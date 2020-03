Munkában a vezetőség: le kell zárni az idei szezont, előkészíteni az újat

Távoztak a légiósok a Falco-Vulcano Energia KC NB I.-es kosárlabdacsapatától. Akad munkája bőven a klubvezetésnek.

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége a március 11-én zárt kapuk mögött megrendezett 21. forduló után befejezettnek nyilvánította az NB I.-es férfi-kosárlabdabajnokságot (is) – de eredményt nem hirdetett. Az elmúlt héten a kluboktól sorra távoztak a légiósok, így történt ez a címvédő, a 2019/2020-as csonka szezont a tabella élén záró Falcónál is.

Pénteken reggel Quinton Hooker és Juvonte Reddic ült repülőre, délután pedig DeVaughn Washington és De’Quon Lake is hazautazott az Amerikai Egyesült Államokba. Végül utolsóként szombaton Ron Curry távozott a bajnokcsapattól, Bécsbe költözött a párjához.

– A jelenlegi helyzetben nem volt egyszerű megoldani a játékosok hazautaztatását, jó kétnapi aprólékos munka után sikerült megnyugtatóan elrendezni a dolgokat – tudtuk meg Pichler Gergelytől, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely technikai vezetőjétől. – De a legfontosabb az, hogy mindenki biztonságban hazaért, mindenki visszajelzett.

Juvonte Reddic második szezonját töltötte sárga-fekete mezben, a bajnokság egyik legjobb centereként tartották számon a szurkolók, a rivális klubok játékosai.

– Az volt a célunk, hogy megvédjük a bajnoki címünket – fogalmazott a 28 esztendős játékos a klub hivatalos honlapján. – Ez a végkifejlet nem az, amit én vagy a csapattársaim szerettünk volna. Mi folytatni akartuk a szezont, játszani szerettünk volna tovább. Ugyanakkor tudom, hogy a koronavírus-járvány okozta bizonytalan egészségügyi helyzetben talán a legjobb, legbiztonságosabb döntést hozta a magyar szövetség.

A 25 éves Quinton Hooker mind védekezésben, mind támadásban stabil teljesítményt nyújtott, rendre csupa szív játékkal rukkolt elő, igazi csapatemberként húzta a Falco szekerét.

– Nehéz helyzet a mostani, az egész világot sokkolja a járvány, még soha nem találkozott senki hasonlóval – fogalmazott Hooker. – Úgy vélem, hogy a szövetség elsősorban a biztonságot, a játékosok, edzők, szurkolók egészségét tartotta szem előtt, amikor beszüntette a bajnokságot. Tiszteletben kell tartanunk ezt a döntést! Nagyon nehéz most mit mondani. Hiszen a tabella élén álltunk, egy nagyon különleges és erős csapat jött össze, amelynek nagyon is reális esélye volt megnyerni a bajnokságot. Befejezetlen érzése van az embernek – és biztos vagyok benne, hogy a legtöbb csapatnál hozzám hasonlóan éreznek.

De’Quon Lake első szezonját töltötte légiósként Európában, cserecenternek érkezett a Falcóhoz, de több mint biztató teljesítménnyel számtalanszor bizonyította, hogy lehet rá számítani éles helyzetben is.

– Megértem, hogy a szövetség a biztonságot, az egészséget helyezte előtérbe, amikor beszüntette a bajnokságot, de talán kissé elkapkodott lépés volt – adott hangot véleményének a 23 éves Lake. – Talán szerencsésebb lett volna néhány hét szünetet beiktatni, és folyamatosan elemezni a helyzetet, aztán ha hetek múlva sem enyhül a járvány, akkor is véget lehetett volna vetni a bajnokságnak. El vagyok keseredve, nagyon szerettem volna játszani, minőségi csapatunk volt – és komoly célokért küzdöttünk.

– Nem tétlenkedünk a napokban az biztos, akad munka bőven – tudtuk meg Gráczer Györgytől, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely ügyvezetőjétől. – A játékosokkal, pontosabban az őket képviselő ügynökségekkel megkezdtük a tárgyalásokat a szerződések közös megegyezéssel történő felbontásáról. Gasper Okorn vezetőedző és Milos Konakov másodedző a jövő szezonra is érvényes szerződéssel rendelkezik – szinte napi kapcsolatban állunk mindkettejükkel. De’Quon Lake ugyancsak marad velünk jövőre is. A magyarok közül Váradi Benedeknek és Filipovity Márkónak van élő szerződése, ők abban az esetben távozhatnak, ha külföldről kapnak ajánlatot. Nem titok, a magyarokat szeretnénk együtt tartani – és a légiósok között is akad olyan, akinek elégedett volt a teljesítményével a szakmai stáb. Ugyanakkor bizonytalan a helyzet, nehéz megítélni, hogy a koronavírus-járvány okozta gazdasági nehézségek mennyire hatnak ki a sportra, a kosárlabdára. Én úgy vélem, hogy más, szerényebb anyagi feltételek mellett futnak majd neki a csapatok a következő, a 2020/2021-es szezonnak. Ezt bizony figyelembe kell venni a tárgyalásoknál.