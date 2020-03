Motiválják, tűzben tartják az aligátorokat

Az Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület (AVUS) sportolói egyénileg készülnek. A klub igyekszik minden segítséget megadni számukra.

A koronavírus-járvány miatt országszerte leálltak az edzések, a bajnokságok szünetelnek – otthonukban, egyénileg készülnek a sportolók. Nagyon nehéz helyzetben vannak a vízilabdázók, mert az uszodák bezárására miatt víz nélkül kell edzeniük. A pólósoknál felvetődött a bajnokságok azonnali befejezésének lehetősége is, a sportág irányítói azonban végül inkább a kivárás mellett döntöttek. A bajnokság határozatlan ideig szünetel, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöksége május 11-én ül össze legközelebb.

Az OB I-es szombathelyi AVUS utánpótláskorú és felnőtt játékosai is egyénileg, odahaza – klubjuk és a szövetség segítségével – készülnek. Matajsz Márk edző és játékosai egy kis videóban biztatják a fiatalokat, hogy eddzenek keményen, és tartsanak ki. Az AVUS-nál közel 200-an pólóznak.

– Ebben a nehéz időben is igyekszünk minden tőlünk telhető segítséget megadni sportolóinknak – mondta Bánfi Péter, az AVUS elnöke. – Edzőink rendszeresen készítenek kétperces, motivációs kis videókat, amelyeket saját korosztályos csapataiknak elküldenek – a fiatalok ezáltal is érzik, hogy számíthatnak ránk. Mindannyiunk számára nehéz időszak ez, ezért is fontos a lelki feltöltődés. Ami az edzéseket illeti, a szövetségtől a többi együtteshez hasonlóan mi is kaptunk a tréningekhez segédletet, amelyet Tóth Enikő erőnléti edzőnk átnézett, és ennek megfelelőn állította össze a kicsik és a nagyok edzésprogramját. Fontosnak tartjuk, hogy rendszeresen, napi szinten mozogjanak a fiatalok otthonukban is, és kellemesen elfáradjanak. A felnőttek természetesen más feladatokból álló, teljesen egyéni edzéstervet kaptak. Van, aki például verseny­időszakban sem súlyzózhat, nyilván most sem csinálhatja ugyanazt, mint a csapattársa. A vízilabdában a legfontosabb elem a víz, ennek hiányában elsősorban futás, erősítés szerepel a programban, olyan gyakorlatokkal megspékelve, amelyek a pólóhoz szükséges speciális állóképességet szinten tartják, fejlesztik. Fontosnak tartjuk, hogy a holtidő alatt is legyen rendszer sportolóink életében.