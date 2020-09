Mócsán Bálint jól döntött, érzi a bizalmat

Jól sikerült a 23 éves Mócsán Bálint bemutatkozása az Egis Körmendnél. Az Amerikából hazatérő kosaras már a felkészülési meccseken is bizonyította, hogy meghatározó játékos lehet a következő szezonban a piros-feketéknél.

Mócsán Bálint hatévesen kezdett kosarazni. Szülei mindketten testnevelő tanárok, ráadásul édesapja kosárlabda- és erőnléti edző is a MAFC-nál, így nem meglepő, hogy Bálint a fővárosi csapatban kezdte kosaras-pályafutását. A korosztályos csapatokban is felhívta magára a figyelmet, 17 évesen meg már a felnőtteknél lépett pályára, az akkor még élvonalbeli MAFC színeiben. 2016 nyarán kapott egy visszautasíthatatlan ajánlatot, így került Amerikába, az egyetemi bajnokságban szereplő Idaho State Bengals csapatához.

– Tizenkilenc éves voltam, amikor a Körmend egykori kiváló irányítója, most már játékosügynök Németh Isti megkeresett, hogy érdekelne-e egy amerikai ösztöndíj – mondta Mócsán Bálint. – Bár az ajánlat kecsegtetőnek tűnt, nem volt könnyű meghoznom a döntést. Szüleimmel átbeszéltük, végül igent mondtam. Előzetes vizit nélkül utaztam ki, így az első hetek, hónapok nagyon nehezen teltek. Már-már meggondoltam magam, többször haza akartam jönni, de a szüleim tartották bennem a lelket. Idővel aztán sokkal könnyebb lett és most már nagyon jó érzéssel gondolok az Amerikában töltött négy évemre. Pszichológiából diplomát is szerzetem, így a sport mellett másra is tudok támaszkodni az életben.

Bálint 2019 szeptemberében egy vállműtéten esett át, utána végigcsinálta a rehabilitációt. Úgy tervezte, hogy az Államokban marad, szó volt csapatváltásról is. De az is benne volt a pakliban, hogy egy évet kihagy, és akkor a megengedett négy év helyet plusz egyet maradhat a tengerentúlon. Ez a terv egészen 2020 januárjáig állt fent, de aztán kezdett begyűrűzni a koronavírus-járvány. Ez Amerikában áldatlan állapotokat teremtett, leállt a sportélet, így Bálint hazajött, és már nem is akart visszamenni. Mivel közel egy évet kihagyott, külföldi szerződés nem jöhetett szóba, így menedzserével Magyarországon kezdett keresgélni.

– Volt pár érdeklődő, de komoly ajánlatot csak az Egis Körmend és a Sopron KC tett – jelezte az ifjú kosaras. – Nyáron Ziga Mravljak vezetőedző meghívására pár napot itt töltöttem Körmenden, próbajátékon. Már akkor megnyert ez a közeg, így elfogadtam az ajánlatot, amely igen méltányos volt, így két évre írtam alá. Azóta is azt érzem, hogy nagyon jó döntést hoztam, megvan a bizalom a szakmai stáb és a csapattársaim részéről is. Az edzők senkinek nem ígérnek biztosat, aki teljesít, az lehetőséget kap. Azt gondolom, ez így van rendjén. Természetesen figyelemmel kísérem az élvonalbeli átigazolásokat. Meggyőződésem, hogy Körmenden nagyon-nagyon jó csapat formálódik, de erős lesz a Falco, a DEAC, az Alba Fehérvár és a Szolnok is.

– Mi mindennap úgy megyünk edzésre, hogy elhisszük, jó esélyünk van a bajnokságban, ezért keményen dolgozunk – folytatta Mócsán Bálint. – Nagy a rotációnk, ez előnyt jelenthet, pláne úgy, hogy szerda-szombat ritmusban lesznek a mérkőzések. Számomra ez nem szokatlan, az egyetemi bajnokságban csütörtökön és szombaton voltak meccsek, így én tudom, mit jelent rövid idő alatt sok meccset játszani. Igaz, Amerikában rövidebb a szezon, novembertől márciusig tart. Úgy érzem, beilleszkedtem, ebben sokat segítettek a ­csapatársaim, a magyarok és a külföldiek egyaránt. A város is tetszik, talán elsősorban az emberközelisége miatt. Amerikában sem játszottam túl nagy városban, Idahóban egy Pocatello nevű településen éltem, ami nagyjából 50 ezer lakosú.

Mindig szerettem a személyes kapcsolatokat, a visszajelzéseket, és azt is, ha megszólítanak. Ez Körmenden abszolút adott. És akkor még nem beszéltem az ország legjobb szurkolótáboráról, ami tényleg egyedülálló. Alig várom, hogy elkezdődjön a bajnokság és piros-feketében bizonyíthassak.