Munkában a Haladás VSE

A Haladás VSE-ben még nem minden szakosztály él a kormányrendelet adta edzéstartási lehetőséggel.

Vas megye legnagyobb egyesületében, a 101 éves, csaknem 900 igazolt sportolót számláló Haladás VSE-ben is beindult az élet. Több szakosztályban megkezdődtek az edzések – de jó néhányban továbbra is szünetel a közös munka. Szántó Erzsébet klubmenedzserrel zongoráztuk végig, melyek azok, ahol már gőzerővel folynak az edzések, és melyek azok, amelyekben még nem.

– Minden sportágban megvártuk a szövetségük ajánlásait is, az országos sport­egészségügyi előírások mellett ezeket is figyelembe vettük, mielőtt engedélyt adtunk az edzésekre. Három csapatsportágunkban befejezettnek nyilvánították a bajnokságokat. Röplabdában nincs már együtt a játékoskeret, a futsalosok továbbra is az edző által küldött programot csinálják, közösen majd a következő szezonra kezdenek el készülni. Kézilabdában a szövetség nem javasolta az utánpótláskorúak közös edzését zárt térben, s mivel nekünk csak korosztályos csapataink vannak, ott az online edzésekkel folytatjuk tovább – sorolta Szántó Erzsébet.

– Az utánpótlás-labdarúgásban viszont már dolgoznak, szabadtéri edzésekkel. Az előírásoknak megfelelően kis csoportokban, és minden edzésre érkezéskor testhőmérsékletet is mérnek a gyerekeknek. A beltéri egyéni sportágak közül a világversenyekre is készülő súlyemelők és birkózók tértek vissza a Haladás Sportkomplexumba. Egy felajánlás révén mindkét szakosztály termét fertőtlenítették is, de természetesen a sportolók és stábtagok is betartanak minden higiéniai előírást. A birkózóknál a sportági szövetség ajánlásának megfelelően egyelőre nincs fizikai kontaktus, a sportolók erőnléti és állóképességi munkát végeznek. A sakkozók továbbra is online formában készülnek.

Szántó Erzsébet elmondta, hogy míg a birkózó- és súlyemelőtermüket lehet ablakon át is szellőztetni, az ökölvívókét, illetve cselgáncsozókét nem. Ezért utóbbi két sportág képviselői még nem térnek vissza a Rohonci úti létesítménybe, az ökölvívók a szövetségi ajánlásnak megfelelően szabadtéren edzenek. Az atléták és a tájfutók edzéseinek már nincs semmi akadálya, előbbiek a Sugár úti Atlétikai Centrumban, utóbbiak terepen, erdőben gyakorolnak. A hosszú kihagyás után az íjászok viszont még nem mennek terepre, hanem a Szent László király utcai termükben három lőállásban alapoznak. A teniszezők hétfőn álltak munkába, a Sportligetben gyakorolhatnak.