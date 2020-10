Menetel a Répcelak, ponttal zárt a Csákány

A férfi teke Szuperliga 5. fordulójában nyert a Répcelak, döntetlent játszott a Csákánydoroszló, a Szentgotthárd bajnokija viszont elmaradt.

Investment Közutasok Kaposvári TK–Répcelaki SE 1:7 (3505-3630). – Kaposvár, férfi teke Szuperliga-mérkőzés.

Kaposvár: Kis R. 545, Horváth L. 583, Németh T./Wagner 565, Nagy G. 594, Kálny 591, Pintér Gy. 627.

Répcelak: Horváth Z. 603, Pintér K. 569, Molnár 617, Tóth Á. 607, Móricz 603, Bíró 631. Edző: Kiss Zsolt.

A még nyeretlen kaposváriak nemrég felújított otthonában sem okozott gondot ötödik győzelmét is begyűjtenie a rép­celaki csapatnak. Az első sorban még megosztoztak a csapatpontokon a felek: Horváth Zoltán könnyen nyert, de a kevésbé jó napot kifogó Pintér Károly elbukta a párharcát (1:1). Innen azonban már nem termett babér a hazaiaknak, a répcelakiaknál senki sem adta 600 fánál alább. Molnár Pál magabiztosan hozta a pontot, Tóth Áronnak jobban meg kellett küzdenie érte. A zárósorban szoros csaták kerekedtek, de mind Móricz Zoltánnak, mind a nap legjobb eredményét elérő Bíró Patriknak sikerült a pontszerzőkhöz csatlakoznia. Utóbbi 631 fája csupán néggyel volt több, mint riválisáé. Ifjúsági: 1:3 (1069-1109). Fajtai A. 540, Fajtai B. 529, illetve Varga B. 563, Simon 546.

Csákánydoroszlói TE–Aj­ka Kristály SE 4:4 (3578-3521). – Szentgotthárd, férfi teke Szuperliga-mérkőzés.

Csákánydoroszló: Sütő 598, Vilics 633, Márton Sz. 602, Danyi 559, Horváth R. 602, Meixner L. 584. Edző: Musits József.

Ajka: Fodor 608, Tóth M. 584, Berzsenyi/Magyar 558, dr. Tóth Z. 569, Nagy L. 610, Tóth L. 592.

A bentmaradásért folyó csatározásban közvetlen riválist fogadott az újonc Csákánydoroszló. Az első sorban szoros párharcban maradt csak alul Sütő Zsolt, Vilics Gábor viszont parádézott (633) és nyert is. Jóvoltából 39 fás előnyben voltak a vasiak. A második sor­ban is osztoztak a pontokon a felek, a hazaiak csapatpontját nagy különbséggel Márton Szabolcs szerezte (2:2), ezzel a csákányiak faelőnye 73-ra nőtt. Nagy izgalmakat hozott a zá­ró­kör. Végül egyik párban sem a hazaiak felé billent a mérleg nyelve; Horváth Roland és Meixner László is nyolc fával bukta el a párharcát (2:4). De éppen ezért a faelőny továbbra is a vasiaknál maradt, akik az ezért járó két ponttal döntetlenre mentették a találkozót. Ifjúsági: 3,5:0,5 (1101-1061). Márton G. 551, Meixner D. 550, ill. Nagy M. 550, Szabó Zs. 510.

A Kazincbarcika–Thermalpark-Szentgotthárdi VSE találkozó elmaradt. Tróbert József, a gotthárdi klub elnökének elmondása szerint a barcikai tekepálya tulajdonosa a kínai tulajdonban lévő BorsodChem Zrt. Annak kínai vezérigazgatója csak úgy engedi a pályát használni, ha mindenki, még az éppen gurító játékosok is maszkot viselnek. A játékosok ezt nem vállalják, így egyelőre nem rendeznek mérkőzést Kazincbarcikán.