Nagy csatában nyert a Falco

Óriási küzdelemben maradt alul az Egis Körmend kosárcsapata a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely együttesével szemben.

Egis Körmend – Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 93–99 (28–27, 28–21, 17–28, 20–23)

Körmend, NB I-es férfi kosárlabda mérkőzés (zártkapus) 10. forduló

Vezette: Cziffra Cs., Farkas G., Török R.

KÖRMEND: IRELAND 32/12, Ferencz 9/9, Oroszi-, Simons 20/12, TAYLOR 10

Csere: THAMES 16/3, Tóth-, Németh 2, Takács 4

Vezetőedző: Antonis Constantinides

FALCO: Anderson 16/12, VÁRADI 15/3, PERL 27/3, Kovács 7, KELLER 16

Csere: Barac 12/3, Doktor 6, Lake-

Vezetőedző: Gasper Okorn

Az eredmény alakulása. 3. perc: 5-8. 7. perc: 16-16. 12. perc: 34-27. 18. perc 46-40.

25. perc: 63-60. 27. perc: 69-69. 32. perc: 73-78. 37. perc: 82-89.

Kipontozódott: –

Új transzparens várta a csarnokban a körmendi csapatot, amelyen ez állt: A győzelem törje meg az üres csarnok csendjét! Az Egis Körmend lelkes drukkerei – lehetőségeikhez mérten – így készültek a nagy vasi rangadóra.

Mindkét félnél voltak hiányzók: a szombathelyiek Benke Szilárdra és Evan Bruinsmára, a körmendiek pedig Durázi Krisztoferre és Mócsán Bálintra nem számíthattak.

Anderson távolról próbálkozott az első támadásnál, de labdája kiperdült. Mégis a vendégeké volt az első kosár: Keller nyitotta a találkozót egy zsákolással, erre jött a körmendi kapitány, Ferencz válasza, tripla formájában. A sárga-feketék nem érezték az idegen pályát, jól céloztak. Perl könnyen talált utat magának a körmendi védők gyűrűjében, de Simons is beköszönt egy triplával, így a 4. percben egált mutatott az eredményjelző (10-10). Nagy iramot diktált és pörgette a játékot a Falco, Keller próbálta uralni a palánkokat mindkét térfélen. A házigazda nagy erőkkel dolgozott a hatékony védekezésen, de Váradi előbb egy ziccerhez talált rést, majd egy hárompontost is dobhatott tiszta helyzetből. Ireland igazította az eredményt ismét egyenlőre (19-19), és a folytatásban is ő vitte előre a piros-feketéket (24-23). Lake kényszerült egypercnyi játék után a padra, térdfájdalmakra panaszkodva. Visszajött Keller, aki rosszul büntetőzött, hibáit Barac javította egy duplával, de Ireland jóvoltából az első kisszünetre egypontos előnye lett a Körmendnek (28-27).

A Körmend két légiósa, Ireland és Thames is hozott egy-egy duplát a második etap elején(32-27), a Falco most elkapkodta támadásait. Ireland volt a vezér, az amerikai odáig merészkedett, hogy a támadó Kellert is próbálta megtréfálni. A negyed közepén Ferencz hármasával átlépett tíz ponton a felek közti különbség (39-27). De hamar visszakapaszkodott a lélektani tíz ponton belülre a Szombathely, ezért sokat tett Váradi (41-32), majd Perl még jobban közelítette csapatát. A Körmend most engedett a fegyelemből, így három pontra zárkózott a vendégcsapat (41-38). De rövid időn belül rendezte sorait a piros-fekete egység (51-42). Ismét jól ültek a hazai dobások. A nagyszünetre – Simons és Anderson triplaváltása után – nyolcpontos előnye volt a házigazdának (56-48).

Kellert keresték labdával a társak, a válogatott center többnyire megoldotta feladatát. Taylor nehéz helyzetben volt, nehezen boldogult magasposzton (63-60). Megakadt a körmendi pontgyár, közben Barac kiegyenlített egy hárompontossal (63-63). Elképesztő küzdelem folyt a pályán, a 26. percben átvette a vezetést a Falco (66-67), de Ireland triplája hamar megfordította az eredményt. A betörések azért okoztak némi gondot, a légiós Kellerrel találta magát szemben, így nem volt esélye. A negyed utolsó percére Perl hibátlan távolijával és Keller duplájával öt ponttal vezetett a Falco (71-76), Ireland büntetőkkel csökkentette a távolságot (73-76).

Ireland hibái után Kovács ügyeskedett össze egy kosarat. Szabálytalanságok tördelték a játékot, kemény védekezést mutatott a Szombathely. Hiába egalizált Ferencz, Andersonnak két triplája is beesett egymás után (78-84). Meglépett a Falco (78-87), de visszajött a Körmend (85-89). A végjátékban – négypontos különbségnél – nem tudott betalálni a hazai egység, Keller viszont hozott csapatának egy duplát (87-93). A hátrány behozhatatlannak bizonyult, főleg úgy, hogy Perl minden büntetőjét bedobta. Nagyot küzdött a Körmend, de nem sikerült legyőznie a nagy rivális Falcot.