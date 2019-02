Molnár Liza és Poór Balázs a budapesti dobogón

Az I. osztályú utánpótlás Budapest-bajnokság asztalitenisz-ranglistaversenyen a SZAK-Sportiskola sportolója, Molnár Liza arany-, Poór Balázs ezüstérmet szerzett.

A SZAK-Sportiskola hat fiú és egy leány versenyzővel képviseltette magát a rendkívül erős mezőnyben az év első utánpótlás-ranglistaversenyén. A klub két játékosának is sikerült érmet szereznie – mindketten a legkisebbek korosztályában, az U11-esek között állhattak dobogóra. Molnár Liza – mint az U11-es magyar ranglista vezetője – esélyeshez méltón versenyzett. A két selejtezőmérkőzését is bele­értve játszmaveszteség nélkül menetelt egészen az elődöntőig. Ott Lorx Dórát (Budaörs) verte 3:2-re, majd a döntőben Péterfy Johannát (PEAC) 3:0-ra. Liza a két évvel idősebbek között – az U13-ban – is jó játékkal örvendeztette meg edzőjét, ­Vaida Florint. Egy győzelmet követően óriási csatában kikapott a nyolcaddöntőben egy soltvadkerti lánytól és a 9–16. helyért küzdhetett tovább.

Három szép győzelem után az előkelő kilencedik helyen fejezte be a versenyt. De a négy évvel idősebbek, a serdülők között is asztalhoz állt Molnár Liza. Először legyőzte a selejtező csoportjának kiemeltjét, Szabó Grétát (Tolna), majd a főtábla első fordulójában nyert nyírbátori ellenfelével szemben. A második helyen kiemelt statisztikás Czeglédi Dorkától kapott ki színvonalas mérkőzésen a nyolcaddöntőben. A helyosztókat követően a 14. helyen zárt. Liza a két versenynapon 23 mérkőzést játszott, ennek fényében a megszerzett helyezések és ranglistapontok különösen bravúrosnak számítanak.

Poór Balázs szerezte a másik szombathelyi érmet, az ezüstöt a Budapest-bajnokságon. Úgy szerzett ezüstérmet korcsoportjában, az U11-ben, hogy előtte több mint egy hétig nem tudott edzeni betegség miatt. Nehezen lendült játékba, a nyolc és a négy közé is nagy akarással, de nagyon nehezen verekedte be magát. Az elődöntőben már valamivel jobban ment neki a játék, 3:1-re nyert Fegyver Zsombor (MALÉV) ellen. A döntőben Varga Botonddal (Magyar-Kínai AK) szemben már nem sok ereje maradt.

A legkisebb korosztályban Gergely Márk és Szarka Gábor is túljutott a csoportselejtezőkön. Az U13-asoknál Horváth Gábor a nyolcaddöntőben fejezte be a versenyt.