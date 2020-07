Munkába állt az SZKKA fiatal csapata

Alaposan átalakult, megerősödött kerettel várja a 2020/2021-es NB I/B-s női kézilabda-bajnokság őszi rajtját a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia második számú, U19-es csapata. Hétfőn megkezdte a felkészülést a Pődör Zoltán által edzett együttes.

Az SZKKA fiatal játékosokra építő második számú csapata tavaly a bent maradásért küzdött – de elsősorban a rutinszerzés volt a cél. A következő bajnokságnak átalakult, megerősödött kerettel fut neki az együttes.

– Kozma Adrienn, Bíró Dorina, Franka Ramóna, Tóth Antónia, Pődör Rebeka a jövőben az NB I.-es első csapatunkat erősíti, ez is bizonyítja, hogy építünk a saját nevelésű játékosainkra – árulta el Pődör Zoltán, az SZKKA elnöke, egyben az NB I/B-s U19-es csapat edzője. – Ugyanakkor közülük az új szabályok szerint meccsenként hárman visszajátszhatnak az NB I/B-ben. Málovics Dorina, Németh Petra, Juhász Anna és Szabó Noémi a megyei I. osztályban szereplő Student Comfort néven futó együttesünkben kap lehetőséget. Ezt a csapatot egyébként szeretnénk az NB II-es bajnokságba benevezni – várjuk az országos szövetség állásfoglalását. A tavalyi állományból maradt Christe Dalma, Farkas Hanna, Horváth Anna, Kulcsár Dorottya, Lakatos Lizett, Lőrincz Brigitta, Pődör Blanka, Jefcsák Renáta és Szmolek Apollónia. Tamási Kata a tanulmányaira koncentrál, kevesebb ideje marad a kézilabdára.

– Számos friss igazolásról is beszámolhatok – folytatta Pődör Zoltán. – Dorogról szerződtettük bal szélre Imre Nórát és Forgács Viktóriát, a kapuba pedig Dobány Kittit – a Dorog nem vállalja az NB I/B-s szereplést. Belső posztra az NB I/B-s Szegedről érkezik Zsemberi Zora, valamint az NB II.-es Óbuda gólkirálya, Garancz Petra, továbbá az NB I/B-s Vasast megjárt Török Rebeka. Győrből pedig a szlovák korosztályos válogatott beállóst, Győri Viktóriát szereztük meg. Olyan tehetséges fiatal játékosokat igazoltunk, akik nálunk kiteljesedhetnek – és hosszú távra tudunk velük számolni.

– Óriási eredmény lenne, ha az NB II.-ben és az NB I/B-ben is sikerülne kialakítani egy stabil csapatot. A lányok úgy fejlődhetnek, úgy juthatnak el az élvonalig, ha erős ellenfelek ellen, felnőtt mezőnyben edződhetnek. Magam is úgy vélem, hogy idén erősebb csapatunk lesz, mint tavaly volt. Ennek ellenére is elsősorban a bent maradás lesz a célunk – ugyanis fiatal játékosokról van szó, akik még hullámzóan teljesítenek. Jól alakulnak a dolgaink, jó irányba tartunk, elégedett vagyok – zárta szavait Pődör Zoltán.

A felkészülést felmérésekkel, Vincze Tamás erőnléti edző irányításával a SZoESE-csarnokban kezdte meg a csapat. Az első edzőmeccset július 24-én, Dunaújvárosban, az ugyancsak NB I/B-s DKKA ifjúsági csapata ellen vívja a szombathelyi alakulat. Ez első hazai felkészülési mérkőzésen pedig július

28-án az osztrák első ligás Hypo Niederösterreich lesz az ellenfél.