Mindkét NB II.-es szombathelyi női röplabdacsapat nyert a hétvégén

Mindkét szombathelyi NB II.-es női röplabdacsapat, a Haladás VSE és a SzoESE is győzött a hétvégén a 2. fordulóban.

Haladás VSE–Röpisuli SE Ajka 3:2 (-21, 22, -24, 12, 11). – Szombathely, 70 néző, NB II.-es női röplabdamérkőzés, vezette: Őri, Prukner.

Haladás: Fatér J., Zoltán, SZENDRŐDI, Blázsovics, Héjj, SAJBEN. Csere: Kiss D. (liberó), Fatér V. (liberó), Horváth B., PERINTFALVI. Edző: dr. Mucsi Péter.

Nem volt könnyű helyzetben a hazai bemutatkozáson a Haladás, hiszen sérülés és betegség miatt mindhárom centerét nélkülöznie kellett. Szerencsére Sajben Lara és Szendrődi Rebeka is remek helyettesnek bizonyult. Az Ajkát az előző szezonban nem sikerült legyőznie a zöld-fehéreknek – és az első szettet most is elbukták (21-25). A másodikban azonban már nem rontották el a végjátékot, sikerült egyenlíteni (25-22).

Úgy tűnt, a hazaiak lendületes játéka újabb szettgyőzelmet eredményez – mert játszmalabdájuk is volt –, de a finisben fordítani tudott a rutinos Ajka (24-26). Egy kis szerkezetváltás után egyre magabiztosabban röplabdáztak a hazaiak, nyitásaikkal, támadásban és védekezésben is ellenfelük fölé nőttek (25-12). A mindent eldöntő rövidített játszmában nagy akarással, jó csapatjátékkal végre sikerült legyőzni a nagy riválist (15-11), A HVSE tehát második bajnokiját is megnyerte – megint öt játszmában.

PTE-PEAC–Szombathelyi Egyetemi SE 0:3 (-16, -12, -13). – Pécs, NB II.-es női röplabdamérkőzés zárt kapuk mögött, vezette: Takács Á., Rák.

SZoESE: GULKAI, KISS L., HALMOSI, Szalai, Kóbor, Lakatos. Csere: Nagy J. (liberó), Bozzai, Németh Zs., Németh E., Czillinger, Petrányi. Edző: Bodzer Attila.

Két játékosát nélkülözve is a kötelező győzelem reményében utazott Pécsre a SZoESE. A megszokottól eltérő szombathelyi kezdőcsapatnak az első szettben még nem mindig sikerült betartani a gyakoroltakat, a folytatásban azonban Nagy Jennifer pontos nyitásfogadásai után Gulkai Zsófia könnyen szolgálta ki az ütőket. Jó csapatjátékkal megszerezte első győzelmét a SZOESE a szezonban.