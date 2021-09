Megyei II.: Nyolcszor mattolta ellenfelét a Csepreg, nem hibázott a veretlen, éllovas Vép – fotók

A 6. forduló mérkőzéseivel folytatódott a küzdelem a megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság északi és déli csoportjában.

Északi csoport

Kemenesalja–Újperint 2-2 (1-0). Vönöck, 100 néző, vezette: Szejke L.

Kemenesalja: Bakos – AMBRUS Szakál, Belegrai, Őri (Kolompár), Dobson (Veszprémi), NÉMETH J. (Pethő), Berecz (Nagy R.), PÉTER (Lőrincz), Ölbei, Vajda.

Újperint: Biró – Kovács Zs., Horváth D., Jagodits, Polhammer, Horváth M., Egyed, Németh P. (Taletovits), Pintér, Hazafi, Tóth M. (Lévai).

Gólszerzők: Németh J. (2), ill. Pintér, Horváth M.

Az első félidőben csak egy gól esett, a játékrész hajrájában szabadrúgásból talált kapuba a házigazda. A második félidő közepén egy egyéni hibát büntetve egyenlített a vendég. Majd egy jogos 11-est értékesítve ismét előnybe került a házigazda. A csattanó a hosszabbításra esett: egy szabadrúgást értékesítve ismét egalizált a jól felkészített, harcos Újperint. Az eredmény igazságos.

Csepreg–Conoil Mersevát 8-0 (3-0). Csepreg, vezette: Kedves R.

Csepreg: Jakatics – Kótai, Steiner, Tájmel (Németh O.), Kossuth, Nika (Baranyai), Simon (Takács), Pócza, Nagy D., Merk, Lukács (Kovács B.).

Mersevát: Patyi – Varga A. (Borbács), Gönye, Dénes M. (Németh G.), Pethő (Takács), Dénes B., Orbán Gy., Orbán B., Gáncs (Zsoldos), Nagy Á., Czupor.

Gólszerzők: Pócza (3), Lukács (2), Nagy D., Steiner, Németh O.

Már az első percben megszerezte a vezetést a Csepreg, majd Pócza András mesterhármasával négy gólra növelte előnyét. A folytatásban a végig sportszerűen küzdő vendég a kétszámjegyű vereség elkerülésére törekedett – de a minden csapatrészében jobb hazaiak így is nyolc gólig jutottak! A Csepreg SE vezetői és sportolói ezzel a győzelemmel gratulálnak Tóth András házasságkötéséhez.

Bozsok–Sé Honvéd 1-0 (1-0). Bozsok, vezette: Papp Á.

Bozsok: FARKAS G. – Bigner, Kratochwill, Kalmár, Nagy Zs. (Kappel), Pál (Marti), Dévényi, Hankó (Möslinger), Kovács P., TOMPEK, Kiss M. (Iker).

Sé Honvéd: Földi – Varga G., Séfer, Kovács K., Werderits, Muzsai, Boldizsár, Fichtacher, Soós (Nárai), Uri (Rada), Nemes.

Gólszerző: Nagy Zs.

Az első félidei játéka és helyzetei alapján gólokkal kellett volna vezetnie a bozsoki csapatnak. Ám helyzetek sokaságát puskázta el a hazai együttes. A második játékrészben már a séiek irányítottak, és izgalmassá tették a mérkőzést. De a 90 percet tekintve a bozsokiak megérdemelten tartották otthon a három pontot.

Gérce-Vásárosmiske–Sitke 7-1 (2-1). Gérce, 120 néző, vezette: Héra Cs.

Gérce-Vásárosmiske: Fehér – Németh T., Máthé, László, Lerik, Mórocz, Sali, Nunkovics, Kovács T. (Kiss L.), Csonka, Kövesdi (Kiss T.).

Sitke: Kelemen – Imre Gá. (Bagoly), Gyürü, Papp B., Horváth B., Csonka, Imre Ge., Sulyok, Németh M., Bakics (Dunai), Horváth G.

Gólszerzők: Lerik (2), Kovács T. (2), Nunkovics, Máthé, Mórocz, ill. Gyürü.

A hazai csapat játékban és eredményességben is felülmúlta a sportszerűen küzdő ellenfelét – és ilyen arányban is megérdemelt győzelmet aratott. A hazaiaknál minden játékos jó teljesítményt nyújtott. A győzelmet Major Márkus mielőbbi felépülésére ajánlja a házigazda.

Alsóújlak–Uraiújfalu 2-3 (2-1). Alsóújlak, 80 néző, vezette: Szabó P.

Alsóújlak: Gábor – Kaposi, Varga K. (Papp A.), Pados (Káldi M.), Toldi (Hancz), Varga Á., Varga N., Ódor, Ország (Vasas), Nagy Z. (Káldi I.), Varga R.

Uraiújfalu: Horváth B. – Szabó M., Szabó B., Pungor N., Kollárits (Simon), Tóth D. (Gallen), Pungor Sz., Fehér, Keszei, Agg (Gáspár), Németh B. (Varga Zs.).

Gólszerzők: Varga R. (2), ill. Gáspár, Szabó M., Agg.

Kiállítva: Szabó B. (81., Uraiújfalu).

Egy védelmi hibát követően a vendégek gyorsan megszerezték a vezetést. Azonban a hazaiak két szépségdíjas találattal fordítottak, így előnnyel vonulhattak szünetre. A második félidőben kicsit álmosabban futballozott a házigazda, de így is kialakított, és elpuskázott egy 100 százalékos ziccert. Aztán jött a 90. perc, amikor a játékvezető egy olyan 11-est ítélt az Urai csapatának, amin még a vendégek is meglepődtek… Ezt az igazságtalanságot a hazai alakulat nem bírta feldolgozni, így az egy pontot sem tudta megtartani – a vendég a ráadásban is betalált. Győzelmet nem érdemelt az Alsóújlak, de ha a játékvezető nem nyúl bele a meccsbe, akkor most három ponttal gazdagabb lenne.

Szeleste-Pósfa–Pecöl 2-3 (0-2). Szeleste, 130 néző, vezette: Bedi T.

Szeleste-Pósfa: Kovács M. – Németh B. (HORVÁTH E.), Gál (Horváth L.), Kovács R., FÜLÖP, FÖLDI, RIBA, Tóth R., Pethő, Varga M., TRITTREMMEL.

Pecöl: Takács – Pálfi, Czeglédi, Kurucz, Szemes, Gyürü, Illés, Németh Á. (Hóbor), Balázs (Németh I.), Seper (Kollarics), Horváth B.

Gólszerzők: Varga M., Riba, ill. Seper, Illés, Gyürü.

A vendég koncentrált jobban az első félidőben, kétgólos előnyre tett szert. Fordulás után viszont átvette az irányítást a remekül futballozó házigazda, ki is egyenlített. Sőt, a folytatásban volt lehetősége, hogy megnyerje a meccset – ám a helyzetek kimaradtak. Amiért járt a büntetés: a vendég egy pontrúgás után fejjel betalált, elvitte a három pontot. A döntetlen igazságosabb eredmény lett volna.

Gencsapáti–Söpte 0-4 (0-2). Gencsapáti, vezette: Monostori I.

Gencsapáti: Szalay – Janzsó (Szigetvári), Varga R. (Tóth B.), Mester (Kovács P.), Dancs (Németh T.), Molnár B., Bokor, Baranyai, Egyed, Kovács G., Tar.

Söpte: Márffi – Mester (Fogl), Rómer, Németh Ma., Kovács E., Hujber (Udvardi), Vámos, Varga A., Koszokovits, Koronczai, Bajnok (Horváth B.).

Gólszerzők: Hujber (2), Rómer, Vámos.

Kiállítva: Varga A. (28., Söpte).

A bajnokság egyik esélyese teljesen megérdemelt győzelmet aratott – a hazaiak a szezon leggyengébb teljesítményét nyújtották.

A 7. forduló menetrendje, vasárnap, 16.00: Uraiújfalu–Gérce-Vásárosmiske, Sitke–Kemenesalja, Újperint–Bozsok, Sé Honvéd–Csepreg, Conoil Mersevát–Elektromol Spari, Söpte–Szeleste-Pósfa, Pecöl–Alsóújlak.

Déli csoport

Bajánsenye–Vasszécseny 2-4 (0-2). Bajánsenye, 100 néző, vezette: Busi L.

Bajánsenye: Kalamár (Simon) – Bacsák, Vörös, Kucsera, Horváth B., Mihály, Kosár, Fábián, Kovács I. (Luter), Hodács, Bakó.

Vasszécseny: Székely (Pungor) – Joó, Szalay (Maczek), Márok (Zsolnai), Kiss B. (Viszked), Bori, Orsós, Balikó, Sásdi, Vadász, Fritz (Gombkötő).

Gólszerzők: Vörös, Kosár, ill. Joó (2), Szalay, Kiss B.

A sérüléssel bajlódó, meghatározó játékosait nélkülöző hazai csapat bátortalanul kezdte a mérkőzést. Így a vendégek – érdemi játék nélkül – az első félidőben már kétgólos előnyhöz jutottak. A második félidőben a hazaiak támadólag léptek fel, helyzeteikből kettőt értékesítettek, de a vendégek is góllal fejeztek be két kontratámadást – így megnyerték a meccset. Az igazi sportember a nehéz, sikertelen időszakban is helyt áll – talán a csapat játékosai és vezetői is kitartanak, bízva egy jó tavaszi szereplésben.

Rum–Tanakajd 2-3 (0-2). Rum, 200 néző, vezette: Bazsó F.

Rum: Busi – Székely, Pupp, Horváth T., Preiczer, Molnár R. (Koronczai), Szalai (Tárkányi), Gyurkó B. (Gyurkó A.), Leitgeb, Horváth Á., Pásti.

Tanakajd: Filakovszky – Svób (Nagy K.), Kovács G., Kölkedi, Marcz G., Marcz D. (Tóth J.), Pál, Kalmár, Marcz M., Könczöl, Varga M.

Gólszerzők: Pásti (2), ill. Kalmár, Könczöl, Kölkedi.

A hazai csapat rossz felfogásban, gyengén futballozott az első félidőben, amit két góllal büntetett a Tanakajd. A második félidőben már a házigazda uralta a meccset, de semmi nem akart sikerülni – például négyszer (!) is a kapufa segítette ki a vendéget. Végül szors eredménnyel zárult a meccs, de a vendégek vitték el a három pontot. A Tanakajd nem futballozott jól, de nagyon akarta a győzelmet, ezért meg is érdemelte.

Gyöngyöshermán-Szentkirály– Telekes MEDOSZ 4-1 (2-0). Szombathely, vezette: Németh T.

Gyöngyöshermán–Szentkirály: Geicsnek – Bihun, Bakos (Tima), Hegedűs (Péntek), Szabó A., Németh Sz., Dénes, Bazsó, Kondor (Balázs), Szekeres, Séfer.

Telekes: Osvald N. – Szakos (Szakter), Németh T. (Büki), Németh M., Czövek, Osvald M., Kónya, Vincze, Tóth N. (Blaskovics), Horváth N., Görcsi.

Gólszerzők: Németh Sz. (2), Balázs, Kondor, ill. Horváth N.

Rendkívül fegyelmezetten, jó formában futballozott a hazai gárda – A Gyöngyöshermánt nem zavarta meg az sem, hogy a szünet előtt pár perccel súlyos sérülést szenvedett az egyik játékosa. Végül megérdemelt győzelmet aratott a hazai együttes a jól küzdő Telekes ellen.

Szentpéterfa–Horváth Ranch Kft. Nádasd 2-1 (2-0). Szentpéterfa, 200 néző, vezette: Bíró O.

Szentpéterfa: Páll – Török (Wágner Sz.), Wágner K., Horváth V. (Udvardi), Skrapits (Hoós B.), Garger (Gaál), Farkas H., Wágner R., Jurasits, Frányi, Hoós Á.

Nádasd: Rejtli – Varga K. (Horváth A.), Pálmai (Németh Be.), Meskó Á., Kalamár, Meskó M., Tuboly, Németh Bo., Szabó D. (Szabó Z.), Burka, Csenterics (Gerencsér).

Gólszerzők: Horváth V., Wágner R., ill. Meskó M.

Az első félidőben nagyszerűen futballozott a házigazda, ekkor eldönthette volna a meccset. A Nádasd nem adta fel, agresszív, kemény futballal tért vissza a második félidőre. Rengeteg szabadrúgást harcolt ki, kapu elé beível labdákkal próbálkozott, az utolsó pillanatig nyílttá tette a csatát – de csak szépíteni tudott a jól küzdő hazai együttes ellen. Értékes három pontot gyűjtött be a szervezett, motivált péterfai alakulat.

Őriszentpéter–Csákánydoroszló 0-6 (0-2). Őriszentpéter, 130 néző, vezette: Árpád A.

Őriszentpéter: Tarafás – Kaszás, Németh A. (Embersics), Sály, Mihály, Mihályka (Őr), Kulcsár, Tamaskó, Szabó S., Szép, Horváth A.

Csákánydoroszló: Baba – Takács, Draskovics (Gérnyi), Dedics, Makai, Kósa, Pandur (Dihen), Márton, Kolosits (Lónai), Albert, Sárközi.

Gólszerzők: Makai (2), Takács, Márton, Kósa, Lónai.

Ilyen arányban is megérdemelten nyert a remek napot kifogó vendég.

Lorry Gm Kft Szarvaskend–Tutitextil-Körmend VSE 4-2 (2-1). Szarvaskend, 200 néző, vezette: Horváth P.

Szarvaskend: Esztergályos – Velekei (Elekes), Tóth A., Csillag, Jóna (Somogyi), Németh T., Földes, Nagy Á., Kis-Nemes, Kopfer, Wolf.

Körmend VSE: Sály – Velekei, Horváth Á., Popovics, Törő, Meixner, Horváth Dávid, Sákovits, Kazinczki (Horváth A.), Vilics, Szabó P.

Gólszerzők: Velekei (2), Jóna, Csillag, ill. Popovics, Vilics.

Jól előkészített pályán, sok néző előtt került sor a mérkőzésre, melynek első félidejében a hazaiak egygólos előnyre tettek szert. A második félidőben a Szarvaskend több helyzetet alakított ki, ezek közül kettőt be is rúgott – egy 11-est viszont kihagyott. Így a mérkőzés összképe alapján a hazaiak győzelme megérdemeltnek mondható.

A 7. forduló menetrendje, szombat, 16.00: Tutitextil-Körmend VSE–Őriszentpéter, Tanakajd–Bajánsenye. Vasárnap, 16.00: Csákánydoroszló–Szentpéterfa, Horváth Ranch Kft Nádasd–Rum, Vasszécseny–Pinkavölgye- Felsőcsatár, Telekes MEDOSZ–Lorry GM Kft. Szarvaskend.