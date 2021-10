Megyei II.: a Csepreg, az Újperint, a Nádasd és a Szarvaskend is alaposan kiütötte ellenfelét

A 9. forduló mérkőzéseivel folytatódott a küzdelem a megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság északi és déli csoportjában. Gólerősre sikeredett a játéknap: 13 találatig jutott a Csepreg, nyolcig az Újperint és a Nádasd.

Északi csoport

Gencsapáti–Alsóújlak 1-5 (0-2). Gencsapáti, 80 néző, vezette: Talabér N.

Gencsapáti: Horváth Gy. – Janzsó, Varga R., Mester, Dancs, Molnár B. (Bokor), Baranyai, Egyed, Lőrincz (Petrőczi), Kovács G., Tar.

Alsóújlak: Gábor (Szőnye) – Gampel (Papp A.), Kaposi, Káldi I. (Tóth Á.), Varga Á., Varga N., Káldi M., Ódor, Ország (Toldi), Nagy Z., Varga R.

Gólszerzők: Tar, ill. Varga R. (2), Káldi M., Varga Á., Káldi I.

Hiába birtokolta mezőnyben többet a labdát a Gencsapáti, a lehetőségeit rendre elpuskázta. Viszont a vendégek szinte minden helyzetüket gólra váltották. A hazai csapatból többen tudásuk alatt játszottak.

Sitke–Csepreg 0-13 (0-8). Sitke, 20 néző, v.: Kondor T.

Sitke: Kelemen – Szakos, Imre Gá., Lakatos, Gyürü, Papp B., Horváth B., Bagoly, Imre Ge., Németh M., Dunai.

Csepreg: Jakatics (Farkas B.) – Kótai (Merk), Steiner M., Kossuth, Nika M. (Baranyai), Simon, Pócza, Nika B., Nagy D., Steiner C., Németh O. (Takács).

Gólszerzők: Pócza (4), Nagy D. (3), Steiner C. (2), Nika B. (2), Steiner M., Németh O.

Borús idők járnak a sitkei csapat felett. A minden csapatrészében erősebb, minden feltételben jobb vendégcsapat ilyen arányban is megérdemelten nyert. A csepregieknél minden játékos jól teljesített.

Pecöl–Kemenesalja 1-1 (1-1). Pecöl, 80 néző, vezette: Szabó III. Z.

Pecöl: Takács – Pálfi, Czeglédi, Szemes, Iszak, Gyürü, Oszkó (Seper), Illés, Németh I., Balázs (Németh Á.), Horváth B.

Kemenesalja: Nagy Sz. – Szakál, Belegrai, Dobson (Czöndör), Lőrincz G. (Bodor), Németh J. (Berecz), Lőrincz M., Péter, Ölbei (Őri), Varga R., Vajda.

Gólszerzők: Gyürü, ill. Németh J.

Kiállítva: Szakál (73., Kemenesalja).

A mérkőzés előtt komoly fejmosásban részesült a hazai csapat az öltözőben – aminek meg is lett az eredménye. A Pecöl ugyanis nagy lendülettel kezdett, korán vezetéshez jutott. A vendég azonban az első helyzetét értékesítve egyenlített. A folytatásban is a házigazda dominált, jól, nagy fölényben futballozott, azonban a jobbnál jobb helyzeteit is elpuskázta – így be kellett érnie az egy ponttal. Azoknak a játékosoknak, akikkel az elmúlt időszakban csak a Facebookon találkozott a pecöli edző, a Scorpions zenekar Wind of change című számát küldi…

Uraiújfalu–Bozsok 0-1 (0-0). Uraiújfalu, 50 néző, vezette: Farkas G.

Uraiújfalu: HORVÁTH B. – Varga Zs. (Simon), Pungor Sz., Gallen (Kovács G.), Pungor N., Kollárits, Tóth D., Agg, Gáspár (Németh B.), FEHÉR, Keszei.

Bozsok: FARKAS G. – BINGER Kalmár, Nagy Zs., Pál (Iker), Dévényi, Dobány Patrick (Marti), Kovács P., Hankó (Szárnyas), Tompek, KISS M.

Gólszerző: Hankó.

Kiállítva: Pungor N. (69., Uraiújfalu).

A jó erőkből álló vendég megérdemelten nyert a gólképtelen házigazda ellen.

Újperint–Elektromol Spari 8-0 (3-0). Szombathely, vezette: Kedves R.

Újperint: Biró (Balaton) – Kovács Zs., Sásdi, Baranyai (Hazafi), Jagodits (Taletovits), Horváth M., Szmolek, Németh P., Szakály, Pintér, Tóth M. (Márk).

Spari: Horváth L. – Dienes (Sipos), Kovács T. (Porcsalmi), Varsányi, Barbalits, Nyári, Bolfán, Tóth Zs., Tóth A. (Eberhardt), Németh R., Schmidt.

Gólszerzők: Pintér (3), Baranyai (2), Hazafi, Németh P., Szmolek.

Sé Honvéd–Conoil Mersevát 2-3 (0-2). Sé, vezette: Németh T.

Sé: Földi – Varga G. (Soós, Rada), Séfer, Kovács K., Werderits, Muzsai (Prim), Boldizsár, Fichtacher, Tóth F., Sümegi, Uri.

Mersevát: Patyi – Varga A. (Tanai), Gönye (Takács), Csite, Győrvári, Pethő, Dénes (Borbács), Orbán, Nagy Á., Czupor, Balogh P.

Gólszerzők: Boldizsár, Tóth F., ill. Gönye (2), Varga A.

Kiállítva: Sümegi (68., Sé).

Rosszul kezdődött a találkozó a hazai csapat számára: két alapember esett ki a kezdőcsapatból. Amúgy két többre hivatott csapat feszült egymásnak. A vendéglátó próbált nyomást gyakorolni ellenfelére, kevés sikerrel. Mindkét oldalon sok volt a pontatlanság. Aztán a hazaiak alaposan „meglepték” a vendégeket azzal, hogy az első fél óra végén öt perc alatt két gólpasszt adtak nekik – amit a mersevátiak megköszöntek, és kétgólos előnnyel mehettek szünetre. A második félidőben felpörgették a tempót a séiek, de egy újabb ajándék gól, majd egy kiállítás után veszni látszott a meccs. Azonban nem tört meg a hazai lendület, tíz emberrel is fölényben játszottak, a Sé rúgott két gólt, de ez már csak az eredmény kozmetikázására volt elég. A séi csapat továbbra sem tudja átlépni saját árnyékát, ezúttal egyéni hibák miatt egy nyerhető meccset bukott el. A Mersevát nagyot küzdve megérdemelten távozott három ponttal, a nem is olyan régen még bevehetetlen séi katlanból.

Söpte–Gérce-Vásárosmiske 5-2 (2-2). Söpte, 100 néző, vezette: Boda Gy.

Söpte: Márffi – Rómer, Németh Ma., Kovács E. (Molnár B.), Léhmann, Marton, Horváth B., Hujber, Vámos, Koronczai, Fogl. Edző:

Gérce-Vásárosmiske: Komáromi – Németh T., Máthé, László, Pethő (Soós), Lerik, Mórocz (Kiss L.), Nunkovics (Fehér), Kovács T., Csonka, Kövesdi (Sali). Edző:

Gólszerzők: Marton, Vámos, Kovács E., Koronczai, Hujber, ill. Mórocz, Kovács T.

Remek első félidőt produkáltak a felek: hazai vezetést követően fordított a vendég, azonban Hujber góljával még a szünet előtt egyenlített a söptei együttes. A második játékrészben a hazaiak nagy offenzívába kezdtek, így a fáradó és sérülésektől megtizedelt gércei csapat ellen sikerült magabiztos győzelmet aratni. Profi játékvezetést, sportszerű, jó iramú mérkőzést és két jól felkészített csapatot láthattak a kilátogató szurkolók.

A 10. forduló menetrendje, szombat, 15.00: Kemenesalja–Söpte. Vasárnap, 15.00: Conoil Mersevát–Újperint, Elektromol Spari–Sitke, Csepreg–Uraiújfalu, Bozsok–Pecöl, Gérce-Vásárosmiske–Gencsapáti, Alsóújlak–Szeleste-Pósfa.

Déli csoport

Rábatótfalu–Lorry Gm Kft. Szarvaskend 0-6 (0-2). Szentgotthárd-Rábatótfalu, 30 néző, vezette: Harcsár R.

Rábatótfalu: Szukics – Keresztúri, Sütő, Szakács, Falb (Horváth M.), Düh (Szivós), Kovács Á. (Náricza), Kóczán L., SULICS, Kóczán P. (Gallai), Anderkó.

Szarvaskend: Esztergályos – Velekei, Csillag, Jóna, Németh T. (Nagy Á.), Kovács K., Földes, Nagy Á., Kis-Nemes, Kopfer (Somogyi), Wolf.

Gólszerzők: Jóna (2), Csillag, Kovács K., Velekei, Falb (öngól).

Az első félidő teljesen kiegyenlített küzdelmet hozott, mindkét csapat alakított ki helyzeteket – de a vendég jobban koncentrált a kapu előtt. Fordulás után viszont már a Szarvaskend diktálta a tempót, és végül megérdemelt győzelmet aratott.

Telekes MEDOSZ–Szentpéterfa 2-4 (1-3). Telekes, vezette: Talabér N.

Telekes Medosz: Tóth T. – Pénzes, Németh T., Németh M., Blaskovics (Horváth N.), Czövek (Szakter), Osvald, Kónya, Vincze, Osbáth, Görcsi.

Szentpéterfa: Páll – Török, Tóth G. (Udvardi), Horváth V., Skrapits, Garger, Farkas H., Gaál R., Jurasits A., Frányi, Hoós Á. (Jurasits Á.).

Gólszerzők: Vincze (2), ill. Horváth V. (3), Gaál R.

Kiállítva: Németh M. (73., Telekes).

Tutitextil-Körmend VSE–Rum 5-2 (0-1). Körmend-Horvátnádalja, 80 néző, vezette: Vass I.

Körmend VSE: Sály – Velekei, Horváth Á. (Szatmáry), Popovics, Törő, Szakasics, HORVÁTH D., Petrovics, Sákovits, Horváth A. (Jóna), Szabó P.

Rum: Busi – Székely, Pupp, Horváth T. (Gyurkó A.), Koronczai O., Bíró, Szalai (Molnár R.), Gyurkó B. (Preiczer), Koronczai R. (Tárkányi), Leitgeb, Pásti.

Gólszerzők: Horváth D. (3), Törő, Horváth Á., ill. Bíró, Tárkányi.

Az első perctől a hazaiak irányították a mérkőzést, de sorozatban hagyták ki a helyzeteiket – amiért járt a büntetés, 1-0-s rumi vezetésnél vonulhattak szünetre a felek. Fordulás után rohamozott tovább a körmendi alakulat, és a korai egyenlítés után már csak a különbség mértéke volt kérdéses. Biztosan, megérdemelten nyert a házigazda.

Csákánydoroszló–Bajánsenye 5-2 (1-2). Csákánydoroszló, 50 néző, vezette: Monostori I.

Csákánydoroszló: Dévai – Danyi, Takács, Dedics, Urbán, Makai, Kósa (Lónai), Pandur, Márton, Kolosits (Dihen), Sárközi (Gérnyi).

Bajánsenye: Kalamár – Bacsák, Kucsera, Horváth B., Hodács, Kosár, Bakó, Fábián (Luter), Kovács I. (Simon), Horváth Z., Vörös.

Gólszerzők: Urbán (2), Dihen, Makai, Dedics, ill. Kosár (2).

A két, jó viszonyt ápoló csapat presztízsmeccsén az első félidőben még okozott nehézséget a házigazdának a Bajánsenye. Fordulás után viszont már egyértelműen a Csákánydoroszló diktálta a tempót, biztosan nyert – sőt, akár nagyobb arányú győzelmet is arathatott volna. Jár a gratuláció a játékvezetői hármasnak is

Horváth Ranch Kft. Nádasd–Pinkavölgye-Felsőcsatár 8-1 (1-1). Nádasd, 60 néző, vezette: Árpád A.

Nádasd: Doktor – Pálmai (Csenterics), Varga M. (Szabó Z.), Kalamár, Meskó M., Tuboly, Németh Bo., Szabó D. (Horváth A.), Németh Be. (Gerencsér), Meskó E., Burka (Varga K.).

Felsőcsatár: Tieber – Czlenner (Orbán), Podlaviczki (Horváth M.), Horváth L., Windisch, Horváth Sz., Szabó D., Pehr, Schmalzl (Terentii), Böhm, Cseri.

Gólszerzők: Tuboly (4), Csenterics, Horváth A., Németh Be., Gerencsér, ill. Böhm.

Az első félidőben még tartotta magát a Felsőcsatár – igaz, ehhez az is kellett, hogy a hazaiak rengeteg helyzetet kihagyjanak. Fordulás után viszont már kijött a tudásbeli különbség a csapatok között, és a Nádasd könnyedén, ilyen arányban is megérdemelten nyert. A hazaiaknál mindenki jól teljesített.

Tanakajd–Vasszécseny 0-2 (0-0). Tanakajd, vezette: Papp Á.

Tanakajd: Marcz L. – Svób, Kovács G. (Varga M.), Kölkedi, Marcz G., Marcz D. (Nagy K.), Neubauer, Pál, Kalmár, Filakovszky (Tóth J.), Marcz M.

Vasszécseny: Székely – Joó, Szalay Cs. (Zsolnai), Viszked (Maczek), Kiss B. (Szalai D.), Bori, Orsós, Balikó, Sásdi, Varga M., Vadász (Gombkötő).

Gólszerzők: Balikó, Joó.

A tanakajdi búcsú napján rendezték meg a szomszédvári rangadót – a zord időjárás sem szegte kedvét a szép számban kilátogató szurkolóknak. A hazai csapat a játék minden elemében jobb volt ellenfelénél, kivéve a legfontosabbat: a gólok számát tekintve. A Tanakajdnak már az első félidőben több góllal kellett volna vezetnie. A második félidőben egy lesgyanús gólt szereztek a vendégek, továbbá egy 11-eshez jutottak a hosszabbításban, amit értékesítettek. A mérkőzésen a Szécseny elkaszálta a hazaiakat és Fülöp Zoltán asszisztenst, akinek jobbulást kíván mindkét csapat.

A 10. forduló menetrendje, szombat, 15.00: Bajánsenye–Tutitextil Körmend VSE. Vasárnap, 15.00: Vasszécseny–Horváth Ranch Kft. Nádasd, Pinkavölgye-Felsőcsatár–Csákánydoroszló, Rum–Telekes MEDOSZ, Őriszentpéter–Rábatótfalu, Lorry GM Kft. Szarvaskend–Gyöngyöshermán-Szentkirály. Szabadnapos: Tanakajd, Szentpéterfa.

Kiemelt képünkön: Újperint–Spari 8-0 – simán nyert a házigazda

Északi csoport

1. Csepreg 8 8 0 0 47 – 4 24 2. Söpte 8 7 0 1 31 – 9 21 3. Bozsok 8 7 0 1 23 – 6 21 4. Alsóújlak 9 6 0 3 28 – 14 18 5. Gérce-Vásárosm. 9 5 0 4 31 – 20 15 6. Gencsapáti 8 5 0 3 17 – 14 15 7. Kemenesalja 9 4 3 2 20 – 18 15 8. Pecöl 8 4 1 3 19 – 21 13 9. Uraiújfalu 8 4 0 4 12 – 15 12 10. Szeleste-Pósfa 8 3 1 4 14 – 17 10 11. Újperint 9 2 1 6 16 – 29 7 12. Mersevát 8 2 0 6 11 – 24 6 13. Sé 9 1 2 6 13 – 20 5 14. Spari 8 1 0 7 9 – 36 3 15. Sitke 9 0 0 9 3 – 47 0

Déli csoport