Mennyi az annyi? – A Haladás keretét, játékosainak értékét vetettük össze a riválisokéval

Utánajártunk, hogy mennyit is ér a Szombathelyi Haladás keretének összértéke, és kik a legértékesebb játékosok. Ezt a másodosztály élcsapatainál is megnéztünk, hogy komplex képet kaphassunk, vajon milyen erőt is képvisel a szombathelyi csapat.

A nyári szünet után szinte már minden európai országban elindult a klubfutball. Magyarországon is már dübörögnek a bajnokságok, sőt az NB II-ben már több fordulón is túlvannak a csapatok. Vas megye elsőszámú klubja, vagyis a Szombathelyi Haladás nem kezdte rosszul a szezont. Németh Szabolcs legénysége hat meccs alatt tizenkét pontot szorgoskodott össze.

Ezúttal azonban nem a zöld-fehérek eddigi teljesítményét, vagy éppen a jövőbeli terveit taglaljuk, hanem egy teljesen más, de legalább annyira meghatározó irányból közelítettük meg a labdarúgást, vagyis a számok nyelvén. Utánajártunk, hogy mennyit is ér a Szombathelyi Haladás keretének összértéke, és kik a legértékesebb játékosok. Ezt a másodosztály élcsapatainál is megnéztünk, hogy komplex képet kaphassunk, vajon a számokat nézve milyen erőt is képvisel a szombathelyi csapat.

Ehhez pedig a világ futballjának alfáját, a mértékadó Transfermakt oldalt vettük alapul. A német szakportálnál a világ legjobbjaitól kezdve minden profi csapat keretét, és játékosait számon tartják, sőt megbecsülik az aktuális piaci értéküket.

Kezdjük talán az elején: Az egész NB II-es bajnokság 20 csapatának 527 regisztrált játékosa összesen 47,34 millió eurót ér. Csak az érdekesség kedvéért, ezt az összeget fizetésként Lionel Messi kevesebb, mint másfél év alatt megkeresi új állomáshelyén, a PSG-nél.

A 20 csapat keretét figyelembevéve a Szombathelyi Haladás a maga 2,45 millió eurós értékével az előkelő ötödik helyen szerepel ezen a bizonyos listán. Ennek az összegnek közel a felét éri például a frissen feljutó Kecskemét kerete (1,28 millió €). A vasiakat csak a Vasas, a Diósgyőr, a Budafok és az ETO FC Győr előzi meg. Az egész bajnokság legértékesebb játékosa a szlovák élvonalban szereplő DAC-ból a Vasashoz szerződő magyar válogatott középpályás, Vida Máté a maga 500 ezer eurós értékével.

Na, de térjünk vissza a Haladáshoz. A német portál 28-as keretet számolva 2,45 millió euróra tartja a szombathelyi csapatot. Újabb érdekesség: ezt az összeget Messi nagyjából három és fél hét alatt keresi meg. A keret legértékesebb játékosa az utánpótlásválogatott Kiss Bence a maga 225 ezer eurójával. Őt követi a szintén korosztályos válogatott Mocsi Attila, és az új igazolás, Danijel Romic 200-200 ezer euróval. A korábbi magyar válogatott játékosok közül Devecseri Szilárdot 175 ezer, Guzmics Richárdot 150 ezer, Bosnjak Predragot pedig 50 ezer euróra taksálja a Transfermakt. Persze pályájuk csúcsán értek ők sokkal többet is. Guzmics például a 2016-os Európa-bajnokság után 850 ezer, míg régi-új védőtársa, Devecseri Szilárd 2014-ben 400 ezer eurót.

Nézzük meg a többi csapatot is. Toronymagasan a bajnokság legdrágább keretével a Vasas rendelkezik, ami 5,75 millió euróra tehető. Az angyalföldiek legértékesebb játékosai Vida Máté (500 ezer), Berecz Zsombor (450 ezer), Pátkai Máté (350 ezer). Ők hárman együtt annyit érnek, mint a Haladás teljes keretének a fele. Az Illés Akadémián nevelkedett, majd a Haladásban is futballozó Radó András jelenleg 275 ezer eurót ér az átigazolási piacon. Esetében ez azért érdekes, mert még mindig csak 27 éves, és 2014-ben még 700 ezer euróra taksálta a mértékadó német oldal.

A másodosztály másik nagyágyúja a Diósgyőr jelenlegi keretének összértéke 4,18 millió euró. A borsodiak legértékesebb labdarúgója az Európa-bajnokságot is megjárt támadó, Könyves Norbert a maga 350 ezer eurójával. Ugyanebben az összegben állapították meg Molnár Gábor árát is. Két korábbi Haladás-játékos is előkelő helyen szerepel a listán. Polgár Kristóf a miskolciak csapatkapitánya 225 ezer, míg a szintén jelentős NB I-es rutinnal rendelkező Hegedűs János 200 ezer eurót ér.

Az előző szezonban még az élvonalban vitézkedő Budafok kerete a harmadik legértékesebb a bajnokságban a maga 3,83 millió eurós értékével. Kovács Dávidot és Ihrig-Farkas Sebestyént egyaránt 300 ezer euróra tartja a Transfermarkt, ők ketten állnak a budafoki lista élén.

Mindössze 210 ezer euróval kerül többe a Haladásénál az ETO FC Győr kerete, amit 2,66 millió euróban határozott meg a Transfermarkt. A legdrágább játékos személye aligha meglepő, aki nem más, mint a korábban az angol Premier Leagueben is megforduló válogatott támadó, Priskin Tamás. A 34 éves játékos jelenlegi piaci értéke 250 ezer euró, ami 2006-ban elérte a 1,5 milliót is. Érdekesség, hogy a Priksin szintén megfordult a Haladásban. A lista második helyezettje is futballozott Szombathelyen, Kulcsár Kornélt 200 ezer euróra becsüli a német portál.

A Haladás kerete tehát viszonylag erősnek mondható az NB II-ben, de azért messze elmarad a Vasas-Diósgyőr kettősétől. Persze a futball elsősorban nem statisztikákból áll, és nem a számok nyerik meg a meccseket, de azért jó tisztában lenni a hátterével is.