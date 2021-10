Megyei II.: megizzadt Pecölben, de nyert a Csepreg, győzött Körmenden a Felsőcsatár

A 11. forduló mérkőzéseivel folytatódott a küzdelem a megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság Északi és Déli csoportjában.

Északi csoport

Uraiújfalu–Elektromol Spari 2-0 (0-0). Uraiújfalu, 50 néző, vezette: Szabó I. Z.

Uraiújfalu: Horváth B. – Varga Zs. (Agg), Gáspár (Kovács G.), Gallen, Szabó B., Kollárits, Tóth D. (Simon), Pungor, Fehér (Bokor), Keszei, Németh B.

Spari: Gyetvay – Dienes, Fülöp (Sipos), Varsányi, Barbalits, Pados B., Pados G., Németh V., Schmidt, Nyári, Németh R.

Gól: Németh B., Kovács G.

A mezőnyfölényben futballozó hazaiak, ha nehezen is, de megérdemelten győzték le sportszerű ellenfelüket.

Sitke–Conoil Mersevát 1-4 (0-2). Sitke, vezette: Farkas G.

Sitke: Kelemen – Szakos, Imre Gá., Lakatos (Horváth B.), Papp B., Dunai A., Imre Ge. (Bagoly), Sulyok, Németh M., Dunai M., Bakics.

Mersevát: Patyi – Varga A. (Pásti), Gönye (Dénes M.), Győrvári, Pethő, Dénes B., Orbán (Takács), Nagy Á., Csite, Balogh P., Czupor (Tanai).

Gól: Szakos, ill. Czupor, Pásti, Csite, Győrvári.

A felek alacsony színvonalú focival rukkoltak elő. Igaz, a vendégeknek ez is elég volt a három pont megszerzéséhez.

Szeleste-Pósfa–Gérce-Vásárosmiske 4-2 (4-2). Szeleste, vezette: Vass I.

Szeleste: Kovács M. – Pethő (Horváth E.), Tokaji (Csizmazia), Gál, Szele (Gecse), Fülöp (Ódor), Tóth R. (Németh B.), Szabó B., Varga M., Földi, Horváth L.

Gérce: Komáromi – Németh T., Máthé, László, Pethő (Kiss L.), Lerik, Mórocz, Sali (Soós), Nunkovics, Kovács T., Kövesdi (Ódor).

Gól: Fülöp (4), ill. Lerik, Pethő.

Gencsapáti–Kemenesalja 1-3 (0-1). Gencsapáti, v.: Polgár T.

Gencsapáti: Szalay – Petrőczi (Lőrincz), Janzsó (Szigetvári), Varga R. (Kovács P.), Dancs, Molnár B., Bokor, Baranyai, Egyed (Horváth Á.), Kovács G., Tar.

Kemenesalja: Bakos – Bándoli (Kolompár), Belegrai, Szakál, Őri, Németh J., Czöndör, Vajda, Pethő, Péter, Varga R.

Gól: Baranyai, ill. Németh J. (2), Czöndör.

A hazai csapat hiába birtokolta többet a labdát, dolgozott ki több helyzetet – a lehetőségeit rendre elpuskázta. A vendégek viszont jó helyzetkihasználással rukkoltak elő.

Söpte–Bozsok 3-0 (1-0). Söpte, vezette: Harcsár R.

Söpte: Márffi – Németh M., Kovács E., Rómer, Léhmann, Marton (Fogl), Horváth B., Hujber (Udvardi), Koronczai, Vámos, Mester.

Bozsok: Farkas G. – Bigner, Nagy Zs. (Iker), Pál (Szenteleki B.), Dévényi, Hankó, Kovács P., Dobány Patrick (Möslinger), Tompek, Kiss M., Marti.

Gól: Németh M., Hujber, Mester.

Gyors, a 2. percben született hazai gól adta meg a mérkőzés alaphangját. A folytatásban mezőnyben gyűrték egymást a felek, a kapuk ritkán forogtak veszélyben. A második félidőben már a söptei csapat kontrollálta a meccset, mezőnyfölényben játszott és két védelmi megingást is góllal büntetett – megérdemelten tartotta otthon a három pontot. A csapatok jobbulást és mielőbbi visszatérést kívánnak a súlyos térdsérülést szenvedett Marton Zoltánnak.

Pecöl–Csepreg 0-1 (0-1). Pecöl, vezette: Kedves R.

Pecöl: Takács – Pálfi (Farkas A.), Kurucz (Hóbor), Szemes, Farkas E. (Németh I.), Gyürü, Oszkó, Illés, Balázs (Kámán), Horváth B., Iszak.

Csepreg: Jakatics – Kótai, Steiner M., Kossuth, Simon, Takács (Merk), Pócza, Nika B., Nagy D. (Németh O.), Lukács (Nika M.), Steiner C.

Gól: Nagy D.

A hazai csapat jól kezdett, egy komoly helyzetet is kidolgozott, amit elpuskázott. Míg a vendég egy szöglet utáni kavarodásból megszerezte a vezetést. Fordulás után próbált támadóbb szellemben futballozni a házigazda, meg is nehezítette ellenfele dolgát – de a vendégek győzelme megérdemelt.

Újperint–Sé Honvéd 4-1 (3-0). Szombathely, v: Imre B.

Újperint: Biró (Balaton) – Márk (Taletovits), Kovács Zs., Iszak (Horváth D.), Nyári, Horváth M., Szmolek, Németh P., Szakály (Sásdi), Egyed, Tóth M. (Pintér).

Sé: Földi – Szalay, Séfer, Kovács K., Werderits (Bogyai), Muzsai (Prim), Boldizsár, Fich­tacher, Tóth F. (Kiss B.), Kámán (Rada), Nemes.

Gól: Szakály, Németh P., Tóth M., Egyed, ill. Rada.

A 12. forduló menetrendje: szombat 15.00: Kemenesalja–Szeleste. Vasárnap 13.30: Sé–Sitke, Mersevát–Uraiújfalu, Spari–Pecöl, Csepreg–Söpte, Bozsok–Gencsapáti, Gérce–Alsóújlak.

Déli csoport

Tutitextil-Körmend VSE–Pinkavölgye-Felsőcsatár 2-3 (1-0). Körmend-Horvátnád­alja, 150 néző, v: Mónos J.

Körmend: Sály – Velekei, Horváth Á. (Szatmáry), Popovics, Törő, Szakasics, Horváth D., Petrovics, Sákovits, Horváth A. (Simon), Szabó P.

Felsőcsatár: Tieber – Czlen­ner, Horváth L., Horváth Sz., Pehr, Kopácsi (Terentii), Schmalzl (Pock), Böhm (Windisch), Cseri, Krancz, Orbán (Krajczár).

Gól: Popovics, Törő, ill. Schmalzl, Kopácsi, Pehr.

A hazai csapat az első félidőben eldönthette volna a meccset, de a rengeteg helyzetéből csak egyet váltott gólra. A második félidő elején egy szöglet után kavarodásból betalált a vendég, majd két kontrát is góllal fejezett be. A Felsőcsatár felháborító módon húzta az időt, talán ha húsz perc volt a tiszta játékidő a második félidőben – ehhez az antifutballhoz a gyenge játékvezetés asszisztált. A házigazda szépített, majd a végén nem kapott meg egy 11-est, de főleg a gyenge helyzetkihasználása miatt kapott ki.

Csákánydoroszló–Vasszécseny 4-3 (2-2). Csákánydoroszló, vezette: Talabér N.

Csákánydoroszló: Baba – Kolosits, Danyi, Draskovics (Kósa), Makai, Pandur, Dedics, Sárközi, Márton, Takács, Urbán.

Vasszécseny: Székely – Szalay, Viszked, Kiss B. (Kontics), Bori, Orsós, Balikó, Zsolnai (Kámán), Sásdi, Márok, Varga M.

Gól: Makai (2), Kolosits, Draskovics, ill. Balikó, Szalay, Zsolnai.

A Csákány magának tette nehézzé a meccset, rengeteg helyzetet hagyott ki – három kapufát rúgott. De csak begyűjtötte a megérdemelt győzelmet.

Horváth Ranch Kft. Nádasd–Tanakajd 4-1 (2-0). Nádasd, vezette: Németh T.

Nádasd: Doktor – Pálmai, Varga M. (Gerencsér), Kalamár, Meskó M. (Horváth A.), Tuboly, Németh Bo., Szabó D., Burka (Csenterics), Németh Be. (Szabó Z.), Meskó Á. (Varga K.).

Tanakajd: Marcz L. – Kovács G., Kölkedi, Marcz G., Neubauer (Tóth J.), Pál, Kalmár, Filakovszky, Marcz M., Könczöl, Nagy K.

Gól: Szabó D. (2), Meskó M. (2), ill. Marcz G.

Az első félidő nem igazán a futball szépségéről szólt, de a hazaiak így is betaláltak kétszer. A második félidő elejét átaludta a hazai csapat, kettő 11-est is összehozott a tanakajdi csapat számára, melyből egyet Doktor hárított. A büntetőre tíz percen belül jött a hazai válasz, majd a mérkőzés végén felkerült az i-re a pont, kialakult a 4-1-es végeredmény. Megérdemelten tartotta otthon a három pontot a Nádasd. A hazai csapat tagjai külön gratulálnak Szabó Dávidnak, aki két góllal ünnepelte meg kisfia születését.

Gyöngyöshermán-Szentkirály–Őriszentpéter 6-4 (3-3). Szombathely, vezette: Elek T.

Gyöngyöshermán: Geics­nek – Kopácsi, Kis (Goda), Németh Sz., Szabó A., Dénes, Bazsó, Bihun, Tima (Hegedűs), Szekeres, Séfer.

Őriszentpéter: Tarafás – Szabó D., Szabó S. (Horváth Cs.), Kaszás, Németh A., Sály, Mihály, Kulcsár, Horváth A. (Mihályka), Tamaskó, Szép.

Gól: Kopácsi (3), Németh Sz. (2), Bazsó, ill. Sály, Németh A., Szabó S., Szép.

Fordulatos, jó iramú, sportszerű mérkőzést láthattak a nézők. A meccset jól kezdte a vendég, a 7. percben már két góllal vezetett. A hazai gárda nem adta fel, a 19. és a 20. percben is betalált, majd a 37. percben a vezetést is megszerezte. Azonban a jól futballozó vendég a 43. percben egyenlített. Kopácsi harmadik találatával vezetett újra a Szentkirály, és úgy tűnt, hogy ezzel kialakult a végeredmény. A 80. percben azonban az Őriszentpéter újra egyenlíteni tudott. Egy percet kellett várni csak a hazai válaszra, Németh Szabolcs szerezte meg a második gólját, majd a 89. percben Bazsó találatával alakult ki a 6-4-es végeredmény.

Rábatótfalu–Szentpéterfa 0-1 (0-1). Szentgotthárd-Rábatótfalu, 100 néző, v: Rácz P.

Rábatótfalu: Szukics – Náricza, Keresztúri, Falb (Tamaskó), Düh, Kovács Á., Kóczán L., Sulics, Könye, Kóczán P. (Klujber), Anderkó (Domján).

Szentpéterfa: Páll – Udvardi (Hoós B.), Török, Wágner K., Horváth V., Skrapits (Hoós Á.), Garger, Farkas H. (Baranyai), Wágner R. (Wágner Sz.), Gaál R., Jurasits.

Gól: Gaál R.

Jó iramú, harcos meccset láthattak a nézők. A döntetlen igazságosabb eredmény lett volna, de a vendég egy góllal jobbnak bizonyult. A mérkőzés összképe bizakodásra adhat okot Rábatótfaluban, a csapat lassan talán kilábal a hullámvölgyből.

Telekes Medosz–Bajánsenye 1-1 (0-1). Telekes, vezette: Molnár T.

Telekes Medosz: Osvald N. – Pénzes, Németh T., Németh M., Blaskovics, Czövek (Büki), Osvald M., Kónya, Vincze, Horváth N., Görcsi (Szakter).

Bajánsenye: Kalamár – Bacsák, Vörös (Luter), Kucsera, Horváth B., Kosár, Bakó, Fábián, Kovács I., Avas (Simon), Horváth Z.

Gól: Kónya, ill., Németh M. (öngól).

Kiállítva: Németh M. (89., Telekes).

A 12. forduló menetrendje: szombat 13.30: Tanakajd–Csákánydoroszló. Vasárnap 13.30: Vasszécseny–Körmend VSE, Rum–Rábatótfalu, Szentpéterfa–Gyöngyöshermán-Szentkirály, Őriszentpéter– Szarvaskend, Felső­csatár–Telekes. KA, TG

Kiemelt képünkön: Söpte–Bozsok 3-0 – Hujber Gábor is kapuba talált

Északi csoport

1. Csepreg 10 10 0 0 51 – 4 30 2. Söpte 10 9 0 1 36 – 9 27 3. Bozsok 10 7 1 2 25 – 11 22 4. Alsóújlak 10 7 0 3 30 – 14 21 5. Gencsapáti 10 6 0 4 19 – 17 18 6. Kemenesalja 11 5 3 3 23 – 21 18 7. Gérce-Vásárosm. 11 5 0 6 33 – 25 15 8. Uraiújfalu 10 5 0 5 14 – 18 15 9. Pecöl 10 4 2 4 21 – 24 14 10. Szeleste-Pósfa 10 4 1 5 18 – 21 13 11. Újperint 11 3 2 6 22 – 32 11 12. Mersevát 10 3 1 6 17 – 27 10 13. Spari 10 2 0 8 12 – 40 6 14. Sé 10 1 2 7 14 – 24 5 15. Sitke 11 0 0 11 6 – 54 0

Déli csoport