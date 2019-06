Miranda marad a Haladásban

Végre elkezdődhetett a csapatépítés a Hungast Haladás extraligás röplabdacsapatánál, elsőként a Genesis Anais Mirandával való szerződéshosszabbítást jelentette be a klub.

Május 1-jén zárult a 2018–2019-es szezon, amelyben az újonc Hungast Haladás Szombathely meg tudta őrizni első osztályú tagságát. Azóta viszont nagy volt a bizonytalanság a csapat körül. Addig, míg nem körvonalazódott a szakosztály költségvetése, nem tudták megkezdeni a csapatépítést az új idényre. Pedig a régi játékosoknak egytől egyig lejárt a szerződésük.

Mint dr. Mucsi Pétertől, a szakosztály vezetőjétől, egyben vezetőedzőjétől megtudtuk, miután kiderült, hogy a város önkormányzata is támogatja az extraligás csapat szereplését – anyagilag is –, végre konkrétumokról is tudnak tárgyalni a kiszemelt, illetve marasztalni kívánt játékosokkal. Utóbbiak közül egy már igent is mondott.

A Puerto Ricó-i származású Genesis Anais Miranda az Egyesült Államokban végezte egyetemi tanulmányait. 2018-ban Jászberényben kezdte profi karrierjét, majd Törökországba szerződött. Idén februárban húzott zöld-fehér szerelést a 23 esztendős szélső ütő, és bizonyította is, hogy erősítést jelent a Haladásnak. A felek szerdán további egy plusz egy évre szóló megállapodást kötöttek – köszönhetően bizonyára annak is, hogy „Heni” párja, a kosaras Filipovity Márkó pedig a Falcóhoz kötelezte el magát.

Mucsi Péter bízik abban, hogy augusztus közepére összeállhat a Haladás új csapata.