94. percben kiegyenlített, ezzel egy pontot meg tudott menteni. A döntetlen a játék teljes képe alapján igazságos.

Király SE–Körmendi FC 1-0 (0-0). – Szombathely-Újperint, v.: Harcsár R.

Király: Király – SZALAY, Takács (Lakosi), Subicz, Kalmár, Kudron (Fábián), Reseterits, Kiss K., Devecseri, HALMOSI, HEGEDŰS (Marton). Edző: Hegyi László.

Körmend: Balogh Á. – Takács, Köntés, Buti, Péter (Török), Sály (Horváth N., Németh B.), Majtényi, Sipos B., Tóth M. (Tompa), Sipos G., Czeglédi (Németh M.). Edző:. Kurucz Ádám

G.: Hegedűs.

Jó iramú, színvonalas mérkőzést játszottak egymással a felek. A házigazda Király több lehetősége közül egyet kihasznált, ezzel begyűjtötte a fontos három pontot.

Rum KSC–Kőszegi Lóránt FC 3-3 (2-2). – Rum, v.: Mónos J.

Rum: Busi – Csonka, Székely, Markó (Máthé), Schimmer, Németh M. (Molnár R.), Szabó D., Leitgeb, Tar, Horváth Á., Pásti. Edző: Lepár Attila.

Kőszeg: Bán – Rákhely, Lintner, Toldi, Fehér A. (Szűcs), Csák, Kovács Zs., Réti (Gugcsó), Rómer, Fehér D., Szolyák. Edző: Őri Gábor.

G. Horváth Á. (2), Schimmer, ill. Csák (3).

A hazai csapat gyorsan kétgólos előnyre tett szert – ami az elmúlt mérkőzések alapján nem volt jó előjel. A Kőszeg még a szünet előtt egyenlített. Ezután nagyot küzdöttek a csapatok. Horváth Ádám nagyszerű egyéni teljesítménnyel ismét vezetéshez juttatta a rumi együttest, de a Kőszeg újra egalizált. A Rum közelebb állt a győzelemhez.

Lorry GM Kft. Szarvaskend–Vép VSE 1-5 (1-3). – Szarvaskend, zárt kapuk mögött, v.: Marácz Z.

Szarvaskend: Gáspár – VELEKEI, Csillag, Jóna, Németh T. (Nagy R.), FÖLDES, Smolczer, Görcsi, KUNOVICS (Nagy Á.), Kopfer (Nagy Á.), Wolf (Somogyi). Edző: Vaspöri Zoltán.

Vép: Bezdi B. – Görög, Kovács D. (Bene D.), SZALAI R. (Szalai M.), Bezdi Sz. (Török), NAGY T., Varga B., Takács Á. (Beke B.), BALIKÓ D., TAKÁCS M. (Illés), BALIKÓ M. Edző: Török Richárd

G.: Kunovics, ill. Szalai R. (2), Nagy T., Bezdi Sz., Ta-kács M.

A vendégek esélyeshez méltón kezdtek, és hamar vezetést is szereztek. Ezután rendezték soraikat a hazaiak, helyzeteket alakítottak ki, amit egy kapufa jelzett. A nagy szélben lejátszott mérkőzés első félidejének hajrájában három gól is esett, így 3-1-es vendégelőnnyel vonultak pihenőre a csapatok. A második felvonás jobbára a küzdelemről szólt, és újabb két góllal magabiztos győzelmet aratott a vendég Vép.

A hazai csapat háza táján örömteli esemény is történt: Csillag Dávidnak kislánya született, amelyhez ezúton is gratulál a szarvaskendi együttes.

Rábapatyi KSK–Büki TK 2-1 (0-0). – Rábapaty, v.: Papp Á.

Rábapaty: KIRÁLY – FEHÉR, DUGOVICS, Gosztolya (Farkas B.), SZABÓ A., CSUPOR, Nardai, Kovács Ti. (Balhási), Piros, Németh G. (VADÁSZ), KÖNCZÖL. Edző: Enzsöl Gábor.

Bük: Kamondi – Koronczai, Németh T., Orbán (Czirók), Tóth K. (Taródi), Resch, Csonka, Schimmer, Komálovics, Czingráber (Horváth Á.), Savanyó (Boldizsár). Edző: Marton Róbert.

G.: Dugovics, Vadász, ill. Komálovics.

K.: Piros (37., Rábapaty).

Az első félidőben kiegyenlített volt a játék, mezőnyben gyűrték egymást a csapatok. Szünet előtt a hazai csapat egy kiállítás miatt megfogyatkozott. A második félidőben főleg a bükiek birtokolták a labdát, de az emberhátrányban lévő rábapatyi együttes is jelentkezett egy veszélyes lövéssel. Aztán a vendégek egy kontrából előnyhöz jutottak, majd a hazai csapat egy kipattanó labdát követően egalizált. A találkozó a hajrában megítélt tizenegyessel dőlt el, amelyet a hazai együttes magabiztosan értékesített.

Jánosházáról Szűcs Dávid, Sárvárról Haraszti Zsolt, Lukácsházáról Sántha Szilárd, Újperintről Hegyi László, Rumból Kotsits Zoltán, Szarvaskendről Tompa Róbert, Rábapatyról Dugovics József tudósított.

A következő, 21. ­forduló menetrendje, szombat, 15.00: ­Körmend–Rábapaty, Király–Vasvár, Celldömölk–­Répcelak, Szentgotthárd–Rum. Vasárnap, 15.00: Egyházasrádóc–Lukácsháza, Vép–Sárvár, Csepreg–Jánosháza. 17.00: Kőszeg–Szarvaskend. Szabadnapos: Bük.

Kiemelt képünkön: Király–Körmend 1-0. Kalmár Gábor és Péter Ábrahám küzdelme a labdáért

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA