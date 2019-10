Megyei II. osztály: magabiztos volt a Gérce, a Söpte, valamint a Csákánydoroszló is

A 8. forduló mérkőzéseivel folytatódott a megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság.

Északi csoport

Sitke–Söpte 1-6 (0-2). Sitke, 50 néző, vezette: Monostori I.

Sitke: Kelemen (Viczmándi) – Imre, BAGOLY G., Török, BAGOLY A., Gyürü, PAPP B. (Hantó), Poós, Szita, HORVÁTH G., Németh M. (Tóbiás).

Söpte: Gombor (Nagy B.) – Polgár, Varga Cs., Pusker (Németh B.), Németh M., Nagy K., Molnár B., Varga A., Szakály (Légler), Pereszteghy, Szép.

Gólszerzők: Gyürü T., ill. Szép Á. (3), Németh M., Németh B., Molnár B.

Kiállítva: Gyürü (Sitke, 58.).

A jobb erőkből álló vendég­csapat megérdemelt győzelmet aratott a mérkőzés végére most már sorozatban összeomló hazaiak fölött.

Pecöl–Mersevát 0-0. Pecöl, 50 néző, vezette: Kedves R.

Pecöl: Kurucz – Pálfi (Both), Németh Á. (Szemes D.), Szemes Z., Varsányi, Oszkó, Hóbor, Szemes B. (Lakatos), Janek, Horváth B., Székely.

Mersevát: Tóth Á. – Kovács B., Dénes, Nagy Á., Orbán Gy. (Németh G.), Orbán B., Gönye, Gáncs, Czupor, Győrvári G. (Tétry), Takács.

K.: Horváth B. (Pecöl, 54.)

A gyenge színvonalú mérkőzésen mindkét csapat halovány játékkal rukkolt elő. A tipikus egygólos meccsen egyik csapat sem tudott betalálni.

Kemenesalja–Gencsapáti 1-0 (1-0). Vönöck, 70 néző, vezette: Papp Á.

Kemenesalja: PATYI – SZAKÁL (Farkas P.), KÓBOR, FÜLÖP, Lőrincz G. (Bodor), CZÖNDÖR (Smidéliusz), Őri, Lőrincz M., Kolompár (Rosta), SZAKÁLY, Varga R. (Bándoli).

Gencsapáti: Lőrincz D. – Czika, Kovács A., Markó (Domján), Varga R., Bokor, Molnár K., Lőrincz T., Tóth B., Molnár B., Tar.

G.: Czöndör B.

Igencsak döntetlen szagú meccset vívtak az felek.

Mindkét oldalon adódtak helyzetek. Ugyan most a szerencse a hazaiak mellé állt, ám tettek is érte, hogy otthon tartsák a három pontot. A hazai kapus remekül teljesített, valamint egy váratlan helyzet fordította a Kemenesalja felé a mérleg nyelvét.

ÖTE Ikervár–Szeleste- Pósfa 4-1 (0-1). Ikervár, 100 néző, v.: Takács Ryan L.

Ikervár: Hujbert – NÉMETH M., Belegrai, Pap, Dobson, VINCZE, Németh P., Döbrente, Varga M. (NAGY A.), SCHIMMER (Kosztolánczi), Vass.

Szeleste: Kovács M. – Pethő, Pomper, Fülöp, Földi, Riba, Szabó B., Nagy I. (Horváth E.), Varga M. (Nagy D.), Könczöl, Trittremmel.

G.: Schimmer Z. (2), Döbrönte, Nagy A. ill., Pomper Z.

K.: Kosztolánczy (83.), ill. Trittremmel (85.).

Az első félidőt átaludta a hazai csapat. A vendégek egy kontrából szereztek vezetést. A második játékrészben feljavult az Ikervár támadójátéka, magabiztosan nyert.

Zanat–Elektromol Spari 3-2 (2-0). Szombathely, 50 néző, vezette: Kovács G.

Zanat: SZENTGYÖRGY­VÁRI – NÉMETH P. (HORVÁTH G.), SCHMIDT, GUTTMANN, SZABÓ Z., GYURÁCZ, SZALAY, PÖRGE, TÓTH ZS., BAKUCZ, PUTZ (OLASZ).

Spari: BIRÓ – Kovács T., Barbalits (Tóth A.), Pulai, Virág, Dancs, Fritz, Horváth Gy., Németh V., Németh R., Pados (Sipos).

G.: Szalay Cs., Putz B., Pörge P. ill., Dancsó M., Németh V.

A hazai csapat motiváltan kezdett, hiszen még soha nem tudta megverni szombathelyi riválisát. Hamar kétgólos előnyre tett szert, és az első fél-

időben meg is szórhatta volna a „vendégeket” – de a kapusa meccsben tartotta. A második félidő elején megszerezte a harmadik gólt is a Zanat. Ettől megnyugodott, ami majdnem megbosszulta magát, mert a Spari talált két gólt. Végül a Zanat megérdemelten nyert. A hazai gárda a történelmi győzelmet a közelmúltban elhunyt Bárdics Jenő törzsszurkolójának ajánlja: „Köszönjük fentről a szurkolást, Jenő bácsi!”

Ölbő–Bozsok 0-2 (0-0). Ölbő, 70 néző, v.: Horváth Á.

Ölbő: Bertalan – Nardai, Kovács T., Szele, Németh Z., Farkas B., Fehér, Weinelt, Pencz, Bognár (Baksay), Juhász (Tóth G.).

Bozsok: Szabó C. – Iker (Pál), Kratochwill, Dévényi (Szárnyas), Horváth P. (Tóth D.), Kovács P., Szalai, Rapi, Könye, Kiss M., Horváth Á.

G.: Kovács T. (öngól), Könye M.

A gyenge hazai csapatot megérdemelten győzte le egy jó erőkből álló vendég.

Alsóújlak–Gérce-Vásárosmiske 1-6 (1-3). Alsóújlak, 160 néző, vezette: Bazsó F.

Alsóújlak: GÁBOR – KAPOSI, TAKÁCS (HANCZ), VARGA K. (ORSZÁG), PADOS (PAPP A.), TOLDI (ROHONCZI), VARGA Á., VARGA N. (TŰH), KÁNTOR, NAGY Z., VARGA R.

Gérce: Komáromi Z. – Komáromi A., Németh T., László, Major, Glavánovics, Mórocz, Hompok (Horváth B.), Sali, Kövesdi, Nunkovics (Bognár).

G.: Varga R. ill., Glavánovics I. (2), Nunkovics Cs., Mórocz Á., Major M., Komáromi A.

K.: Varga Á. (81., Alsóújlak), Hancz (85., Alsóújlak).

A mérkőzést a sportszerűen futballozó gércei csapat nyerte, megérdemelten. Az első félidőben bekapott gólokat viszont játékvezetői tévedések előzték meg – a hazai gárda 1-3-ról már nem tudott felállni. Ezután

újabb gércei kapott gólok, hazai kiállítások következtek, ami végleg megpecsételte a vendéglátó sorsát.

Honvéd Sé–Uraiújfalu 1-0 (0-0). Sé, 100 néző, v.: Héra.

Sé: Földi – Séfer, Kovács K. (Elekes), Werderits, Bogyai (Molnár B.), Fichtacher, Soós, Vándori (Haraszti), Kámán (Farkas P.), Sümegi (Szalay), Uri.

Uraiújfalu: HARCSÁR – Szabó M., VARGA ZS., Gáspár, Gallen A., Pungor (Keszei T.), Agg, Keszei R., Farkas A. (Varga P.), Gallen I. (Kollárits), Németh I.

Gólszerző: Farkas P.

Kiállítva: Keszei (78., Uraiújfalu), Gallen (89., Uraiújfalu).

A hazai csapat támadólag lépett fel, nyomatékosítani akarta, hogy számára csak a győzelem az elfogadható. Ám a játéka meddőnek bizonyult, sokat hibáztak a séi játékosok. A vendégek kontrákkal próbálkoztak, a félidő legnagyobb helyzete is előttük adódott. A második félidőben a séiek fokozták a tempót, helyzeteik, kapufáik voltak. Aztán egy kapu előtti kavarodásból sikerült vezetést szerezniük – ezzel a góllal nyertek. A hazai győzelem megérdemelt, mely a második félidő alapján nagyobb is lehetett volna, ha a vendégcsapat kapusa nem parádézik.

Déli csoport

Bajánsenye–Szentpéterfa 4-2 (1-1). Bajánsenye, 100 néző, vezette: Farkas G.

Bajánsenye: Kovács V. (Vörös) – Albert (Luter), Szabó Sz. (Simon), Mihály (Fábián B.), Réczeg, Bakó, Kovács I., Fábián K., Horváth B., Kosár, Kalamár.

Szentpéterfa: Páll – Wágner K., Gaál Á., Farkas H., Wágner R., Gaál R., Wágner Sz. (Kovács B.), Jurasits, Hoós B., Frányi (Hoós G.), Hoós Á.

Gólszerzők: Kosár (2), Fábián B., Réczeg, ill. Farkas H., Gaál R.

A győzelmi sorozatból érkező Szentpéterfa az első félidőben uralta a játékot., a vezetés megszerzése után több helyzete is adódott. A hazaiak a félidő vége előtt egyenlítettek. A második játékrész elején a péterfaiak ismét előnyhöz jutottak. Ezt követően a Bajánsenye magasabb fokozatra kapcsolt és két szép támadást is góllal fejezett be. A vendégcsapat 3-2-es állásnál kitámadott, a hazaiak egy kontrából szerzett góllal lezárták a mérkőzést.

Gyöngyöshermán-Szentkirály–Tápláni KSK 1-0 (1-0). Szombathely, 50 néző, vezette: Sály K.

Gyöngyöshermán: Geicsnek – Szilvágyi, Horváth Á., Kovács G., Kis (Szabó A.), Hegedűs (Goda), Németh Sz., Bazsó (Dénes), Kopácsi (Dalmi), Illés, Serbán (Németh R.).

Táplán: Molnár D. – Stieber, Balázs, Orsós, Borbás, Mikovics, Rajzinger, Jantos (Káldi M.), Németh B., Kónya, Káldi I.

G.: Németh Sz.

A szomszédvári rangadó első félidejében a házigazda volt jobb, a másodikban a Táplán. Az egyenlő erők küzdelmét végül a Hermán nyerte.

Őriszentpéter–Rábatótfalu 3-1 (1-0). Őriszentpéter, 150 néző, vezette: Talabér N.

Őriszentpéter: Szukics – Szép, Kósa N., Ponácz, Sály, Bacsó-Porkoláb (Őr), Gerencsér (Kulda), Stájer, Kovács R. (Iván), Kósa L., Horváth A. (Mihályka).

Rábatótfalu: Tóth A. – Keresztúri, Náricza, Domján Dá., Szakács, Balázs A., Sütő (Anderkó), Balázs L., Molnár A., Kóczán (Bouti), Domján Do. (Németh D.).

G.: Kósa N. (2), Sály, ill. Bouti.

Izgalmas meccset vívtak a felek. A hazai csapat kezd összeállni, biztosan győzött.

Balogunyom–Club Walnut-Nádasd 0-2 (0-1). Balog-

unyom, 110 néző, v.: Gaál Á.

Balogunyom: Papp K. – HAJÓS, Böle (Varga Z.), Vilics, Szén, Homor M. (Hidi), Fábián, HOMOR D., MERŐTEI, Farkas M., Marsai.

Nádasd: Babos – VARGA K., Azanger, PÁLMAI, URBÁN (Gorza), Zsoldos, Kalamár, Meskó M. (Marton), Tuboly, Szakály (Horváth A.), MESKÓ E.

G.: Tuboly, Meskó M.

Jó iramú, küzdelmes, közepes színvonalú, kiegyenlített mérkőzésen a hazaiak kétszer belehibáztak a védekezésbe, amit a szervezett, jó erőnléttel rendelkező vendégcsapat kihasznált. A javuló küzdőszellem, a javuló játék, a jó mezőnymunka is kevés volt a Balogunyom pontszerzéséhez.

Ják–Tutitextil-Körmend VSE 2-1 (1-1). Ják, 150 néző, vezette: Boda Gy.

Ják: Bihun – Horváth A., Polgár, Takács, Máté, Neubauer, Kovács G. (Németh R.), Odler, Mészáros, Farkas G. (Yarish), Kiss R.

Körmend: Sály – Velekei (Simon), Káptalan, Horváth Á., Osvald (Vajda), Pesti (Sipos), Törő, Horváth D., Petrovics, Vilics, Kis-Nemes.

G.: Horváth A., Mészáros, ill. Horváth Á.

Hajtós, jó meccset játszottak a felek, mindkét kapu előtt sok helyzet akadt. A hazaiak elsősorban lelkesedésüknek köszönhetően nőttek sportszerű ellenfelük fölé.

Felsőcsatár–Csákánydoroszló 2-6 (0-1). Felsőcsatár, vezette: Polgár T.

Felsőcsatár: Tieber – Horváth L., Cobzaru, Horváth Sz., Varga P. (Kulics), Krancz, Kopácsi (Takács), Schmalzl (Cseri), Böhm, Virág (Windisch), Terentii (Czlenner).

Csákánydoroszló: Dévai – Sárközi, Danyi (Horváth M.), Dedics (Pintér), Kardos, Makai, Horváth Á. (Szakály), Tóth N., Nagy M., Horváth Z., Meskó (Doktor).

G.: Czlenner, Horváth Sz., ill. Makai (4), Horváth M., Kardos.

Viszák–Tanakajd 0-2 (0-0). Viszák, vezette: Szabó I. Z.

Viszák: Szabó Gy. – Németh I., Tóth P., Agg M., Benkő (Agg R.), Novák, Biczó, Horváth R., Agg A., Vass, Kádár.

Tanakajd: Marcz L. – Könczöl Sz. (Marcz G.), Pintér, Kölkedi, Svób, Németh B. (Sándor), Pál, Marcz M. (Rozs), Könczöl B., Tóth J. (Filakovszky), Preiczer.

G.: Könczöl B., Marcz G.

K.: Pál (90., Tanakajd).