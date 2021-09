Megyei II.: Hatot vágott a Csepreg, az Alsóújlak és a Csákánydoroszló is – fotók

Meglehetősen gólerősre sikeredett a megyei II. osztályú bajnokságban az 5. forduló.

Ezt ne hagyja ki! Vizsgálat Karácsony miatt: súlyos jogszabálysértések történtek

Északi csoport

Elektromol Spari–Csepreg 0-6 (0-2). Szombathely, 120 néző, vezette: Bedi T.

Spari: Horváth G. – Tóth A., Varsányi, Nyári, Pulai (Barbalits), Németh V., Kovács T. (Sipos), Schmidt, Pados B., Bolfán (Pados G.), Németh R.

Csepreg: Farkas B. – Kótai, Steiner M., Kossuth, Nika M. (Baranyai), Simon (Tóth A.), Pócza, Nika B., Nagy D. (Merk), Lukács (Németh O.), Steiner C. (Takács).

Gólszerzők: Pócza (2), Nika M., Lukács, Steiner C., Kótai.

A tartalékos hazaiak ellen megérdemelten nyert a jó játékosállománnyal rendelkező Csepreg

Sé Honvéd–Kemenesalja 2-2 (1-1). Sé, 100 néző, vezette: Árpád A.

Sé: Földi – Szalay, Séfer, Kovács K., Werderits, Muzsai (Al Hersh), Boldizsár, Fichtacher, Soós, Kámán, Uri.

Kemenesalja: Nagy Sz. – Bodor, Belegrai, Őri, Dobson, Lőrincz (Czöndör), Németh J., Péter, Nagy R. (Smidéliusz), Ölbei, Varga R.

Gólszerzők: Kovács K., Uri, ill. Smidéliusz, Németh J.

A több sebből vérző, létszámproblémákkal is küzdő hazai csapat az első győzelem reményében fogadta a jó formában lévő ellenfelét. Ennek megfelelően fölényben játszott és egy szép támadás után a vezetést is megszerezte. Rögtön jött a válasz: egy gyorsan elvégzett szabadrúgást váltottak gólra a vendégek. A félidő hátralévő része meddő hazai fölénnyel telt. A második játékrészben is a séiek nyomtak, egy szép egyéni alakítás után ismét megszerezték a vezetést. De a mindent eldöntő harmadik találatot csak nem tudta bevinni a házigazda – pedig a lehetőségek megvoltak. Ehelyett a vendégek találtak egy gólt és újra egalizáltak. Tovább rohamozott a hazai csapat – de a játékvezető tett róla, hogy eredménytelenül. Ugyanis egy jogos büntetőt nem adott meg, majd egy gólhelyzetben kilépő játékossal történt szabálytalanságot nézett el nagyvonalúan. A séiek csak magukat okolhatják a győzelem elmaradásáért, a vendégek éltek a lehetőséggel és nagyot küzdöttek az egy pontért. A játékvezetői ténykedés már sokadszor kritikán aluli volt – amit remélhetőleg az alapos játékvezetői ellenőr véleménye is megerősít!

Sitke–Alsóújlak 0-6 (0-3). Sitke, 50 néző, vezette: Monostori I.

Sitke: Bertalan – Imre Gá., Lakatos, Papp B., Csonka, Kiss D., Imre Ge., Németh M., Dunai, Pénzes, Bagoly.

Alsóújlak: Gábor (Szőnye) – Kaposi, Varga K., Pados, Toldi (Káldi M.), Varga Á., Varga N., Tóth Á. (Káldi I.), Ódor (Papp A.), Ország (Vasas), Varga R.

Gólszerzők: Varga R. (4), Toldi, Varga N.

Alacsony színvonalú mérkőzésen a jobb játékerőt képviselő vendégcsapat megérdemelten győzött. Jár a köszönet az ifiből kivett játékosoknak – sajnos a mérkőzés alatt nem kapták meg a nézőtérről a megfelelő biztatást. Tudomásul kell venni,hogy még nem bírják el azt a terhet, amit kényszerből a felnőtt csapat rak rájuk.

Uraiújfalu–Szeleste-Pósfa 1-0 (1-0). Uraiújfalu, 100 néző, vezette: Molnár T.

Uraiújfalu: Horváth B. – Gáspár (Kovács G.), Fehér, SZABÓ B., Pungor N. (Burka), Kollárits, Tóth D. (Simon), PUNGOR SZ., Keszei, AGG, NÉMETH B.

Szeleste-Pósfa: Kovács M. – Németh B., Fülöp, Pethő, Riba, Szele, Szabó B. (Kovács R.), Varga M., Földi, Horváth L. (Csizmazia), Trittremmel.

Gólszerző: Tóth D.

Kiállítva: Kovács G. (73.), ill. Szele (82.).

A sok helyzetet kihagyó hazai csapat megérdemelten nyert a kapura veszélytelen vendégek ellen.

Conoil Mersevát–Bozsok 0-2 (0-1). Mersevát, 100 néző, vezette: Farkas G.

Mersevát: Patyi – Gönye, Csite, Győrvári (Orbán B.), Pethő, Nagy Á., Balogh P., Gáncs, Varga A. (Orbán Gy.), Zsoldos (Takács), Czupor.

Bozsok: Farkas G. – Kratochwill, Kalmár, Nagy Zs. (Iker), Pál (Radics), DÉVÉNYI, Hankó (Pónácz), KOVÁCS P., DOBÁNY P. (Szárnyas), Tompek, KISS M.

Gólszerzők: Pál, Nagy Zs.

Amíg a hazaiak támadó játéka ilyen passzív, addig nem fognak gyűlni a pontok – akaratgyenge játékkal nem lehet mérkőzést nyerni. A vendégek megérdemelten vitték el a három pontot.

Újperint–Gérce-Vásárosmiske 3-2 (0-2). Szombathely, vezette: Németh L.

Újperint: Szlámer – Kovács Zs., Iszak, Jagodits, Polhammer (Csercsics), Horváth M., Fábián (Varga A.), Németh P., Szakály (Taletovits), Pintér, Hazafi (Horváth D.).

Gérce-Vásárosmiske: Fehér – Németh T., Máthé, László, Lerik, Mórocz, Major (Pethő), Nunkovics (Soós), Kovács T., Csonka, Kövesdi (Kiss L.).

Gólszerzők: Kovács Zs. (2), Jagodits, ill. Nunkovics, Lerik.

Pecöl–Gencsapáti 2-1 (0-0). Pecöl, 100 néző, vezette: Kedves R.

Pecöl: Takács – TANCSICS, Czeglédi, Kurucz, Szemes, Gyürü (Seper), FARKAS A., Illés, Németh Á. (Kámán), Horváth B. (Pálfi), Balázs (Németh I.).

Gencsapáti: Horváth Gy. – Petrőczi, Janzsó, Varga R., Mester (Bokor), Dancs, Tóth B. (Szigetvári), Baranyai, Egyed, Kovács G., Tar.

Gólszerzők: Tancsics, Farkas A., ill. Dancs.

Az első félidőben gyengén teljesítettek a csapatok, sok technikai hibát vétettek, keveset futottak. A házigazda a szünetben rendezte sorait, jobb futballal tért vissza a pályára, gyorsan meg is szerezte a vezetést. Ám a vendég egy kontrából egyenlített. A folytatásban a Pecöl mindent egy lapra feltéve rohamozott a győzelemért, végül be is gyűjtötte a három pontot. Második félidei teljesítménye alapján a Pecöl megérdemelten győzte le fiatal, motivált, jól kontrázó ellenfelét.

A 6. forduló menetrendje, szombat, 16.00: Kemenesalja–Újperint. Vasárnap, 16.00: Csepreg–Conoil Mersevát, Bozsok–Sé Honvéd, Gérce-Vásárosmiske–Sitke, Alsóújlak–Uraiújfalu, Szeleste-Pósfa–Pecöl, Gencsapáti–Söpte.

Déli csoport

Tutitextil-Körmend–Gyöngyöshermán-Szentkirály 1-0 (1-0). Körmend-Horvátnádalja, 150 néző, v: Imre B.

Körmend: Sály – Velekei, Popovics (Szatmáry), Törő, Meixner, Horváth Dávid, Petrovics, Sákovits, Kazinczki, Vilics, Szakasics.

Gyöngyöshermán-Szentkirály: Geicsnek – Németh Sz., Kis, Kopácsi (Nagy T.), Szabó A., Hegedűs (Péntek), Dénes, Bakos, Horváth Á., Bihun, Séfer.

Gólszerző: Popovics.

Kiállítva: Szakasics (63.), ill. Kis (63.).

Az ezúttal gyengébben teljesítő házigazda küzdelmes meccsen gyűjtötte be a három pontot – kapkodó játékkal.

Tanakajd–Szentpéterfa 1-5 (0-1). Tanakajd, 120 néző, vezette: Szabó I. Z.

Tanakajd: Marcz L. – Svób (Varga M.), Kovács G., Kölkedi, Marcz G. (Tóth J.), Neubauer, Pál, Kalmár, Filakovszky, Marcz M., Könczöl.

Szentpéterfa: Páll – Török, Wágner K., Horváth V. (Baranyai), Skrapits (Udvardi), Farkas H., Wágner R., Jurasits, Frányi, Hoós, Mersits (Wágner Sz.).

Gólszerzők: Kölkedi, ill. Horváth V. (3), Udvardi, Skrapits.

Hajtós, küzdelmes meccset láthattak a szép számban kilátogató szurkolók. A hazai csapatnál a sok nehézség mellett ezúttal létszámgondok is előjöttek. A meccs végén jól hajrázott a Péterfa, és pillanatok alatt három gólt rúgott.

Csákánydoroszló–Lorry GM Kft. Szarvaskend 6-1 (1-0). Csákánydoroszló, 200 néző, vezette: Boda Gy.

Csákánydoroszló: Baba – Takács (Gérnyi), Draskovics (Pesti), Dedics, Urbán (Lónai), Makai, Kósa (Dihen), Pandur, Kolosits (Márton), Albert, Sárközi.

Szarvaskend: Esztergályos – Velekei, Nagy Á., Tóth A., Csillag, Jóna, Németh T., Nagy Á., Kis-Nemes (Szakály), Kopfer, Wolf (Elekes).

Gólszerzők: Draskovics (2), Lónai, Kósa, Kolosits, Takács, ill. Jóna.

Magabiztosan nyert a remek napot kifogó házigazda.

Pinkavölgye-Felsőcsatár–Bajánsenye 1-1 (1-1). Felsőcsatár, vezette: Harcsár R.

Felsőcsatár: Szabó C. – Czlenner (Simon), Podlaviczki (Horváth M.), Horváth L., Horváth Sz., Pehr, Kopácsi (Sipos), Böhm, Cseri, Terentii (Windisch), Krancz (Schmalzl).

Bajánsenye: Kalamár – Bacsák, Kucsera, Koltai (Simon), Horváth B., Hodács, Kosár, Horváth Z., Kovács I., Mihály, Bakó.

Gólszerzők: Bakó (öngól), ill. Kosár.

Horváth Ranch Kft. Nádasd–Őriszentpéter 5-1 (2-1). Nádasd, vezette: Busi L.

Horváth Ranch Kft. Nádasd: Rejtli (Doktor) – Pálmai, Varga M., Kalamár, Meskó, Tuboly, Németh Bo., Burka (Varga K.), Németh Be., Csenterics (Horváth A.), Gerencsér (Szabó Z.).

Őriszentpéter: Tarafás – Szabó S. (Embersics), Kaszás, Németh A., Sály, Farkas M., Mihályka, Kulcsár, Horváth A., Tamaskó, Szép.

Gólszerzők: Tuboly (2), Németh Be., Gerencsér, Kulcsár (öngól), ill. Farkas M.

Nagy elánnal kezdte a mérkőzést a hazai csapat, sorra dolgozta ki a helyzeteit – azonban egy távoli lövésből a vendég szerzett vezetést. De a Nádasd a szünetig fordítani tudott. Fordulás után jobbára mezőnyben őrölték egymást a felek. Egészen a 88. percig, amikor is a házigazda begyötörte a harmadik gólját – majd még kétszer kapuba talált. Dicséret illeti az Őriszentpéter csapatát, rendkívül motiváltan focizva alaposan megnehezítette a hazaiak dolgát. Az eredmény nem tükrözi a játék képét.

Vasszécseny–Rum 1-3 (0-1). Vasszécseny, 100 néző, vezette: Mónos J.

Vasszécseny: Pungor – Joó, Szalay (Zsolnai), Kiss B. (Fritz), Bori (Maczek), Orsós, Balikó, Sásdi, Gombkötő (Viszked), Varga M., Vadász.

Rum: Busi – Székely, Pupp (Koronczai), Horváth T., Tárkányi, Preiczer, Molnár R., Szalai (Rövid), Leitgeb, Horváth Á., Pásti.

Gólszerzők: Sásdi, ill. Horváth Á. (2), Székely.

Nyáron átalakult hazai csapat egyelőre hullámzó formát mutat. A rumiak jobban kihasználták a lehetőségeiket, így megérdemelten vitték el a három pontot.

Telekes Medosz–Rábatótfalu 1-0 (1-0). Telekes, vezette: Ódor Á.

Telekes: Tóth T. – Pénzes, Németh T. (Szakter), Blaskovics (Horváth N.), Czövek (Görcsi P.), Osvald, Kónya, Vincze (Büki), Tóth N. (Németh M.), Szakos, Görcsi D.

Rábatótfalu: Szukics – Náricza, Gallai, Domján, Sütő, Szakács, Kóczán L. (Németh D.), Sulics, Keresztúri, Kóczán P. (Kovács Á.), Horváth M.

Gólszerző: Czövek.

A 6. forduló menetrendje: szombat, 16.00: Bajánsenye–Vasszécseny, Rum–Tanakajd, Gyöngyöshermán-Szentkirály–Telekes. Vasárnap, 19.00: Szentpéterfa–Horváth Ranch Kft. Nádasd, Őriszentpéter–Csákánydoroszló, Lorry GM Kft Szarvaskend–Tutitextil-Körmend VSE.

Kérjük a csapatvezetőket, hogy a tudósításokat küldjék el a [email protected] email címre.