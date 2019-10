Minden gond nélkül verte a Falco az újonc Oroszlányt

Az NB I-es kosárlabda-bajnokság 5. fordulójában a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely a papírformának megfelelően biztosan verte az újonc Oroszlányt.

A remek formában lévő, címvédő Falco az újoncot fogadta – természetesen a szombathelyiek a kötelező győzelemért léptek pályára. Az Oroszlányt népes szurkolótábor kísérte el, remek hangulatban léphettek pályára a csapatok.

Rohanós tempóban kezdődött a meccs, mindkét fél elsősorban a támadásra helyezte a hangsúlyt. Rendre a hazaiaknál volt az előny, de tartotta a lépést a vendég – elsősorban azért, mert jó dobott távolról. Hooker remekül szállt be a Falcóba, felpörgette csapata játékát, rögtön megugrott a szombathelyi fór (7. perc: 16-8). Időt is kért az oroszlányi kispad. De ekkor már lendületbe jött a házigazda, nem lehetett megállítani. Egyre nőtt a hazai előny: végül 13 ponttal nyerte meg az első etapot a házigazda.

A második negyed elején pedig az OSE már azért küzdött, hogy meccsben maradjon (12. perc: 28-10). De csupán mérsékelt siker kísérte a vendégek erőfeszítéseit. A hazai játékosok néhány helyzetet ugyan elkönnyelműsködtek, de ettől függetlenül is biztosan kézben tartották a meccset. Így 20 pont körül állandósult a szombathelyi vezetés (16. perc: 38-18). Más sebességben játszott a két csapat, és érződött a minőségbeli különbség is. Nagyok korán eldőlni látszott a mérkőzés. Az OSE akart, küszködött, de nem bírt a Falco szervezett védekezésével, gyors támadójátékával – így kétségbeesetten dobált, és néha be is talált. De a nagyszünetig eldőlt a mérkőzés sorsa (20. perc: 44-26).

Fordulás után kissé könnyelmű játékkal rukkolt elő a Falco, valamelyest hagyta magához térni ellenfelét (24. perc: 50-36). Próbált sebességet váltani a Falco, de a remekül dobó, roppant agresszív játékra váltó Oroszlány belelkesedett, minden mindegy alapon rohamozott. Próbált benézni tíz pont alá (28. perc: 55-45). Váradi vezérletével lábalt ki a kisebb hullámvölgyből a szombathelyi alakulat. A negyedet Perl pontjai zárták, helyreállt a rend, ismét megnyugtató hazai fórt mutatott az eredményjelző (30. perc: 64-47). A záró negyed szenvedős játékot hozott – négy perc alatt két-két pontra futotta a csapatoknak (34. perc: 66-49). A Falco a folytatásban sem tudott felpörögni, amit kihasznált az OSE, egyre faragta hátrányát (37. perc: 68-59). De a végére nem maradt izgalom, biztosan érvényesítette a papírformát a Falco.

A bajnokcsapat talán nem is játszott teljes erőbedobással, és a kulcsembereknek sem kellett sok időt a pályán tölteni.