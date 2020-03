Megyeszerte bezártak a sportlétesítmények

Bezártak már a Vas megyei sportlétesítmények, szerdán reggel a Haladás Sportkomplexum is.

A Szombathelyi Önkormányzat döntése értelmében szerdán bezárta kapuit a Haladás Sportkomplexum. Szilágyi Szabolcstól, a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft. műszaki üzemeltetési vezetőjétől megtudtuk, a Haladás VSE szakosztályainak, valamint a Szombathelyi Haladás NB II.-es labdarúgócsapatának kedden este nyolcig kellett elvinnie azokat a tárgyakat, eszközöket, amelyeket az elkövetkező hónapokban használni szeretne. A sportkomplexum ugyanis a napokban fertőtlenítő takarításon esik át, ezt követően – a határozat visszavonásáig – tilos a belépés a létesítmény területére. A sportkomplexum dolgozói – minimális létszámban – tovább végzik a munkájukat.

A HVSE szakosztályaiban már az elmúlt napokban beszüntették az edzéseket. Elhagyták a „fedélzetet” a birkózók és súlyemelők is, akik közül többen eddig világversenyekre is készültek. A sportolók odahaza, egyéni edzésterv alapján tréningeznek.

A megye többi városában is zárva vannak a sportcsarnokok. A Sárvár Aréna ügyvezető igazgatójától, Vámos Zoltántól megtudtuk, hogy a létesítmény nagy részét – a sportcsarnok küzdőterét, a mozit – már múlt héten bezárták, szerdán pedig az étterem és maga az aréna is bezárta kapuit. Már csak a fertőtlenítés folyik az épületben. A büki városi sportcsarnok már a rendelet kiadása előtt, hétfő óta zárva tart – jelezte Tóth Tamás, a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár intézményvezetője. Elmondta még, hogy jelenleg a karbantartó kollégák dolgoznak csak a csarnokban. De nemcsak a csarnokot, hanem a futballpályát sem lehet már használni. A Répce Sportcsarnok sincs már nyitva. Gallen Ervin létesítményvezetőtől megtudtuk: az utolsó esemény múlt pénteken egy zárt kapus kézilabda-serdülőmérkőzés volt. Hétfőn bezártak, azóta fertőtlenítenek a csarnokban, amely egyébként iskolaidőszakban naponta 300 tanulónak, sportolónak ad otthont. Beszereztek egy ózongenerátort is, amely gyakorlatilag a vírusokat, bacilusokat teljesen kiirtja. És mi mást tehetnének, várják a mielőbbi újranyitást. Celldömölkön is becsukták a kaput a sportlétesítmények. Fehér László polgármester érdeklődésünkre közölte, a városi sportcsarnok, a Sági Sportcsarnok, a Swietelsky Aréna és az OPAL Asztalitenisz-csarnok sincs már nyitva szerda óta. Mivel a Vulkán Fürdő is zárva tart, az úszók sem edzenek már. A megye többi városához hasonlóan Szentgotthárdon is megállt a szervezett sportélet. Gábor László aljegyző elmondta, a városi sportcsarnok bezárásáról már az elmúlt hétvégén döntöttek, és hétfő óta már egyáltalán nem lehet sporteseményeket tartani a létesítményben.