Méltatták a Szombathelyen rendezett torna-vk-t

A Nemzetközi Tornaszövetség (FIG) és a Magyar Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke is méltatta a hétvégi torna-világkupaversenyt.

Morinari Watanabe, a nemzetközi szövetség elnöke úgy fogalmazott, hogy jó volt a nemzetközi mezőnyt újra versenyezni látni.

„Örülök, hogy Szombathely ebben a rendkívüli helyzetben megrendezte a világkupát. Ez egy bátor nyitás volt, remélem, a versenyszezon, ha rendhagyó módon is, de folytatódni fog” – mondta a japán sportvezető. Kulcsár Krisztián szerint a sportvilág lassan visszatérhet régi kerékvágásba. „A tornászok világversenye hitet adhat további teremsportok képviselőinek is. Lehet nemzetközi versenyt rendezni megfelelő járványügyi előírások betartásával” – tette hozzá a NOB elnöke.

– Csak jó visszajelzéseket kaptunk – mondta a 15 nemzet sportolóit felvonultató világkupaverseny helyi szervezőjének, a Pannonsport Kft.-nek az ügyvezető igazgatója, Kalmár Melinda. – Nagyon örültek a tornászok és az edzőik is, hogy végre alkalmuk volt versenyezni – március óta ez volt az első nagyobb nemzetközi viadal –, ráadásul nem is üres csarnokban, hanem nézők előtt. Persze, nagy energiaráfordítást igényelt a versenyrendezés a Covid-helyzet miatt, de minden rendben és rugalmasan zajlott, a versenyzők is biztonságban tudhatták magukat.

A tornasporttal kapcsolatos hír, hogy az Európai Tornaszövetség (UEG) hétfőn döntött: Azerbajdzsán visszalépése után is megrendezi decemberben az Eb-t – a törökországi Mersinben.

