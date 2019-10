Nagy csata, körmendi győzelem

Nehezen bírt a hétszeres lengyel bajnok Legia Warszawa együttesével a FIBA Europe Cup H csoportjában az Egis Körmend. Kiélezett, nagy csatát vívtak egymással a felek, az erő dominált, végül az piros-feketék nagyszerű hajrával nyertek a keményen játszó lengyelek ellen.

Egis Körmend – Legia Warszawa 74-60 (11-17, 16-11, 22-18, 25-14)

Körmend, 1800 néző, FIBA Europe Cup, vezette: M. Vuckovic, Z. Mitrovski, M. Spanic

Körmend: Turner 14/3, Oroszi-, EDWARDS 21/3, Varnado 11/3, TAYLOR 12. Csere: Kastrati 7/3, FERENCZ 9/9, Durázi-, Németh Á., Takács – Vezetőedző: Matthias Zollner.

Warszawa: MATCZAK 11, Brandon 7, Belemene 4, Nowerski 8, FINKE 15/9 Csere: Pinder 5, Linowski 2, Niziol-, Kowalczyk 6/3, Kuzkow 2, Saczewski-, Sadowski- Vezetőedző: Tane Spasev

Az eredmény alakulása: 3. perc: 3-3. 7. perc: 5-15. 15. perc: 19-22. 19. perc: 27-25. 23. perc: 30-32. 27. perc: 41-40. 33. perc: 49-50. 36. perc: 58-53.

Kapkodva kezdtek a csapatok, nagy volt az iram, az első kosár jó ideig váratott magára. A lengyelek törték meg a kosárcsendet egy 2+1-es akcióval, de azonnal jött Varnado triplája válaszképpen. Jobban dobott a vendég, főleg Finke volt elemében, aki két hárompontossal megugrasztotta a vendégeket. A negyed közepén nyolcpontos előnyét magabiztosa tartotta, sőt növelte a Legia, a Körmendnek viszont nem voltak pontdobói. Kastrati próbálkozott, több-kevesebb sikerrel, büntetőkkel, csigalassúsággal arasztolt előre a Körmend. Agresszív védekezést mutattak a lengyelek. A Warszawa magasemberei uralták a palánkokat mindkét térfélen, igen nehezen jutott lecsorgó, kipattanó labdához a Körmend. A házigazda támadásaira sem lehetett túl büszke, a negyedben szerzett tizenegy pontja igen csekélyke volt, igaz a lengyel együttes sem szárnyalt.

A második etap is vendég pontokkal indult, és megint Varando volt az, aki először reagált a hazaiak közül. A lengyelek nem adták alább védekezésüket, de mintegy varászszóra a Körmend is a tettek mezejére lépett és felvette ellenfele ritmusát. Ferencz két gyors triplával lázba hozta a közönséget és a társakat is, különösen Edwardsot, aki a kispadról csibész módjára kacsintott össze a körmendi kapitánnyal (19-21). Durva faultokba is belement a Warszawa, Brandon mért egy nagyot Turner fejére. Ez nem zavarta meg különösebben a hazaiak irányítóját, Edwards-szal karöltve 17. percben megfordították az eredmény (23-22). A mérkőzés folyamán először vezetett Matthias Zollner csapata, de ez nem tartott sokáig. A negyed utolsó percében egy rossz mozdulat után Pindert le kellett kísérni a pályáról, de Finke tarsolyában volt még egy tripla, megint előnyt szerzett a vendég.

A nagyszünet után Edwards egalizált rögtön, de a lengyelek – magasembereik okán – kényük-kedvük szerint pöcizgették a labdát a kosárba. Érvényesült a vendég magasságbeli és fizikai fölénye. Egy csak egy legény volt talpon a Körmendnél, aki nem aludta át az etap elejét: Edwards pontjaival tartotta magát meccsben a házigazda. Közben felébredtek a társak is, de nem mozdultak egymás mellől a felek. Hol egyik, hol másik fél vezetett néhány ponttal.

Az utolsó felvonás kiélezett csatát hozott. Kastrati hozott rossz döntéseket, ez sokba is kerülhetett volna a vasiaknak, de most hibázott a vendég is. A negyed közepén először vezetett komolyabban – tíz ponttal – a vasi alakulat (63-53). A végjáték a piros-feketéké volt, most már Varnado is jó perceket élt. Nagyszerű meccset játszott és egy kemény lengyel csapatot vert meg a Körmend, ezzel már két győzelme van a FIBA sorozatban.