Megyénk öt csapata indul el az NB I-ben

Hétvégén kezdődik a teke NB I. – öt vasi csapat is szerepel a sorozatban.

Szombaton rajtol a teke NB I. A legutóbbi bajnokságban a vasiak közül a Nagymizdó, a Csákánydoroszló és a Halogy szerepelt ebben a sorozatban, a 2019/20-as kiírásban pedig a Szuperligától búcsúzó Balogunyommal – a csapat az első körben nem játszik – és az NB II-es bajnok Sárvári Kinizsi-Kékgolyóval bővült a kontingens.

– Nem változott a keretünk, a Szuperligában szereplő csapatunk játszik az NB I-ben is – mondta Svajda Győző, a Balogunyom edzője, elnöke. – Ami a felkészülést illeti, eredményesen szerepeltünk, megnyertük az ajkai tornát is. Tudjuk, hogy az NB I-ben is sok jó csapat játszik, célunk az első öt hely valamelyike.

– Több edzőmeccset szerettünk volna játszani, mint amennyit sikerült – mondta Tompa István, a TOPIDO Nagymizdó szakosztályvezetője, játékosa. – De a Savaria Kupán részt vettünk és negyedik helyen zártunk. Ami a játékoskeretet illeti, két ifjúságink, Hammer Bálint és Gergó Richárd kiöregedett, a következő bajnokságban a felnőtt­együttesben szerepelnek. Helyettük Gergó Márk és Rejtli Kornél játszik az ifiknél. Ami a célkitűzést illeti, szeretnénk az első ötben végezni.

– A játékoskeretünk nem változott – mondta Musits József, a Csákánydoroszló edzője. – Noha munkahelyi elfoglaltságok miatt az edzéslátogatottságunk nem volt éppen a legjobb, a felkészülési tornákon jól szerepeltünk. Részt vettünk a Göcsej Kupán és a Savaria Kupán is, előbbin harmadik, utóbbin második helyen zártunk. A bajnokságban az első ötben akarunk zárni, ezen belül jó lenni végre dobogón végezni.

– Egyedül az ifjúsági csapatba érkezett Csákánydo­roszlóból Kolosics Dániel, más mozgás nem volt a keretünkben – mondta Németh László, a Halogy SE-Boldizsár Trans játékosedzője. – Célunk, a biztos bennmaradás, de ha minden összejön, az első öt hely valamelyike sem elérhetetlen.

– Egyben maradt az NB II-t nyert csapatunk és leigazoltuk a répcelaki ifiből kiöregedő Gombos Balázst – mondta Farkas Imre, az újonc Sárvári Kinizsi-Kékgolyó szakosztályvezetője, játékosedzője. – A nyáron Ajkán, Székesfehérváron, Zalaegerszegen szerepeltünk tornán és részt vettünk a Savaria Kupán is – mindenhol a középmezőnyben végeztünk. Mivel nem lesz hazai pályánk – meccseinket Répcelakon vívjuk – így a tisztes helytállást, a bennmaradást tűztük ki célul. S még meg kell szokniuk a fiúknak, hogy az NB I-ben már nem százat, hanem 120-at kell gurítaniuk.

Az NB II-ben is elkezdődik a bajnokság, a 13 csapatos sorozatban megyénket a Thermalpark-Szentgotthárd II., a Csákánydoroszló II., a Perenye és a Sitke-Borostyánkert Tekéző képviseli.