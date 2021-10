Megyei II. osztály: ötöt rúgott a Nádasd Szécsenyben, továbbra is menetel a Csepreg – fotók

A 10. forduló mérkőzéseivel folytatódott a küzdelem a megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság északi és déli csoportjában. Meglehetősen gólerősre sikeredett a játéknap.

Északi csoport

Kemenesalja–Söpte 0-2 (0-1). Vönöck, 100 néző, vezette: Kedves R.

Kemenesalja: Bakos – Ambrus, Belegrai, BERECZ, Őri (Bodor), Dobson, Lőrincz, Vajda, Pethő, Bándoli (Németh J.), Varga R.

Söpte: Márffi – Mester (Fogl), Rómer, Németh Ma., Kovács E., Léhmann, Marton, Horváth B., Hujber, Vámos, Koronczai (Koszokovits).

Gólszerzők: Hujber, Horváth B.

Kiállítva: Bodor (92., Kemenesalja), Lőrincz (26., Kemenesalja).

Korán előnybe került a jó erőkből álló vendég, majd egy erősen véleményes kiállítás miatt a hazai csapat megfogyatkozott létszámban. A folytatásban már csak a védekezésre futotta a házigazda erejéből. A második félidő közepén született második söptei gól el is döntötte a mérkőzés sorsát. Megérdemelte nyert a vendég.

Conoil Mersevát–Újperint 2-2 (1-0). Mersevát, vezette: Mónos J.

Mersevát: Patyi – Varga A. (Pásti), Gönye, Győrvári, Pethő (Tanai), Dénes B., Nagy Á., Orbán, Csite, Balogh P., Czupor (Dénes M.).

Újperint: Szlámer – Kovács Zs., Márk, Iszak, Kovács A. (Nyári), Jagodits, Polhammer, Németh P., Pintér (Egyed), Hazafi (Horváth M.), Tóth M.

Gólszerzők: Gönye, Csite, ill. Tóth M., Márk.

Kiállítva: Polhammer (70., Újperint).

Elektromol Spari–Sitke 3-2 (0-1). Szombathely, 60 néző, vezette: Marácz Z.

Spari: Gyetvay – Fülöp, NYÁRI, Tóth Zs., Barbalits (Sipos), Pados, KELEMEN, NÉMETH V., SCHMIDT, VARSÁNYI, Németh R.

Sitke: Kelemen – Szakos, Lakatos, Papp B., Tóbiás, Dunai, Imre Ge., Sulyok, Németh M. (Horváth B.), Bakics (Imre Gá.), Horváth G.

Gólszerzők: Nyári (2), Lakatos (öngól), ill. Tóbiás, Papp B.

Kiállítva: Horváth G. (77., Sitke).

A mérkőzés elején a Sitke lépett fel támadólag, a mezőnyfölénye már a 10 . percben góllá érett. A hazaiak is próbálkoztak, de gólhelyzetig csak elvétve tudtak eljutni. A második félidő elején egy sitkei szöglet után Varsányi akrobatikus mozdulattal mentette meg csapatát attól, hogy a vendégek növeljék előnyüket. Ez ébresztőt fújt a hazaiaknak, és egy jó 15 percet produkálva, három gólt szerezve eldöntötték a mérkőzés sorsát.

Csepreg–Uraiújfalu 3-0 (3-0). Csepreg, vezette: Rácz P.

Csepreg: Farkas B. – Kótai, Steiner M., Kossuth, Nika M. (Baranyai), Simon (Tóth A.), Pócza, Nika B., Nagy D. (Merk), Steiner C. (Kovács B.), Németh O. (Takács).

Uraiújfalu: Horváth B. (Niczki) – Szabó M., Varga Zs. (Csete), Gáspár, Németh B., Kollárits (Simon), Tóth D., Fehér, Keszei, Agg (Burka), Pungor.

Gólszerzők: Nika M., Nika B., Nagy D.

A szervezetten és lelkesen játszó vendég csapat védői végig önfeláldozóan védték a kapujukat. Amikor már ők is tehetetlenek voltak a hazaiak gyors és kombinatív játékával szemben, akkor ott volt a bravúrokat bemutató, tizenegyest is védő vendégkapus, akit ezen a napon még a kapufák is segítettek. De így is biztosan nyert a házigazda.

Bozsok–Pecöl 2-2 (0-1). Bozsok, 100 néző, vezette: Szabó I. Z.

Bozsok: Farkas G. – Bigner (Dobány Patrick), Kratochwill, Kalmár, Nagy Zs., Pál, Dévényi (Marti), Kovács P. (Szenteleki B.), Hankó, Tompek, Kiss M.

Pecöl: Takács – Pálfi, Czeglédi (Kámán), Kurucz (Hóbor), Szemes, Gyürü, Illés, Németh I. (Oszkó), Balázs (Németh Á.), Horváth B. (Farkas E.), Iszak.

Gólszerzők: Kratochwill, Hankó, ill. Iszak, Illés.

A mérkőzés folyamán a vendégcsapat átadta a kezdeményezés lehetőségét a bozsoki gárdának. Az első félidőben egy védelmi megingást kihasználva megszerezte a vezetést a Pecöl. A második játékrészre egy másik felfogásban játszó Bozsok lépett pályára. Gyors gólváltások után, másodszor is egyenlített a házigazda. Majd mindent egy lapra feltéve támadott a hazai csapat, így a vendégek előtt is adódtak veszélyes ellentámadások. A hosszabbítás során egy pontrúgásból a győztes találatot is megszerezte a Bozsok – ezt azonban máshogyan látta az asszisztens, és érvénytelenítette a találatot. A sportszerű mérkőzésen így a Bozsoknak meg kellett elégednie a döntetlennel.

Gérce-Vásárosmiske–Gencsapáti 0-1 (0-0). Gérce, vezette: Horváth B.

Gérce-Vásárosmiske: Komáromi – Kiss T., Németh T., László, Pethő, Lerik, Sali, Nunkovics, Kovács T., Csonka (Fehér), Kiss L.

Gencsapáti: Horváth Gy. – Janzsó, Varga R. (Petrőczi), Mester, Dancs, Molnár B. (Szigetvári), Bokor (Horváth Á.), Baranyai, Egyed, Kovács G., Tar (Tóth B.).

Gólszerző: Dancs.

A Gérce csapata sérülések, betegségek miatt hét meghatározó játékosát volt kénytelen nélkülözni. Ez meg is látszott a játékán, helyzete alig volt – a bajt csak fokozta, hogy Csonka az első félidő elején fülsérülést szenvedett, kórházba szállították, a helyére a cserekapus állt be mezőnybe. A második félidő elején a hazaik kihagytak egy 11-est, az ellenfél egy kontrából büntetett, betalált. Futott az eredmény után a házigazda, de nem tudott gólt szerezni. Tetézte a problémákat a nagyon gyenge játékvezetés is – a játékvezetés nem volt méltó a megyei II. osztály színvonalához.

Alsóújlak–Szeleste-Pósfa 2-0 (1-0). Alsóújlak, 90 néző, vezette: Monostori I.

Alsóújlak: GÁBOR – Gampel (ORSZÁG), Kaposi, Pados (Tóth Á.), Varga Á., VARGA N., Káldi M. (VARGA K.), ÓDOR (Toldi), HANCZ, Nagy Z., Varga R.

Szeleste-Pósfa: Kovács M. – Pethő, Gál (Ódor), Kovács R. (Németh B.), Fülöp, Riba, Szele (Horváth L.), Szabó B., Varga M., Földi, Trittremmel.

Gólszerzők: Ország, Hancz.

Már a találkozó elején magához ragadta a kezdeményezést a házigazda, az ellenfél átadta a területet, mélyen, szervezetten védekezett. Egy pontrúgást követően azonban Hancz szépségdíjas fejesével megszerezte a vezetést az Alsóújlak. A második félidőben a cseréknek köszönhetően frissebb játékot nyújtott a házigazda. A Szeleste próbálkozott becsülettel, de csak kisebb helyzetekig jutott, inkább mezőnybe gyűrték egymást a felek. A 84. perc Ország kért főszerepet, és néhány szép csel után szerzett bombagólt – bebiztosítva ezzel csapatának a három pontot. Megérdemelten nyert az Alsóújlak.

A 11. forduló menetrendje: vasárnap, 14.30: Uraiújfalu–Elektromol Spari, Sitke–Conoil Mersevát, Újperint–Sé Honvéd, Szeleste-Pósfa–Gérce- Vásárosmiske, Gencsapáti–Kemenesalja, Söpte–Bozsok, Pecöl–Csepreg.

Déli csoport

Bajánsenye–Tutitextil-Körmend VSE 1-8 (0-2). Bajánsenye, 80 néző, vezette: Szendrődi B.

Bajánsenye: Kalamár – Bacsák, Vörös (Simon), Kucsera, Horváth B., Mihály, Kosár, Bakó, Fábián, Kovács I. (Luter), Horváth Z.

Körmend: Sály – Velekei, Horváth Á., Popovics, Szakasics, Meixner (Szatmáry), Horváth Dávid, Petrovics (Horváth Dániel), Sákovits (Horváth A.), Kazinczki (Simon), Szabó P. (Papp P.).

Gólszerzők: Horváth B., ill. Velekei (3), Popovics (3), Szatmáry (2).

Szánalmas játékvezetői ténykedés jellemezte a meccset, a rendre téves bírói ítéletek csak az indulatokat fokozták. Igaz, a játékvezető tevékenysége az eredményt érdemben nem befolyásolta, a jól játszó vendég távozott győzelemmel.

Vasszécseny–Horváth Ranch Kft. Nádasd 2-5 (1-2). Vasszécseny, 100 néző, vezette: Harcsár R.

Vasszécseny: Székely – Joó (Zsolnai), Szalai D. (Gombkötő), Szalay Cs., Viszked, Kiss B., Orsós, Balikó, Sásdi, Varga M., Márok.

Nádasd: Rejtli – Varga K. (Burka), Varga M., Kalamár (Meskó Á.), Meskó M., Tuboly, Németh Bo., Szabó D., Németh Be. (Pálmai), Meskó E., Csenterics (Szabó Z.).

Gólszerzők: Zsolnai, Szalay Cs., ill. Meskó M. (2), Varga M., Tuboly, Németh Be.

Sok néző előtt, jó időben mérkőztek meg a csapatok. jA második félidő közepéig, 2-2-ig jól tartotta magát a Vasszécseny. Majd egy vitatható góllal vezetést szerzett a Nádasd, ezzel megtörte a hazaiak lelkesedést. A jó erőkből álló vendégek a folytatásban jól használták ki a helyzeteiket, és gyorsan eldöntötték a három pont sorsát.

Pinkavölgye-Felsőcsatár– Csákánydoroszló 0-3 (0-0). Felsőcsatár, vezette: Bíró O.

Felsőcsatár: Tieber – Czlenner (Krancz), Horváth L., Horváth Sz., Szabó D., Pehr, Kopácsi (Podlaviczki), Schmalzl (Pock), Böhm, Cseri (Horváth M.), Orbán (Windisch).

Csákánydoroszló: Baba – Danyi, Takács, Dedics, Urbán (Gérnyi), Makai, Kósa (Draskovics), Pandur, Márton, Kolosits (Lónai), Sárközi (Dihen).

Gólszerző: Urbán (3).

Rum–Telekes Medosz 2-3 (1-1). Rum, 50 néző, vezette: Elek T.

Rum: Busi – Székely (Molnár R.), Pupp, Horváth T., Preiczer, Bíró, Szalai (Tárkányi), Koronczai O. (Molnár M.), Leitgeb, Horváth Á., Pásti.

Telekes: Tóth T. – Pénzes, Németh T., Blaskovics (Szakter), Czövek, Osvald, Kónya, Vincze, Horváth N. (Büki), Osbáth, Görcsi.

Gólszerzők: Szalai, Osbáth (öngól), ill. Kónya (2), Vincze.

Kiállítva: Leitgeb (77., Rum).

A motivált vendégek többet futottak, jobban küzdöttek, jobban akarták a győzelmet – és összességében megérdemelten nyertek. Az utolsó bő negyed órában akadt bőven helyzete a házigazdának, de semmi nem akart sikerülni, így nem tudott egyenlíteni.

Őriszentpéter–Rábatótfalu 4-1 (0-1). Őriszentpéter, 100 néző, vezette: Sebesi P.

Őriszentpéter: Tarafás – Szabó D., Kaszás, Szabó S. (Mihályka), Németh A. (Embersics), Sály, Mihály, Kulcsár, Horváth A., Tamaskó, Szép.

Rábatótfalu: Szukics – Náricza, Gallai, Keresztúri, Sütő, Szakács (Kovács Á.), Falb (Németh D.), Düh, Kóczán, Sulics, Kocsis (Horváth M.).

Gólszerzők: Kaszás (2), Sály (2), ill. Náricza.

Az első félidő a szokásos forgatókönyv szerint alakult: kihagyott hazai helyzeteket láthattak a nézők, amit góllal büntetett a vendég. A második félidőben aztán feljavult, pontosabbá vált a hazaiak játéka, és végül biztosan gyűjtötték be a három pontot.

Lorry Gm Kft. Szarvaskend–Gyöngyöshermán- Szentkirály 2-0 (1-0). Szarvaskend, 100 néző, vezette: Farkas G.

Szarvaskend: Esztergályos – Velekei, Csillag, Jóna, Németh T., Kovács K. (Somogyi), Földes, Nagy Á., Kis-Nemes, Kopfer, Wolf.

Gyöngyöshermán-Szentkirály: Geicsnek – Kopácsi, Kis (Szekeres), Németh Sz., Szabó A. (Balázs), Dénes, Bazsó, Horváth Á. (Nagy T.), Bihun, Tima (Hegedűs), Séfer.

Gólszerzők: Kis-Nemes, Csillag.

A hazaiak támadólag léptek fel már a mérkőzés elején, helyzeteket dolgoztak ki, de azokat ki is hagyták. A félidő vége előtt aztán Csillag révén mégiscsak megszerezték a vezetést. A második félidő is hazai mezőnyfölénnyel telt, de gólt itt is csak a félidő vége előtt szerzett a Szarvaskend, amely összességében megérdemelten tartotta otthon a három pontot a sportszerű, rutinos vendégcsapat ellen.

A 11. forduló menetrendje: vasárnap, 14.30: Tutitextil-Körmend VSE–Pinkavölgy-Felsőcsatár, Csákánydoroszló–Vasszécseny, Horváth Ranch Kft. Nádasd–Tanakajd, Gyöngyöshermán-Szentkirály– Őriszentpéter, Rábatótfalu–Szentpéterfa, Telekes Medosz–Bajánsenye.